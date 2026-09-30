/Explained: 28 ड्रेस, ₹80 लाखांचे दागिने सियाला दिले गिफ्ट; हॉलसाठी ₹25 लाख Advance, लग्नाचं एकूण बजेट होतं...; केतनच्या वडिलांचा खुलासा

लोहगडावरुन ढकलून जीव घेण्यात आलेल्या केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणामध्ये तीन महिन्यानंतर नवीन खुलासे समोर येत आहे. केतनच्या वडिलांनी नोंदवलेल्या अतिरिक्त जबाबामध्ये केतन आणि सिया गोयलच्या भव्यदिव्य लग्नासाठी काय काय तयारी करण्यात आलेली याची माहिती दिली आहे. सियाला सून म्हणून वाजतगाजत अगदी थाटत घरी आणण्यासाठी अग्रवाल कुटुंबाने तयारी केली होती. केतनच्या घरच्यांनी अगदी कपडे, दागिने तसेच लग्नाच्या ठिकाणासंदर्भातील तयारीही केली होती. राजस्थानमधील एका आलिशान रिसॉर्टवर या दोघांचं लग्न होणार होतं.
तपास अधिकाऱ्यांना दिलेल्या जबाबात केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी एका जवळच्या नातेवाईकाच्या मध्यस्थीने केतन आणि सिया यांचं लग्न ठरल्याचं सांगितलं. हा नातेवाईक गोयल कुटुंबाला ओळखायचा. दोन्ही कुटुंबांची पहिली भेट 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी पुण्यातील 'द वेस्टिन' हॉटेलमध्ये झाली. याच ठिकाणी केतन आणि सिया यांचा 'रोका' (साखरपुड्यापूर्वीचा विधी) समारंभही पार पडला. विशाल यांनी तपास अधिकाऱ्यांना सांगितले की, लग्नासंदर्भातील या भेटीनंतर केतन अत्यंत आनंदी होता. पहिल्या कौटुंबिक भेटीदरम्यान अग्रवाल कुटुंबाने सियाला सुमारे सात ते आठ लाख रुपये किमतीचे 28 ड्रेस भेट म्हणून दिले होते, असंही केतन यांनी जबाबामध्ये म्हटलं आहे.
केतन आणि सियाचं लग्न ठरल्यानंतर लग्नाची तयारी अधिक मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली. 19 फेब्रुवारी रोजी पुण्यातील 'रिट्झ-कार्लटन' हॉटेलमध्ये केतन आणि सिया यांचा साखरपुडा झाला. वडिलांच्या जबाबात म्हटल्याप्रमाणे, साखरपुड्याच्या वेळी अग्रवाल कुटुंबाने सियाला सुमारे 80 लाख रुपये किमतीचे दागिने भेट दिले होते.
केतन हा कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा असल्याने, त्याचे लग्न अत्यंत थाटामाटात करण्याचे ठरवलं होतं, असं त्याच्या वडिलांनी सांगितले. कुटुंबाने लग्नासाठी राजस्थानमधील उदयपूर येथील एका रिसॉर्टची निवड केली होती. केतन आणि सियाच्या लग्नाचा अंदाजित खर्च सुमारे चार ते पाच कोटी रुपये इतका होता. रिसॉर्टच्या मालकाला कथितरीत्या 25 लाख रुपयांची रक्कम धनादेशाद्वारे बुकींग अमाऊंट म्हणून देण्यात आली होती. मात्र, 18 जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर केतनचा मृत्यू झाल्यानंतर या सर्व गोष्टी अपूर्णच राहिल्या.
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी असा आरोप केला आहे की, 26 वर्षीय केतनची हत्या जाणीवपूर्वक करण्यात आली. केतनची होणारी पत्नी सिया, तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी आणि चेतनचा साथीदार रितेश हांगे यांनी अनेक महिन्यांपासून केतनच्या हत्येचा कट रचला होता. वडगाव मावळ न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या 5053 पानांच्या आरोपपत्रात साक्षीदारांचे जबाब, छायाचित्रे, व्हॉट्सॲप चॅट्स, कॉल रेकॉर्ड्स, मोबाईल फोनमधील डेटा आणि तांत्रिक विश्लेषणाचा समावेश आहे.
आरोपपत्रानुसार, तपास अधिकाऱ्यांना असं आढळून आलं की, 'माही' नावाच्या एका बनावट इन्स्टाग्राम खात्याचा वापर करून केतनला लोहगडावर बोलावण्यात आले होते. माही नावाचं हे अकाऊंट 'सिया'च्या मैत्रीणीचं असल्याचं भासवण्यात आलं होतं. सियाच्या वाढदिवसानिमित्त तिला 'सरप्राईज' म्हणून लोहगडावर घेऊन जाण्यासाठी केतनला या खात्यावरुन राजी करण्यात आलं, असा पोलिसांचा आरोप आहे. सिया आणि चेतन यांनीच केतनवर अंतिम हल्ला केला. सियाने केतनला दरीच्या दिशेने ढकलून दिले, असाही आरोप तपास अधिकाऱ्यांनी केला आहे. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान या आरोपांची पडताळणी केली जाईल.
याआधी केलेले कथित प्रयत्न, घटनास्थळांची केलेली पाहणी आणि इंटरनेटवरील डिजिटल सर्च यांचा तपशीलही आरोपपत्रात देण्यात आला आहे; पोलिसांच्या मते, या गोष्टींवरून या गुन्ह्याचा पूर्वनियोजित कट रचला गेल्याचे दिसून येते.
याच काळात अग्रवाल कुटुंबावर आणखी एक दुःखाचा डोंगर कोसळला. विशाल यांनी आपल्या जबाबात म्हटले आहे की, केतनच्या मृत्यूच्या धक्क्यातून आणि दुःखातून सावरत असतानाच केतनचे आजोबा देवीचंद अग्रवाल यांचेही निधन झाले. त्यामुळे अल्पावधीत केतन आणि त्याचे आजोबा या दोघांना गमावल्याचे दुःख अग्रवाल कुटुंबाला सहन करावं लागलं.