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MPSC आंदोलनात ड्रग्ज, दारु? Video मधल्या तरुणीचा खळबजनक खुलासा, 'तो माझ्या अंगावर...'; आरोपांबद्दल म्हणाली, 'नवनाथ बन बोलले ते...'

आंदोलनात मध्यरात्री केल्या जाणाऱ्या कथित धांगडधिंग्याचा व्हिडीओचा संदर्भ देत मध्यरात्री मद्य पिऊन धुडघूस घालण्यात आल्याचा आरोप भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केल्यानंतर व्हायरल व्हिडीओतील तरुणी समोर आलीये.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 08, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 07:08 AM IST
MPSC आंदोलनात ड्रग्ज, दारु? Video मधल्या तरुणीचा खळबजनक खुलासा, 'तो माझ्या अंगावर...'; आरोपांबद्दल म्हणाली, 'नवनाथ बन बोलले ते...'
Image Credit: या तरुणीने घेतली पत्रकार परिषद

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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