/Explained: रमेश म्हात्रेला सुप्रीम कोर्टाचा दणका, याचिकाच मागे घेतली; राज्य सरकारची भूमिका काय? कोर्टात आज नेमकं झालं काय? A To Z माहिती

डोंबिवलीमधील शास्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण करणारा शिंदे सेनेचा नगरसेवक रमेश सुखऱ्या म्हात्रेच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी झाली. म्हात्रेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टासमोर युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने डॉक्टरांवरील हल्ल्यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आज कोर्टात नक्की काय काय घडलं? कोण काय म्हणालं? नक्की पुढची सुनावणी कधी? यासंदर्भात सविस्तर जाणून घेऊयात...
डॉक्टरांवरील हल्ल्यासंदर्भात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने, “गोष्टी वाईटांकडून आणखी वाईट होत आहेत. काल पुन्हा अशीच घटना घडली असून, त्याच गटातील लोकांनी डॉक्टरांवर हल्ला केला,” असं म्हणत पालघर प्रकरणावरूनही नाराजी व्यक्त केली. यावर रोहतगी यांनी “हा तोच गट नाही, मी तपासून सांगत आहे,” असा युक्तिवाद केला. मात्र कोर्टाने स्पष्ट केलं की, डॉक्टरांना त्यांच्या चेंबरमध्ये जाऊन मारहाण करणं कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरू शकत नाही. हा केवळ एका व्यक्तीचा विषय नसून कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही गंभीर प्रश्न असल्याचं कोर्टाने म्हटलं. कोर्टाने हल्लेखोरांबाबत कठोर भूमिका घेत, “अशा लोकांना रस्त्यावर मोकळं फिरण्याचा अधिकार नसावा,” अशी टिप्पणी केली. रोहतगी यांनी म्हात्रेवरील उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे खटल्याचा निकाल आधीच ठरल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर कोर्टाने, “खटला लवकर चालवला तर त्यात काय चुकीचं आहे?” असा सवाल केला.
कोर्टाने या प्रकरणात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या 'स्पेशल लिव्ह प्रोव्हिजन'वर ('एसएलपी'वर) म्हणजेच विशेष परवानगी याचिकेवरुन नोटीस बजावली. राज्य सरकारची एसएलपी अद्याप यादीत नसली तरी तिचा डायरी क्रमांक 54118/2026 असल्याचं सरकारने सांगितलं. कोर्टाने ती याच प्रकरणासोबत घेण्याचे निर्देश दिले. म्हात्रे यांच्या बाजूने उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. दरम्यान, पालघरमध्येही डॉक्टरांवर अशाच प्रकारचा हल्ला झाल्याची बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे राज्य सरकारची एसएलपी 28 सप्टेंबर 2026 रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली आहे. तसेच, रोहतगी यांनी संबंधित इतर एसएलपी मागे घेण्याच्या सूचना मिळाल्याचं सांगितलं. त्या याचिका मागे घेतल्याने फेटाळण्यात आल्या.
डोंबिवलीमधील शास्त्री नगर रुग्णालयात डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पालघर घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना, एक कठोर संदेश दिला गेला पाहिजे अशी इच्छा बोलून दाखवली. पालघरमधील डॉक्टरांवरील हल्ल्याची माहिती आम्हाला छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधून मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना तात्काळ ताब्यात घेतले पाहिजे. डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्या अशा राजकीय नेत्यांना तात्काळ ताब्यात घ्यावे, असे न्यायालय म्हटलं आहे. अशा नेत्यांना मोकळेपणाने फिरू देऊ नये. डॉक्टरांवरील हिंसाचाराच्या घटना कोणत्याही परिस्थितीत हलक्यात घेता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई सुनिश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी आपली याचिका मागे घेतली आहे. म्हात्रे यांचा जामीन रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर उत्तर मागण्यासाठी म्हात्रे यांना नोटीस बजावण्यात आली. मागील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना, 'तुम्ही रुग्णालयात जाऊन कोणाला मारणार आहात का?' असा सवाल केला. डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना जामीन मिळण्याचा हक्क नाही. उच्च न्यायालयाने जामिनाचा आदेश कायम ठेवण्याचे संकेत दिले होते. न्यायालयाने म्हात्रे यांची कानउघाडणी केली. रुग्णालयाच्या आत डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटना हलक्यात घेता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसिह यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जामिनावर घातलेल्या कठोर अटींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सुनावणीदरम्यान, डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्या लोकांना जामीन देऊ नये, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. "अशा लोकांना जामीन मिळायला नको. ते वैद्यकीय समुदायाचा आदर करत नाहीत. जेव्हा जमाव हल्ला करतो, तेव्हा त्यांच्या मानसिक आघाताची कल्पना करा. तुम्ही रुग्णालयात जाऊन कोणाला ठार माराल का?" असा सवाल न्यायालयाने केला.
