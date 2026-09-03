/Explained: विद्यानंद बापटांवर हल्ला करणारा कोण? त्यानेच ओरडून ओरडून सांगितलं हल्ला करण्याचं कारण

पुण्यामधील गणेशोत्सवामध्ये डीजेला विरोध करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावर टिळक रोडवर हल्ला झाला आहे. प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना अचानक एका अज्ञात तरुणाने बापट यांच्या कानावर फटका मारला. यानंतर स्थानिकांबरोबरच प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी मध्ये पडले आणि त्यांनी हल्लेखोराला विद्यानंद बापटांपासून दूर केलं. यानंतरही हा हल्लेखोर विद्यानंद बापटांकडे धाव घेताना दिसला. हल्लेखोराने त्याला अडवणाऱ्यांसमोरच ओरडून ओरडून या हल्ल्यामागील कारण आणि का आक्रमक झाला हे सांगित होता. हा हल्लेखोर कोण आहे. हल्लासंदर्भात तो काय म्हणाला आणि गणेशोत्सवाविषयी त्याचा संबंध काय, हे या लेखातून जाणून घेऊयात.
गणेश उत्सवात डीजे विरोधात भूमिका घेणाऱ्या आणि अल्पावधीतच प्रसिद्धीत आलेल्या विद्यानंद बापट यांना टिळक रोडवरील कशाळे चौकात मारहाण करण्यात आली आहे. ते माध्यमांना प्रतिक्रिया देत असताना अचानक एक व्यक्ती समोर आला आणि माध्यमांसमोरच त्यांच्यावर हल्ला केला. तेव्हा या व्यक्तीला बापट यांच्यापासून दूर करण्यात आले. मात्र हा व्यक्ती त्यांच्या मागे मागे जात त्यांना पुन्हा धमकी देताना दिसतोय. तसंच, हल्ल्यामागचे कारणदेखील सांगितले आहे.
त्याची (विद्यानंद बापट) भूमिका गणेशविरोधी आहे. तो नास्तिक आहे. त्याने गणेशोत्सवाबद्दल आणि गणपतीबाप्पाबद्दल चुकीचं बोलतं. माझा मुद्दा हाच आहे की त्याने गणेशोत्सवाबद्दल गणपतीबाप्पाबद्दल बोललंच नाही पाहिजे, असं हल्लोखोर तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांसमोर ओरडून सांगत होता.
अशावेळी गर्दीतील लोकांनी त्याला अडकवण्याचा प्रयत्न केला. तरीदेखील तो थांबला नाही. हल्लेखोर बापट यांच्या मागे जात म्हणाला की, तो चुकीचं बोलतो टीका करतो. याला अजून मारणार आहे. माझं एवढंच म्हणणं आहे की, पुणे शहरात फक्त गणेशोत्सव बद्दलच मुद्दे आहेत का? मला भूमिका नाही मांडायची. माझी काही भूमिका नाही. जो गणेशोत्सवाबद्दल बोलणार त्याला असंच मारणार आहे.
विद्यानंद बापट यांना मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव संतोष चव्हाण आहे. तो पुण्यातील कोथरूड परिसरातील राऊतवाडी येथील रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे. तो एका बांधकाम व्यावसायिकाकडे कामाला असल्याचीही माहिती समोर येतेय. राऊतवाडी येथील प्रियदर्शनी गणेश मंडळाचा तो माजी अध्यक्ष असल्याचेही सांगितले जात आहे. गणेशप्रेमी असलंचही बोललं जातं. तसंच, बापट यांच्या हल्ल्यावरील कारण गणेशोत्सव व डीजे इतकंच आहे की आणखी काही आहे, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.
हल्ल्यानंतर बापट यांनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना 'घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात्...' या श्लोकाचा उल्लेख केला आहे. "सवंग प्रसिद्धीसाठी माझ्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. त्यांना चीप पब्लिसीटी हवी म्हणून ते काहीही करु शकतात," असं म्हटलं आहे. "घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद् रासभरोहणम्। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्॥" असाच हा प्रकार आहे," असंही बापट यांनी म्हटलं आहे. "मी निशस्र होतो म्हणून माझ्यावर हल्ला झाला. एका वेड्याने माझ्यावर हल्ला केला. मुद्द्याचे उत्तर मुद्द्याने द्याचे असते. झॉम्बीसोबत युक्तीवाद होतो का?" असा सवालही बापट यांनी विचारला आहे.
विद्यानंद बापट यांना मारहाण केल्यानंतर पोलिसांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्या माणसाने काय कारणास्तव हल्ला केला. तो माणूस नेमका कोण आहे? बापट यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरुन हल्ला केला की कोणत्या जुन्या रागातून हल्ला केला आहे. याचा तपास सुरू आहे. जी घटना घडली आहे त्याच्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. मारहाण ही फार मोठी नव्हती झाली. मुलाखत देताना त्यांच्यावर मारहाण करण्यात आली. सीसीटिव्ही तपासण्यात येत आहे, असं पुण्याचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी म्हटलं आहे.
पोलिसांनी विद्यानंद बापट यांना मारहाण झाल्यानंतर ससून रुग्णालयात वैदयकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले होते. त्यांची वैद्यकीय तपासणीदेखील करण्यात आली आहे.
गणेशोत्सवातील डीजे संदर्भात विद्यानंद बापट यांनी मांडलेल्या भूमिकेला तार्किक दृष्टीकोनातून बघण्याऐवजी त्यांच्यावर हल्ला करणे हे पिसाटलेल्या मानसिकतेचे लक्षण आहे. मतभेद असू शकतात, त्यांची भूमिका पटत नसेल तर वैचारिक विरोध करा, बापट ज्याप्रमाणे विचाराने भूमिका मांडतात त्याप्रमाणे भूमिका मांडा, परंतु अशाप्रकारे गुंडगिरी केली जाणार असेल तर हे अजिबात योग्य नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.