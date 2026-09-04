Explained: 'आमच्या बाजूला तरी मृताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याची परंपरा नाही, ती...', अजित पवारांचा उल्लेख करत राऊतांनी सुनेत्रा पवारांना का सुनावलं?

पुण्यातील महाविद्यालयामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो हटवल्याप्रकरणी मनसे नेते अमित ठाकरेंवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या मुद्द्यावरुन दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये टोलवा टोलवी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अमित ठाकरेंवर अवघ्या दोन तासांत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आक्रमक होत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणात अद्याप एफआयआर का दाखल झाला नाही, असा थेट सवाल सत्ताधाऱ्यांना केला. या टीकेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी सुप्रिया सुळेंना अजित पवारांच्या अपघाताचं राजकारण करू नका असं सुनावलं आहे. अजितदादांच्या जाण्याचं दुःख किती आहे हे माझी मुले आणि माझ्यापेक्षा जास्त कोणाला माहिती असणार असं म्हणतं सुनेत्रा पवारांनी सुप्रिया यांना सुनावल्याने आता या वादामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनी उडी घेतली आहे. त्यांनी सुनेत्रा पवारांना खोचक सल्ला देत टोला लगावलाय.
पुण्यामध्ये अमित ठाकरेंच्या भेटीदरम्यान कॉलेजमधील भींतीवरुन पंतप्रधान मोदींचा फोटो काढल्याच्या मुद्द्यावरुन झालेल्या राड्याबद्दल बोलताना सुप्रिया सुळेंनी, "एक फोटो काढला म्हणून अमित ठाकरेंवर एफआयआर करता. पण आमच्या भावाचं इतकं मोठं विमान पडलं, सत्तेतील उपमुख्यमंत्र्यांचा अपघात झाला त्याच एफआयआर या सरकारने केला नाही. याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे," अशी मागणी केली. पुढे बोलताना, "माझ्या भावाचा एफआयआर झाला का? माझ्या भावाचा होत नाही पण अमित ठाकरेंचा होतो. आमच्या घरातील कर्ता पुरुष आम्ही गमावला आहे. यांच्याच सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते ना? त्याचा एफआयआर झाला नाही, मात्र अमित ठाकरेंवर दोन तासात एफआयआर झाला हा कोणता न्याय आहे," असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
सुप्रिया सुळेंनी केलेल्या विधानावरुन सुनेत्रा पवारांना विचारण्यात आलं असता त्यांनी या विषयावरुन राजकारण न करण्याचा सल्ला देत सुप्रिया सुळेंना थेट नाव न घेता टोला लगावला. "अजितदादा गेल्याने सगळ्या महाराष्ट्रभर जी पोकळी निर्माण झाली आणि आकाश कोसळलं. त्यासंदर्भात मला आणि माझ्या मुलांपेक्षा जास्त कोणाला माहिती असणार?" असा सवाल सुप्रिया सुळेंनी केला. "अजितदादांच्या दुर्घटनेसंदर्भात माहिती मिळायला हवी असं सर्वांना वाटत असून आम्हीही त्यादृष्टीने प्रयत्न करत आहोत. आम्ही पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना भेटलो आहोत. मुख्यमंत्र्यांनीही अधिवेशनात शब्द दिला असून, तो पाळण्यासाठी ते कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. तपास यंत्रणाही आपलं काम करत आहेत. माझा तपास यंत्रणा, कायदा यावर विश्वास आहे. त्यांनाही वेळ दिला पाहिजे. सतत मीडियात येणं म्हणजे अपडेट मिळणं असं नाही. वारंवार अशा गोष्टी करुन मीडिया ट्रायल होत आहे का असं वाटतं. आपण सर्वांनी यासंदर्भात विचार करायला हवा," असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. तसेच, "अजितदादांची आई, मुलं आणि मी यापेक्षा जास्त दु:ख कोणाला होणार आहे. लवकरात लवकर चौकशी व्हावी असं आम्हालाही वाटत असून तसे प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे आम्हाला काही वाटत नाही असं समजू नये. तपास यंत्रणेवर माझा विश्वास असून, त्यांना वेळ दिला पाहिजे. दादांच्या जाण्याचं राजकारण कोणी करु नये असं वाटतं," असं विधानही सुनेत्रा पवारांनी केलं.
सुप्रिया सुळेंना सुनेत्रा पवारांनी दिलेल्या उत्तरासंदर्भात संजय राऊत यांना आज कोल्हापुरमध्ये पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना राऊतांनी, "खरं म्हणजे सुनेत्रताई पवार यांनी हा विषय जोरात मांडायला हवा. आमच्यासारखे लोक दादांच्या प्रेमाखातर हा विषय मांडत आहेत. एफआयआर का होत नाही असं विचारत आहेत. अमित ठाकरेंवर एफआयआर होतो. आमच्यावर एफआयआर होतो. पण इतका मोठा नेता संशयास्पदरीत्या एका अपघातात मरण पावला. तो एफआयआर होत नाही," असं म्हटलं आहे. "त्यांच्या (अजित पवारांच्या) पत्नी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आहेत. कोणीही प्रसिद्धीसाठी करत नाही. कोणाला प्रसिद्धीची गरज नाही. आमच्या बाजूला तरी मृताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याची परंपरा नाही, ती सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे," असा खोचक टोला राऊत यांनी लगावला आहे.