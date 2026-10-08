MPSC आंदोलनात ड्रग्ज, दारु? Video मधल्या तरुणीचा खळबजनक खुलासा, 'तो माझ्या अंगावर...'; आरोपांबद्दल म्हणाली, 'नवनाथ बन बोलले ते...'

पुण्यात मागील आठवड्याभराहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या म्हणजेच एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामध्ये रात्रीच्या वेळेस मद्यपान करुन धांगडधिंगा करण्यात आल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केला. त्यांनी यासंदर्भातील एका व्हिडीओचा संदर्भ देत या आंदोलनातील काँग्रेस युवक प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरेंचा कथित मद्यधुंदावस्थेतील व्हिडीओ दाखवत त्यांचा आणि व्हिडीओत दिसणाऱ्या मुलीचा संबंध काय याचं उत्तर आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे आमदार रोहित पवारांनी द्यावं, अशी मागणी केली होती. या आरोपानंतर एकच खळबळ उडालेली असतानाच या व्हिडीओत दिसणारी तरुणी सायंकाळी प्रसारमाध्यमांसमोर आली आणि तिने नवनाथ बन यांनी केलेले सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. विशेष म्हणजे या आरोपावर शिवराज मोरे यांनीही प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
नवनाथ बन यांनी आरोप केल्यानंतर सायंकाळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या मुलीने, "मी तो व्हिडीओ पाहिला आहे. जे काही व्हिडीओमध्ये झालं आहे ते नवनाथ बन यांना माहिती नाहीये. मी ज्या परिस्थितीमध्ये होते. मी सध्या ज्या परिस्थितीमधून जात आहे त्यावरुन असं म्हणून शकते ही हे सारं फार चुकीच्या मार्गाला जात आहे," असं म्हणत खंत व्यक्त केली. तसेच पुढे बोलताना, "माझ्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जात आहेत. या प्रकरणात नवनाथ बन जे बोलले आहेत ते पूर्णपणे खोटे आरोप आहेत. मला खरंच वाईट वाटतंय की एका महिलेच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले गेले. शिवराज दादा माझ्या भावासारखा आहे. मला माहिती आहे की त्यावेळेस मी किती घाबरले होते. तो मुलगा माझी छेड काढत होता. मी काही काळ त्या मुलाच्या संपर्कात होते. त्यानंतर तो मला त्रास द्यायला लगला. तो मला ब्लॅकमेल करु लागला. तेव्हा आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलो होतो. त्याच वेळी मी यांच्या (काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या) संपर्कात आले होते. त्यांनी मला मदत केली होती," असं या मुलीने सांगितलं.
व्हिडीओत दिसणारा प्रसंग नेमका काय होता याबद्दल बोलताना या मुलीने, "त्यानंतरही मी जेव्हा केपीमध्ये गेले होते तेव्हा तो मुलगा आला, मला धमकी द्यायला लागला. तो माझ्या अंगावर धावून आला. त्यानंतर मी पोलिसांना आणि यांना पण कॉल केला. हे लोक माझ्या भावासारखे असल्याने मला यांच्याकडून मदत हवी होती आणि ते माझ्या कॉलनंतर मदतीलाही आले. त्यांनी माल त्यावेळी मदत केली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. सध्या जे काही राजकारण सुरु आहे ते पाहून मला वाईट वाटतं. हे सारं काही फार वेगळ्या स्तरावर चाललं आहे," असं प्रसारमाध्यमांना सांगितलं.
या प्रकरणासंदर्भात शिवराज मोरेंनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना, "ती मुलगी तिच्या मैत्रिणीसोबत जेवायला गेली होती. जेवायला गेल्यानंतर तिथे तो मुलगा आला ज्याने आधी तिला मारहाण केली होती. तो तिला पुन्हा त्रास द्यायला लगाला. तिचा रडत रडत मला आणि आमच्या एका पदाधिकाऱ्याला फोन आला. फोन आल्यावर मी पदाधिकाऱ्यांना सांगितलं की तुम्ही इथे जा. त्यांना तिथे पोहोचायला वेळ लागत होता. तिचा परत फोन आला की दादा काहीही करुन तू इथे ये. मी त्यानंतर तिथे गेलो," असं घटनाक्रम नमूद करत म्हटलं.
पुढे माहिती देताना, "तिथे गेल्यानंतर ती तीन चार पोरं आमच्या लोकांना धक्काबुक्की करत होती. मी म्हटलं त्यांना सोडा, हे काही करण्याची गरज नाही आपण सकाळी तक्रार करूयात. हा त्या वादाचाच व्हिडीओ आहे. त्यात कोणताही गैरप्रकार झालेला नाहीये. त्या मुलीला तिच्या आईजवळ सोडलं आम्ही. नशा, ड्रग्ज वगैरे सांगून मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. नवनाथ बन तुम्ही केलेले आरोप सिद्ध करुन दाखवा. पुढल्या वेळेस आब्रुनुकसानीचा दावा नाही ठोकला ना तर मी पण शिवराज मोरे नाही," असं थेट आव्हानच शिवराज मोरेंनी नवनाथ बन यांना दिलं आहे.