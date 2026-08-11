Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Explained: मोदी ज्याचा शब्द अन् शब्द ऐकत होते तो रेवती सुळेंच्या रिसेप्शनमध्ये माणूस कोण? UPSC सोडून कोकणात...

Explained: मोदी ज्याचा शब्द अन् शब्द ऐकत होते तो रेवती सुळेंच्या रिसेप्शनमध्ये माणूस कोण? UPSC सोडून कोकणात...

रेवती सुळेंच्या रिसेप्शनमध्ये शरद पवारांच्या बाजूला बसून मोदी या व्यक्तीचा शब्द अन् शब्द काळजीपूर्वक ऐकत होते. ही व्यक्ती आहे कोण?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 11, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:20 AM IST
Explained: मोदी ज्याचा शब्द अन् शब्द ऐकत होते तो रेवती सुळेंच्या रिसेप्शनमध्ये माणूस कोण? UPSC सोडून कोकणात...
Image Credit: ही व्यक्ती मोदींशी बोलत असल्याचे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मोदी ज्याचा शब्द अन् शब्द ऐकत होते तो रेवती सुळेंच्या रिसेप्शनमध्ये माणूस कोण? UPSC सोडून कोकणात...
2
3
4
5