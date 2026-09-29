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Explained: ₹2100000 कोटींची उलाढाल, 20 लाख नव्या नोकऱ्या, 250 KM मेट्रो अन्... 2036 मध्ये असं असणार पुणे?

नीती आयोग, महाराष्ट्र शासन आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या सहभागातून तयार केलेल्या या संपूर्ण प्लॅनिंगमध्ये नेमका कशाकशाचा सहभाग आहे आणि पुण्यात काय काय होणार आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 29, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 07:42 AM IST
Explained: ₹2100000 कोटींची उलाढाल, 20 लाख नव्या नोकऱ्या, 250 KM मेट्रो अन्... 2036 मध्ये असं असणार पुणे?
Image Credit: पुणे कात टाकणार? नेमका हा प्लॅन काय जाणून घ्या सविस्तरपणे (फोटो एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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