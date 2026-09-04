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Explained: 'आमच्या बाजूला तरी मृताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याची परंपरा नाही, ती...', अजित पवारांचा उल्लेख करत राऊतांनी सुनेत्रा पवारांना का सुनावलं?

अमित ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींचा फोटो काढण्यास सांगितल्यावरुन सुरु झालेला वाद अजित पवारांच्या मृत्यू प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यापर्यंत पोहचल्याने दोन्ही राष्ट्रवादी आमने-सामने आल्यावर या वादात आता ठाकरेंच्या शिवसेनेनं उडी घेतली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 04, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:47 PM IST
Explained: 'आमच्या बाजूला तरी मृताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याची परंपरा नाही, ती...', अजित पवारांचा उल्लेख करत राऊतांनी सुनेत्रा पवारांना का सुनावलं?
Image Credit: संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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