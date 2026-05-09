/मुंबईत नवं रेल्वे स्टेशन... रोज 3 लाख+ प्रवासी, प्रवासाचा वेळ वाचणार! ₹300 कोटींचं टेन्शन संपलं; जाणून घ्या प्लॅन

Railway Ministry New Station In Mumbai: मागील अनेक वर्षांपासून सातत्याने मागणी होत असलेल्या या स्टेशनचा वापर तीन लाखांहून अधिक प्रवासी करणार आहेत. या स्टेशनबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घ्या
Railway Ministry New Station In Mumbai: मध्य रेल्वेच्या मार्गावर एका नव्या स्थानकाच्या निर्मितीसाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने हिरावा कंदील दाखवला आहे. या नव्या स्थानकाचा फायदा तीन लाखांहून अधिक प्रवाशांना होणार असून मागील अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी पूर्ण होणार असल्याने मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने ज्या स्टेशनला मंजुरी दिली आहे ते स्टेशन ठाणे आणि मुलुंडदरम्यान उभारण्यात येणार आहे. सध्या ठाणे स्थानकामध्ये रोज 7.1 लाख प्रवासी ये-जा करतात. नव्या स्थानकामुळे ठाणे स्थानकातील 2.32 लाखांहून अधिक प्रवासी संख्या कमी होईल. घोडबंदर आणि ठाण्याच्या आतील बाजूला राहणाऱ्यांना या स्थानकामुळे हायवेची कनेक्टीव्हिटी मिळून घरी जाण्याचा वेळ कमी होईल. मुलुंड स्टेशनवरील 24 टक्के गर्दी या नव्या स्थानकामुळे कमी होईल. घोडबंदर रोड, पोखरण रोड नं. 1 व 2, वागळे इस्टेट, वर्तकनगर, वसंत विहारमध्ये राहणाऱ्यांना या स्थानकाचा अधिक फायदा होईल. ठाणे मनोरुग्णालया जवळ, ठाणे आणि मुलुंड दरम्यानच्या पश्चिम बाजूला हे स्थानक बांधलं जात आहे. एकूण 14.83 एकरांच्या मनोरुग्णालयाच्या जमिनीवर हे स्टेशन उभारलं जाणार आहे.
"ठाणे आणि मुलुंडदरम्यानच्या नव्या रेल्वे स्टेशनची ही नवीन मागणी नाही आहे. सातत्याने ठाणेकर नागरिकांची इच्छा आहे की या ठिकाणी नवीन ठाणे रेल्वे स्टेशन व्हावं. या ठिकाणी दोन्ही बाजूचं काम पूर्ण झालं आहे. हे रेल्वे स्टेशन रेल्वेकडून बांधण्यात येणार आहे. परंतु याचा खर्च महानगरपालिकांनी उचलावा, अशा पद्धतीने महानगरपालिकेने मान्य केला होतं. ठाणे स्मार्ट सिटी हा कार्यक्रम आता बंद झालेला आहे. कोविड काळामध्ये ठाणे महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती चिंतेची होती. कोर्टाच्या निर्णयामुळे जो काही जागेचा वाद होता. त्यामुळे विलंब झाला. त्या प्रश्नांवर आता 300 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करावा लागणार आहे," अशी माहिती ठाणे शहराचे खासदार नरेश म्हस्केंनी दिली.
तसेच या स्थानकासाठी महापालिकेला आता 300 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार नसल्याचंही म्हस्केंनी स्पष्ट केलं. "मी खासदार झाल्यापासून एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस असतील आणि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून हा खर्च रेल्वेने करावा यासाठी पाठपुरावा केला. ठाणे महानगरपालिका इतका खर्च करण्याच्या आर्थिक परिस्थितीत नाही. मी जी काही मागणी केली आहे ती आम्ही सातत्याने धरून उचलली होती. वेळोवेळी या संदर्भात आम्ही संसदेत विषय लावून धरला होता. आज आम्हाला सांगायला आनंद होतोय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून जे काही 300 कोटींचा नवीन रेल्वे स्टेशनचा खर्च रेल्वेने उचलण्याचा मान्य केले आहे. या संदर्भात रेल्वे बोर्डाकडे हा विषय गेला आहे. या रेल्वे स्टेशनसंदर्भात बाकीची कामं रेल्वे आणि महानगर पालिका करणार आहे. त्याला हिरवा कंदील मिळालेला आहे. त्यामुळे मी या सगळ्यांचं ठाणेकरांच्या वतीने आभार मानतो," असं म्हस्के म्हणाले.
ठाणे आणि मुलुंडदरम्यानच्या कनेक्टिव्हिटीची दोन्ही बाजूची कामं पूर्ण झालेली आहेत. आता केबलिंगचं काम सुरू आहे. त्यासोबत त्या ठिकाणी ब्रिज उभारण्याचं काम सुरू आहे. फक्त जे काही रेल्वे स्टेशनचं काम आहे ते आता लवकरात लवकर सुरू होईल. हे नवीन स्टेशन लकवरच ठाणेकरांच्या सेवेत दाखल होईल, असा विश्वास म्हस्केंनी व्यक्त केला आहे.
"या ठाणेनगरीच्या विकासामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा फार मोठा वाटा आहे. त्यांचं नाव या स्टेशनला द्यावं ही सगळ्या ठाणेकरांची मागणी आहे. तशा पद्धतीची मागणी आम्ही संसदेत देखील केलेली आहे. ठाणे महानगरपालिकेने प्रस्तावला मंजुरी देखील दिली आहे. नक्कीच या स्टेशनला आनंद दिघे यांचं नाव मिळेल. लवकरात लवकर हे नवीन रेल्वे स्टेशनचे काम पूर्ण होईल. इतर जे काही काम शिल्लक आहे त्याचं काम आता सुरू झाले आहे.