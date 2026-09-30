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  • /Explained: 28 ड्रेस, ₹80 लाखांचे दागिने सियाला दिले गिफ्ट; हॉलसाठी ₹25 लाख Advance, लग्नाचं एकूण बजेट होतं...; केतनच्या वडिलांचा खुलासा

Explained: 28 ड्रेस, ₹80 लाखांचे दागिने सियाला दिले गिफ्ट; हॉलसाठी ₹25 लाख Advance, लग्नाचं एकूण बजेट होतं...; केतनच्या वडिलांचा खुलासा

केतन अग्रवाल आणि सिया गोयल यांच्या लग्नासाठी केतनच्या घरच्यांनी नेमकी काय काय तयारी केली होती याची माहिती केतनचे वडील विशाल यांनी तपासादरम्यान समोर आली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 30, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 07:34 AM IST
Explained: 28 ड्रेस, ₹80 लाखांचे दागिने सियाला दिले गिफ्ट; हॉलसाठी ₹25 लाख Advance, लग्नाचं एकूण बजेट होतं...; केतनच्या वडिलांचा खुलासा
Image Credit: केतनच्या वडिलांनी दिली सविस्तर माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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