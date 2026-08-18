/Explained: शिंदेंनी शिवसेना पक्ष गमावल्यास पुढे काय? ठाकरे जिंकल्यास शिंदेंकडे उरणार केवळ तीन पर्याय

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आज होणार आहे. सलग तिसऱ्या आठवड्यांत होत असलेल्या या सुनावणीमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे उर्वरित युक्तिवाद करणार आहेत. तर आजपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची बाजू मांडणारे वकीलही न्यायालयासमोर युक्तीवाद सुरु करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र असं असतानाच या प्रकरणाचा निकाल उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने लागला आणि उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या हातून शिवसेना गेली तर त्यांच्यासमोर काय पर्याय शिल्लक असतील याबद्दलची चर्चाही राजकीय वर्तुळामध्ये दबक्या आवाजात सुरु आहे. खरोखरच निकाल शिंदेंच्या विरोधात गेला तर त्यांच्याकडे कोणते पर्याय शिल्लक राहतील? त्यांना भाजपामध्ये प्रवेश करावा लागेला का? नेमकं काय होईल? यावरच नजर टाकूयात...
एकनाथ शिंदेंनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गमावल्यास त्यांच्यासमोर तीन मुख्य पार्याय शिल्लक राहतील. पहिला नवीन पक्ष स्थापन करणे, दुसरा भाजपमध्ये विलीन होणे अथवा तिसरा पर्याय स्वतंत्र गट म्हणून महायुतीत राहणे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने 2023 मध्ये शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ मान्यता देत पक्षचिन्ह धनुष्यबाण त्यांना दिले होते. उद्धव ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सध्या सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
या सुनावणीनंतर काय होऊ शकतं ते पाहूयात...
1) आमदार-खासदार अपात्र होणार नाहीत. ते निवडणुकीच्या वेळी वैध पक्ष/चिन्हावर निवडून आले आहेत. चिन्ह/नाव गेल्यानंतर ते कोणत्याही पक्षाचे आमदार/खासदार राहणार नाहीत. पण त्यांचे पद कायम राहील.
2) महायुती 'जैसे थे'च राहील कारण शिंदेंकडे विधानसभेत लक्षणीय संख्याबळ (सुमारे 57+) आणि लोकसभेत वाढलेले खासदार आहेत.
3) चिन्ह/नाव उद्धव गटाला दिलं जाऊ शकतं अथवा गोठवले जाऊ शकते. असा निर्णय झाला तर शिंदे गटाला नवे चिन्ह घ्यावे लागेल.
शिंदेंनी गेल्या काही वर्षांत स्थानिक निवडणुका, पक्षप्रवेश, ऑपरेशन टायगर सारख्या हालचालींच्या माध्यमातून पक्ष मजबूत केला आहे. त्यामुळे ते पूर्णपणे कोणावरही अवलंबून राहणार नाहीत अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भाजपसोबत संबंध टिकवून स्वतःची ताकद वाढवणे हा त्यांचा सध्याचा मार्ग दिसत असला तरी पक्ष गमावल्यास त्यांच्यासमोर असणारे पर्याय कोणते असतील ते पाहूयात...
नवीन पक्ष स्थापन करणे
उपमुख्यमंत्री शिंदे ज्यांना आपले राजकीय आधारस्थान मानतात त्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांवर आधारित नवीन नाव आणि चिन्ह घेऊन स्वतःचा पक्ष सुरु करण्याचा सर्वोत्तम पर्याय ठरु शखतो. 2022 मध्ये चिन्ह गोठवल्यानंतर शिंदेंनी ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ नावाने काम केलं होतं. तसेच काहीतरी त्यांना निकाल विरोधात गेल्यास करता येईल. त्यांच्याकडे ठाणे-कल्याणसारखे अभेद्या मतदारसंघ आहेत. या भागामध्ये पक्षाचा पाया मजबूत असून कार्यकर्ते आणि आमदार-खासदार शिंदेंच्या पाठीशी आहेत. स्वतंत्र प्रादेशिक पक्ष म्हणून महायुतीमधील पक्ष शिंदेंच्या या नव्या पक्षालाही कायम राहता येईल.
भाजपमध्ये विलीन होणे किंवा पूर्णपणे एकत्र येणे
सर्वाधिक चर्चेतला पर्याय हा शिंदेंच्या विरोधात निकाल गेला तर ते भाजपामध्ये विलीन होतील. भाजप हा सध्या महायुतीमधील सर्वात मोठा घटक पक्ष आहे. काही विश्लेषक आणि विरोधकांनी शिंदे भाजपामध्ये विलीन होतील अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. शिंदे आणि काही विश्वासू नेते भाजपमध्ये जाऊ शकतात, बाकीचे आमदार इतर पर्याय शोधू शकतात, असंही सांगितलं जात आहे. भाजपला मराठा चेहरा म्हणून शिंदे उपयुक्त ठरु शकतात. भाजपाच्या दीर्घकालीन प्लॅनिंगनुसार शिंदे भाजपामध्ये विलीन होणं भाजपाच्या फायद्याचं ठरु शकतं.
स्वतंत्र गट किंवा सरकारला बाहेरून समर्थन
पक्ष नसतानाही आमदारांसोबत महायुतीला समर्थन देण्याचा पर्यायही शिंदेंसमोर आहे. सरकारला समर्थन देण्याच्या मोबदल्यात महत्त्वाची खाती, उपमुख्यमंत्रीपद टिकवण्याचं गणित शिंदेंना जुळवून आणता येईल. पूर्वी मुख्यमंत्रीपदाच्या वादादरम्यान हे असे पर्याय चर्चेत होते.