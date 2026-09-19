Explained: नवले ब्रीजवर मध्यरात्री डेंजर अपघात, एकाचा जागीच मृत्यू; पुणेकरांसाठी 'डेथ ट्रॅप' ठरणाऱ्या या रस्त्यावर अचानक वाहनांचे ब्रेक का फेल होतात?

पुण्यातील (कु)प्रसिद्ध नवले ब्रीजवर मध्यरात्री भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातामध्ये एकाचा मृत्यू झाला असून अनेक गाड्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. एका ट्रकचा ब्रेक फेल झाल्याने हा अपघात झाल्याची माहिती समोर येत असून या अपघातामध्ये एकाचा मृत्यू झाला असून दोघे जखमी झाले आहेत.
पुण्यातील मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरील नवले पूल हा अपघातप्रवण भाग म्हणून ओळखला जातो. कात्रज बोगद्यापासून येणारा तीव्र उतार आणि अवजड वाहनांमुळे येथे वारंवार अपघात होतात. असाच प्रकार शुक्रवार आणि शनिवारच्या मध्यरात्री घडला. ब्रेक फेल झालेला ट्रक काही वाहनांना धडकला. या अपघातामध्ये एकाचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती समजताच रुग्णावाहिका आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. इतर प्रवासी आणि पोलिसांच्या मदतीने अपघातग्रस्त गाड्यांमधील लोकांना सुखरुप बाहेर काढून रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं. या अपघातामुळे पुन्हा एकदा नवले पुलाच्या सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
यापूर्वी येथे अनेक गंभीर अपघात झाले आहेत. सर्वात मोठा 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाला होता. या अपघातामध्ये कंटेनरच्या ब्रेक फेल झाल्याने 8 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतरही मार्च, जून आणि ऑगस्ट 2026 मध्ये छोटे-मोठे अपघात झाले होते. 13 सप्टेंबर 2026 रोजी पहाटे एक अपघात झाला होता, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली होती. नवले ब्रीजवरील तीव्र उताराबाबत अनेकदा तक्रारी करूनही हायवे अथॉरिटी थातूरमातूर उपाययोजना करून त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करत आली आहे. प्रशासनाच्या याच निष्काळजीपणातून इथे सातत्याने अपघात होत आहेत.
कात्रज बोगद्यापासून नवले पुलापर्यंतचा उतार सुमारे 4.3% ते 5% आहे. भारतीय रस्ते काँग्रेसच्या मानकांनुसार असा उतार 3% किंवा त्यापेक्षा कमी असावा. या तीव्र उतारामुळे अवजड वाहने खास करुन ट्रक, कंटेनर अचानक वेगाने खाली येतात आणि त्यांचे नियंत्रण सुटून अपघात होतो. येथील अपघाताचं मुख्य कारण हे ब्रेक निकामी होण्याचं आहे. या ठिकाणी लांब आणि तीव्र उतार असल्याने सतत ब्रेक लावल्याने ब्रेक पॅड गरम होतात. त्यामुळे ब्रेक पूर्णपणे निकामी होतात, विशेषतः ओव्हरलोडेड ट्रक आणि कंटेनरमध्ये ही समस्या दिसून येते. मध्यरात्री झालेल्या अपघाताप्रमाणे नवले पूलावर झालेल्या अनेक मोठ्या अपघातांत हेच कारण आढळले आहे. इंधन वाचवण्यासाठी अनेक अवजड वाहनांचे चालक उतारावर गाडी न्यूट्रलमध्ये टाकतात. त्यामुळे इंजिन ब्रेकिंगचा फायदा मिळत नाही आणि वाहनावरील नियंत्रण सुटते. वेग मर्यादा न पाळणे आणि बेशिस्त ड्रायव्हिंग सारख्या गोष्टीही अपघातासाठी जबाबदार ठरतात.
नवले पूल परिसरातील अपघात रोखण्यासाठी तज्ज्ञ, एनएचएआय, जिल्हा प्रशासन आणि वाहतूक तज्ञांनी अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन उपाय सुचवले आहेत. वेगमर्यादा कमी करण्याचा मुख्य पर्याय वापरुन पाहता येथील. सध्या या ठिकाणी 30 ते 40 किमी प्रतितास वेगमर्यादा लागू करण्यात आली आहे. स्पीड गन आणि कॅमेरे बसवून उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केल्यास येथील वाहतुकीला शिस्त येईल असं सांगितलं जात आहे. कात्रज बोगद्यापासून पुलापर्यंत रंबल स्ट्रिप्स आणि ट्रान्सव्हर्स बार मार्किंग बसवले आहेत. यामुळे वाहनांचा वेग आपोआप कमी होतो. अभ्यासानुसार यामुळे वेग 25 ते 40% कमी होतो. या ठिकाणी असलेल्या सर्व्हिलन्ससंदर्भात बोलायचं झालं तर येथील 14 सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि स्पीड कॅमेरे पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडले आहेत. यामुळे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि जलद प्रतिसाद शक्य आहे. अपघातावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यूट्रलमध्ये गाडी न चालवण्याचे फलक, एलईडी बोर्ड आणि टोल नाक्यावर अवजड वाहनांची ओव्हरलोडिंग व ब्रेक तपासणी. चेक पोस्ट उभारण्यात आले आहेत.
वरील सर्व तत्काळ उपाय असले तरी सेवा रस्ते रुंद करणे आणि सुधारणा केल्यास स्थानिक वाहतूक महामार्गावर येणार नाही. डोंगर उतार स्थिर करण्यासाठी काँक्रिटीकरण आणि माती-दगड पडण्यापासून प्रतिबंध घालण्याचा विचार करता येईल. दिर्घकालीन उपायासंदर्भात बोलायचं झाल्यास येथील उतार सुमारे 4.3% ते 5% असून तो 2.5% ते 3% दरम्यान आणण्यासाठी रस्ता पुन्हा डिझाइन करणे. हा सर्वात प्रभावी उपाय मानला जातो. तसेच भविष्याचा विचार केला तर जांभूळवाडी ते सुतारवाडी-पाषाण दरम्यान सुमारे 16 ते 32 किमी लांबीचा सहा लेनचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर सुमारे सहा हजार कोटी खर्च करुन प्रस्तावित आहे. यामुळे हा धोकादायक उतार टाळता येईल. अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र लेन किंवा पर्यायी मार्गाचाही विचार करता येईल.