म्हात्रे यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की, मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या अटी अतिशय कठोर केल्या आहेत.आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालय 10 दिवसांची मुदत देऊ शकते का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असे संकेत दिले की, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला स्थगिती देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुरुवातीच्या आदेशाला कायम ठेवण्याच्या बाजूने ते आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, "उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेणे 'पूर्णपणे न्यायसंगत' होते. रोहतगी यांनी असेही सांगितले की, म्हात्रे यांचा डॉक्टरांबद्दल कोणताही वैयक्तिक द्वेष नव्हता. घटनेचा व्हिडिओ आधीच व्हायरल झाला होता, याची न्यायालयाने नोंद घेतली. राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी सांगितले की, सरकार म्हात्रे यांच्या जामिनाला आव्हान देण्याची तयारी करत आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रभास बजाज यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून जामिनाला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जामीन रद्द करण्याच्या सरकारी याचिकेची प्रतीक्षा केली जाईल.
रोहतगी यांनी राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत त्यांना आणखी कोठडीची आवश्यकता नाही. ती प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे असं म्हटलं. यावर, खंडपीठाने 'महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध रमेश म्हात्रे' हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात येत आहे. नोटीस जारी करण्यात यावी. म्हात्रे यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाला प्रति-शपथपत्र दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे. पालघरमध्ये अशाच प्रकारची आणखी एक घटना घडल्याचे आणि त्याबाबत सोशल व प्रिंट मीडियामध्ये वृत्त आल्याचेही आमच्या निदर्शनास आले आहे. राज्य सरकारच्या 'एसएलपी'ची सुनावणी 28 सप्टेंबर 2026 रोजी निश्चित करण्यात यावी. संबंधित प्रकरणांमध्ये उपस्थित असलेले रोहतगी यांनी सांगितले की, त्यांना या एसएलपी मागे घेण्याच्या सूचना मिळाल्या आहेत. त्यानुसार, या एसएलपी मागे घेतल्या गेल्यामुळे फेटाळण्यात येत आहेत.
'स्पेशल लिव्ह प्रोव्हिजन' म्हणजे विशेष अनुमती याचिका होय. एखाद्या न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ही याचिका दाखल केली जाते. मात्र 'एसएलपी' दाखल झाली म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ती स्वीकारलीच असे होत नाही. सुप्रीम कोर्टाची परवानगी आवश्यक असते. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनासंदर्भातील निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी 'एसएलपी' दाखल केली आहे.
हे प्रकरण 6 जुलै, 2026 रोजी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर जनरल हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या कथित हल्ल्याशी संबंधित आहे. याचिकेनुसार, नऊ महिन्यांची गर्भवती महिला प्रसूती वेदनांनी त्रस्त होती आणि कथितरित्या अनेक तासांपासून रुग्णालयात थांबली होती. म्हात्रे यांचा दावा आहे की, महिलेच्या कुटुंबीयांनी वारंवार फोन केल्यानंतर ते रुग्णालयात पोहोचले. यामुळे रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी त्यांचा वाद झाला. 7 जुलै रोजी दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये म्हात्रे यांना आरोपी क्रमांक एक म्हणून नाव देण्यात आले होते. 14 जुलै रोजी, कल्याण दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांचे वय, आरोग्य, पळून जाण्याची कमी शक्यता आणि महत्त्वाचे सीसीटीव्ही पुरावे जतन केल्याचे लक्षात घेऊन त्यांना जामीन मंजूर केला. डॉक्टरांच्या आंदोलनानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने 18 जुलै रोजी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली, जामिनाला स्थगिती दिली आणि म्हात्रे यांना आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. जवळपास दोन आठवड्यांनंतर, उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला, परंतु अनेक कठोर अटी घातल्या. या अटींमध्ये गोव्यातील कळंगुट येथे वास्तव्य करणे, आठवड्यातून तीन वेळा अंजुना पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे आणि खटल्याची सुनावणी सुरू होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहणे यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने जलदगती सुनावणी, न्यायवैद्यक तपास, आरोपपत्र दाखल करणे आणि विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्याबाबतही निर्देश दिले. म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 18 जुलै आणि 7 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.