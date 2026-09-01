प्रादेशिक भाषांसाठी एकेकाळी एकमेकांविरोधात उभ्या राहिलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि कन्नड रक्षणा वेदिकेने एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही पक्षांनी हिंदी भाषा आक्रमणाविरोधात एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि महाराष्ट्र धर्मासाठी लढणारी मनसे आणि कानडी भाषा, अस्मिता यासाठी कट्टरपणे लढणारी कन्नड रक्षणा वेदिकेने हिंदी भाषा आक्रमणाविरोधात रोड मॅप निश्चित केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते आणि कन्नड रक्षणा वेदिके संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची कर्नाटकात बैठक झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
मनसे नेते संदीप देशपांडे, मनसे सरचिटणीस योगेश परुळेकर तसेच कन्नड रक्षणा वेदिकेचे प्रदेशाध्यक्ष टी. ए. नारायण गौडा यांच्यात कर्नाटकात महत्त्वाची बैठक झाली. दोन्ही पक्षांनी 10 कलमी ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ तयार करून प्रसिद्ध करण्याचा दोन्ही बाजूच्या नेत्यांचा निर्णय झाला आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत ‘इंडियन लँग्वेजेस फोरम’चे महाअधिवेशन होणार आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र तसेच देशातील इतर राज्यांमध्ये भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता आणि बदलती लोकसंख्या याबाबत निर्माण होत असलेल्या प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा झाली.
1. ‘इंडियन लँग्वेजेस फोरम’ची स्थापना करण्याचा निर्णय.
2. भारतीय भाषांचे हक्क, अस्मिता आणि हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी 10 कलमी ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ तयार करून प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय.
3. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत ‘इंडियन लँग्वेजेस फोरम’चे महाअधिवेशन आयोजित करण्यात येणार आहे. या अधिवेशनात कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, तेलंगणा, पुद्दुचेरी, गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब यांसह इतर राज्यांतील भाषिक प्रतिनिधींना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे.
4. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांच्या भाषा, संस्कृती, अस्मिता आणि हक्कांवरील हल्ल्यांविरोधात संयुक्त आंदोलन उभारण्याचा निर्णय.
5. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत ‘इंडियन लँग्वेजेस फोरम’चे भव्य अधिवेशन आयोजित करण्याचा निर्णय
"मी आणि पक्षाचे सरचिटणीस बंगळूर येथे गेलो होतो. त्यावेळी नारायण गौडा आणि पदाधिकारी यांच्याशी भेट घेतली. केंद्राचा वाढणारा हस्तक्षेप आणि हिंदी भाषेचे आक्रमण त्यामुळे एक कॉमन प्लॅटफॉर्म तयार झाला पाहिजे. त्यामध्ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार झाला पाहिजे. रेव्हेन्यू विभागणी देखील बिहार आणि उत्तर प्रदेशसाठी जास्त आहे. प्रादेशिक अस्तित्वासाठी लढणाऱ्या संघटना एकत्र आणून प्रेशर ग्रुप तयार करण्यावर चर्चा झाली. संसदेत सामना संधी मिळणं अपेक्षित आहे. सर्व राज्यांची दिल्लीत एक परिषद भरवण्याचा विचार आहे. प्रादेशिक पक्ष आणि भाषिक संघटना या सोबत घेण्याचा विचार आहे. प्रादेशिक अस्तित्वासाठी काम करतात त्यांना पण सहभागी करून घेणार आहोत. संपूर्ण देशभरात ही चळवळ पसरवणार," असं संदीप देशपांडेंनी म्हटलं आहे.
कर्नाटक रक्षणा वेदिके ही कर्नाटकातील एक प्रमुख कन्नड भाषा आणि संस्कृती रक्षण करणारी संघटना आहे. तिची स्थापना 1999 मध्ये टी. ए. नारायण गौडा आणि इतरांनी केली. या संघटनेचे मुख्यालय बेंगळुरूच्या बोम्मनहल्ली येथे आहे. 'कन्नड ही जात, कन्नड हा धर्म आणि कन्नड हा देव' असं या संघटनेचे ब्रीदवाक्य आहे. ही संघटना कन्नड भाषा, कर्नाटक राज्य आणि कन्नडिगांच्या हक्कांसाठी काम करते असे सांगते. शाखा कर्नाटकातील जिल्ह्यांमध्ये तसेच काही परदेशी देशांमध्येही आहेत. नारायण गौडा गट आणि प्रवीण कुमार शेट्टी गट असे काही गट या संघटनेत आहेत.
2007 मध्ये कावेरी वादावर कर्नाटक बंद आणि दिल्लीत निदर्शने अशा घटनांमुळे संघटना चर्चेत आली. 2023 मध्ये बेंगळुरूमध्ये इंग्रजी फलके तोडल्याच्या घटनेत अनेक कार्यकर्ते आणि नारायण गौडांना अटक झाली होती. कर्नाटक राज्यात दुकाने, मॉल आणि कार्यालयांवर कन्नड भाषेतील फलकांना प्राधान्य देण्याची मागणी या संघटनेनं केली होती. यासाठी फलकांना काळं फासणं, तोडणं अशा कृती संघटनेनं केल्या आहेत. हिंदी भाषेच्या वाढत्या वापराविरोधात संघटनेनं अनेकदा निषेध केला आहे. संघटनेनं बेंगळुरू मेट्रोत हिंदी जाहिरातींविरुद्ध 'नम्मा मेट्रो हिंदी बेडा' अभियान चालवलं होतं. कावेरी पाणी वाटप आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद यांसारख्या मुद्द्यांवर आंदोलने या संघटनेनं केली आहेत. स्थानिक कन्नडिगांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे यासाठी सारोजिनी महिषी अहवालाची अंमलबजावणी करावी अशी या संघटनेची मागणी आहे. हिंसक निदर्शने, तोडफोड, डॉक्टर आणि व्यापाऱ्यांवर हल्ले तसेच खंडणीचे आरोप यांमुळे ती वादग्रस्तही ठरली आहे. महाराष्ट्रातील मनसेसारखी भूमिका कर्नाटकात ही संघटना मांडते.