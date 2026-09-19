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Explained: नवले ब्रीजवर मध्यरात्री डेंजर अपघात, एकाचा जागीच मृत्यू; पुणेकरांसाठी 'डेथ ट्रॅप' ठरणाऱ्या या रस्त्यावर अचानक वाहनांचे ब्रेक का फेल होतात?

पुणेकरांसाठी हे ठिकाण डेथ ट्रॅप ठरत आहे. या ठिकाणी काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या अशाच एका डेंजर अपघातामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मध्यरात्री पुन्हा या ठिकाणी असाच अपघात झाला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 19, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:05 AM IST
Explained: नवले ब्रीजवर मध्यरात्री डेंजर अपघात, एकाचा जागीच मृत्यू; पुणेकरांसाठी 'डेथ ट्रॅप' ठरणाऱ्या या रस्त्यावर अचानक वाहनांचे ब्रेक का फेल होतात?
Image Credit: मध्यरात्री झाला भीषण अपघात

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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