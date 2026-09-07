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Explained: रमेश म्हात्रेला सुप्रीम कोर्टाचा दणका, याचिकाच मागे घेतली; राज्य सरकारची भूमिका काय? कोर्टात आज नेमकं झालं काय? A To Z माहिती

सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका कायम ठेवत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना मोठा धक्का दिला आहे. नेमकं आज कोर्टात झालं काय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 07, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:54 PM IST
Explained: रमेश म्हात्रेला सुप्रीम कोर्टाचा दणका, याचिकाच मागे घेतली; राज्य सरकारची भूमिका काय? कोर्टात आज नेमकं झालं काय? A To Z माहिती
Image Credit: म्हात्रेंना सुप्रीम कोर्टाचा दणका

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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Explained: रमेश म्हात्रेला सुप्रीम कोर्टाचा दणका, याचिकाच मागे घेतली; राज्य सरकारही अडचणीत? कोर्टात आज नेमकं झालं काय? A To Z माहिती
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