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Explained: विद्यानंद बापटांवर हल्ला करणारा कोण? त्यानेच ओरडून ओरडून सांगितलं हल्ला करण्याचं कारण

पुण्यातील विद्यानंद बापट यांना मारहाण झाल्याची घटना समोर आली आहे. त्यानंतर हल्लेखोर कोण? त्याने काय धमकी दिली वाचा. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 03, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:16 PM IST
Explained: विद्यानंद बापटांवर हल्ला करणारा कोण? त्यानेच ओरडून ओरडून सांगितलं हल्ला करण्याचं कारण
Image Credit: Explained Pune Vidyanand Bapat

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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