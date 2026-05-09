/Explained: शरद पवारांच्या NCP चे नेते विकास लवांडेंवर शाईहल्ला; हल्ला करणारा संग्राम बापू भंडारे कोण? वारकरी संप्रदायाचा काय संबंध?

Ink attack on Vikas Lawande: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर शाईहल्ला करण्यात आला आहे. वारकरी संप्रदायातील घुसखोर कोण आहेत यासंदर्भात विकास लवांडे यांनी केलेल्या विधानावरुन हा हल्ला करण्यात आला आहे. विकास लवांडे यांनी वारकरी सांप्रदायातील घुसखोर असं पोस्टरच रिलीज केलं होतं. त्याचाच राग मनात धरून संग्राम भंडारे यांनी लवांडेवर आज शाईफेक हल्ला केला. हवेली तालुक्यातील आळंदी मातोबाची येथे हभप संग्राम भंडारे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह विकास लवांडे यांना गाठलं आणि अंगावर शाईच्या बाटल्या ओतल्या. यानंतर वाद पेटला असून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसह, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांनीही निषेध केला आहे.
शाईहल्ला प्रकरणी संग्राम भंडारे आणि अक्षय कांचन यांच्यावर लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संग्राम भंडारे आणि अक्षय कांचन यांच्यासह 10 ते 12 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 1959 च्या शस्त्र कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शाईफेक करण्याआधी पिस्तूल दाखवल्याचा विकास लवांडे यांचा आरोप आहे.
शाईफेक हल्ल्याविरोधात लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनला सत्याग्रह आंदोलनास बसलेल्या विकास लवांडे यांचा दुग्धाभिषेक करण्यात आला. शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी हा दुग्धाभिषेक घातला आहे.
संग्राम भंडारे आणि त्याच्या इतर सहकाऱ्यांनी माझ्यावर भ्याड हल्ला केला. शाईफेकसह माझा जीव घेण्याचा प्रयत्न होता. संग्राम भंडारेकडे पिस्तूल होती, त्याने पिस्तूल मला दाखवली असा आरोप विकास लवांडे यांनी केला आहे. संग्राम भंडारे आणि त्याच्या इतर सहकाऱ्यांना जोपर्यंत अटक होत नाही तोपर्यंत पोलिस स्टेशन मधून उठणार नाही असा पवित्राच त्यांनी घेतला आहे. मी वारकरी संप्रदायातील घुसखोरीसंदर्भात बोलल्यामुळे मला अनेक वेळा धमक्या आल्या असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.पवार साहेबांच्या) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर आळंदी येथे एकट्यात गाठून स्वतःला वारकरी म्हणवुन घेणाऱ्या झुंडशाहीने ज्याप्रकारे गुंड शाही केली ती पाहता हा कुठला वारकरी धर्म आणि कुठली नितीमत्ता? “कुण्याही जीवाचा न घडो मत्सर” व “जो जे वांछील तो ते लाहो” असे वैश्विक पसायदान मागणारे “तुकोबा ज्ञानोबा” अशा धर्माच्या नावावर गुंडगिरी करणाऱ्या कपाळ करंट्याना मेल्यावरही कळणार नाहीत असं अमोल मिटकरी म्हणाले आहेत.
संग्राम भंडारे याने त्याच्या कृतीतून सिद्ध केलं की,तो खरच वारकरी संप्रदायातील घुसखोर आहे.
संत तुकाराम महाराज म्हणतात, “कथा करोनिया दावी प्रेमकळा । अंतरी जिव्हाळा कुकर्माचा ॥” बाहेर भक्तीचा आव आणून आतून द्वेष, अहंकार आणि हिंसा ठेवणाऱ्यांना समाजाने ओळखलं पाहिजे. वारकरी संप्रदाय हा प्रेम, समता आणि नम्रतेचा मार्ग आहे, गुंडगिरीचा नाही. नेमकी हीच बाब लोकांच्या लक्षात आणून देत होते. आम्ही विकास लवांडे यांच्या सोबत उभे आहोत," असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले आहते.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवारचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर म्हातोबाची आळंदी ते पुणे दरम्यानच्या प्रवासात हल्ला करण्यात आला. हा हल्ला करणाऱ्या गुंडांकडे हत्यारे देखील होती. या हल्ल्यात विकास लवांडे यांना सुदैवाने दुखापत झाली नाही. परंतु ही घटना अतिशय गंभीर असून लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनमध्ये याबाबत तक्रार नोंदविण्यात येत आहे. भररस्त्यात एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यास अडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्याचे धाडस करणाऱ्यांना कुणाचा वरदहस्त लाभलेला आहे हे उघड आहे. कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने देखील ही अतिशय गंभीर आणि तितकीच निराशाजनक बाब आहे. राज्याच्या गृहमंत्री महोदयांनी या घटनेची गांभीर्याने नोंद घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावे असं सुप्रिया सुळेंनी म्हटलं आहे.