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Explained: 'शिवसेना' अन् धनुष्यबाण कोणाचं? ठाकरे की शिंदे? आजचा दिवस महत्त्वाचा; 2023 पासून सुप्रीम कोर्टात काय काय झालं?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 2023 साली दिलेल्या निकालाविरोधात उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 04, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:22 PM IST
Explained: 'शिवसेना' अन् धनुष्यबाण कोणाचं? ठाकरे की शिंदे? आजचा दिवस महत्त्वाचा; 2023 पासून सुप्रीम कोर्टात काय काय झालं?
Image Credit: सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज सुनावणी (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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