/Explained: मोदी ज्याचा शब्द अन् शब्द ऐकत होते तो रेवती सुळेंच्या रिसेप्शनमध्ये माणूस कोण? UPSC सोडून कोकणात...

खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या तसेच शरद पवारांची नात रेवती सुळे यांच्या लग्नाचं दिल्लीतील रिसेप्शन सोमवारी पार पडलं. या कार्यक्रमाता काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया यांनी या संपूर्ण कुटुंबासहीत उपस्थित होते. केवळ सोनिया गांधीच नाहीच तर केंद्रीय गृहमंत्री आमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं तर शरद पवाराच्या बाजूला बसून गप्पा मारताना दिसले. मात्र शरद पवारांच्या बाजूला बसलेल्या नरेंद्र मोदींशी निळ्या रंगाचा शर्ट, त्यावर काळं जॅकेट घातलेला एक तरुण अगदी जवळ उभा राहून बोलत होता. हा तरुण मध्येच मोदींना मोबाईल दाखवायचा, मध्येच कागदपत्रं दाखवायचा. मात्र अनेकांना हा तरुण कोण हे समजं नाही. काही लोकांना तो शरद पवारांचा नातेवाईक वाटला. मात्र असं काहीही नसून हा तरुण कोण आहे आणि तो मोदींना काय सांगत होता यासंदर्भातील माहिती समोर आली आहे.
शरद पवारांच्या बाजूला बसूनही नरेंद्र मोदी ज्या तरुणाचा प्रत्येक शब्द अन् शब्द अगदी काळजीपूर्वक ऐकत होते त्या तरुणाचं नाव आहे, मिथिलेश देसाई! मिथिलेश हे महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील झापडे गावचे रहिवासी तरुण शेतकरी आणि उद्योजक आहेत. त्यांना 'फणस किंग' किंवा 'जॅकफ्रूट किंग ऑफ इंडिया' म्हणून ओळखले जाते.
मिथिलेश यांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) येथून कृषी अभियांत्रिकी (Agricultural Engineering) मध्ये बी.टेक. पदवी. पदवीनंतर दिल्लीत यूपीएससीची तयारी केली. 2016 मध्ये दुसऱ्या प्रयत्नात मुलाखतीपर्यंत पोहोचले, पण अंतिम निवड झाली नाही. त्यानंतर त्यांना वाटले की कृषी पदवीधर म्हणून त्यांचे खरे योगदान प्रशासनाऐवजी शेतात असावे, म्हणून त्यांनी यूपीएससीची तयारी सोडून वडिलांसोबत फणस (जॅकफ्रूट/कटहल) शेतीवर लक्ष केंद्रित केले.
मिथिलेश यांचे वडील हरिश्चंद्र देसाई यांनी सन 2000 च्या सुमारास केरळहून फणसाच्या वेगवेगळ्या जाती आणून फडणसाची लागवड सुरू केली होती. मिथिलेश यांनी त्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन, संशोधन आणि मूल्यवर्धन यासारख्या गोष्टी जोडल्या. त्यांच्या जवळपास 28 एकरच्या शेतात जगभरातील 70 ते 86+ जातींचे फणस लावले आहेत. यामध्ये लाल, भगवा, पिवळा, वर्षातून दोनदा फळ येणारे, कुंडीत वाढणारे अशा प्रजाती आहेत. जागतिक पातळीवरील सुमारे 128 जातींपैकी अनेक गोळा करून संशोधन केले.
2020 मध्ये 'जॅकफ्रूटकिंग अॅग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड'ची (Jackfruitking Agro Producer Company Limited) स्थापन केली. यात फणसापासून वेगन मीट, बर्गर पॅटी, चिप्स, डायबेटिस व्यवस्थापनासाठी पावडर, जनावरांसाठी चारा अशी उत्पादने तयार केली जातात. मिथिलेश चालवत असलेल्या या नर्सरीतून वर्षाला जवळपास 25 हजार कलमी रोपे विकली जातात. या नर्सरीशी 900 हून अधिक शेतकरी जोडलेले आहेत.
I am sure 99% of who don't know who is the guy showing phone to PM Modi.— Chota Don (@choga_don) August 10, 2026
>His name is Mithilesh Desai
>He is “Jackfruit King of India”
>He uses blockchain in farming Jackfruit
>He cultivated 88+ jackfruit
>He supplied Jackfruit leaves Germany for cancer-related research
>He has… pic.twitter.com/i5xZs0LqMq
पंतप्रधान मोदींनी मिथिलेश हे रेवती यांच्या रिसेप्शनदरम्यानच्या भेटीमध्ये ते फणसासोबत करत असलेले प्रयोग आणि इतर उद्योगांबद्दल माहिती देत असल्याचं सांगितलं जात आहे. मोदीही अगदी लक्ष्यपूर्वकपणे मिथिलेश यांचं म्हणणं ऐकून घेताना दिसले.
मिथिलेश यांच्या पुढाकारामधून फणसाची पाने जर्मनीला कॅन्सर संशोधनासाठी निर्यात केली जातात. मॉरिशससारख्या देशांत रोपेही पाठवली आहेत. कोकणात 1972 च्या दुष्काळात फणसाने मदत केल्याचेही मिथिलेश सांगतात. मिथिलेश यांनी फणसाला 'कल्पवृक्ष' मानले आहे, कारण त्याचा प्रत्येक भाग उपयुक्त आहे आणि तो पोषणमूल्यांनी भरपूर असून तो वेगन मांस म्हणून वापरता येतो. कंपनीचा वार्षिक टर्नओव्हर सुमारे 95 लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.