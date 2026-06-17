ही फक्त 9 खासदारांची बंडखोरी नाही... शिवसेना दुसऱ्यांदा फुटल्याचे परिणाम दीर्घकालीन; 'भाजपा'ला मोकळं रान?

Explained UBT 6 MP Rebel: चार वर्षात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये दुसरी मोठी फूट पडली असून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील उभी फूट पडल्यानंतर 2024 मध्ये निवडून आणलेल्या 9 पैकी 6 खासदारांनी वेगळा गट तयार करत बंडखोरी केली आहे. या बंडखोरीमुळे सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची ताकद अजून वाढली आहे. तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत की केंद्रातील सत्ताधारी आघाडी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये आपली ताकद वाढवून मोठे कायदे आणि सुधारणा अधिक सहजपणे राबवण्याच्या विचारात आहे का?
केंद्रात सरकार चालविण्यासाठी साधे बहुमत पुरेसे असले तरी मजबूत संसदीय बहुमतामुळे अनेक फायदे सत्ताधाऱ्यांना मिळतात. भाजपचा दीर्घकालीन उद्देश केवळ सरकार चालविणे नसून धोरणात्मक आणि संस्थात्मक पातळीवर आपला प्रभाव अधिक मजबूत करण्याचा असल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषक मानतात. संपूर्ण बहुमत असेल तर अनेक गोष्टी सत्ताधाऱ्यांना सहज करता येतील. या गोष्टी कोणत्या ते पाहूयात...
> महत्त्वाची विधेयके सहज मंजूर करता येतात.
> सहयोगी पक्षांवरील अवलंबित्व कमी होते.
> संसदीय समित्या आणि सभागृहांतील कामकाजावर प्रभाव वाढतो.
> विरोधकांनी निर्माण केलेल्या अडथळ्यांवर मात करणे सोपे होते.
> दीर्घकालीन राजकीय स्थैर्य मिळते.
> राज्यसभेतील संख्याबळ वाढवून मोठ्या सुधारणा करण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
लोकसभा
2024 च्या निवडणुकीत भाजपला स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळाले नाही, त्यामुळे त्याला जेडीयू आणि टीडीपीसारख्या मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. लोकसभेमध्ये सध्या चित्र कसं आहे ते पाहूयात...
लोकसभेतील एकूण जागा : 543
भाजप : सुमारे 240
एनडीए : सुमारे 290+
इंडिया आघाडी व इतर विरोधक : सुमारे 230+
राज्यसभा
राज्यसभेतील प्रभावी संख्या सतत बदलत असते. सध्या राज्यसभेत भाजपकडे अद्याप स्पष्ट दोन-तृतीयांश बहुमत नाही.
साधारणतः :
> एनडीए व समर्थक पक्ष : 120-130 च्या आसपास
> विरोधक : 90 ते 100 च्या आसपास
> इतर तटस्थ सदस्य: उर्वरित
साधे बहुमत हे खालील कामांसाठी पुरेसे असते:
> सामान्य विधेयके
> अर्थसंकल्प
> वित्त विधेयके
> करसंबंधी कायदे
> दैनंदिन प्रशासकीय निर्णय
> विशेष बहुमत
विशेष बहुमत: विशेष बहुमत घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असते. या विशेष बहुमतासाठी
> एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान 50% पेक्षा जास्त सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो
> उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक ठरतो.
> काही घटनादुरुस्त्यांसाठी राज्यांच्या किमान निम्म्या विधानसभांचीही मंजुरी आवश्यक असते.
राजकीय चर्चांमध्ये वारंवार ज्या विषयांचा बहुमत असेल तर सहज शक्य होतील. या अशा गोष्टी आहेत ज्या सर्वांसाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता लागू शकते. यात पुढील गोष्टींचा समावेश होतो:
> लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांचे पुनर्रचना (Delimitation)
> लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची योजना (One Nation One Election)
> न्यायव्यवस्था व निवडणूक व्यवस्थेतील सुधारणा
> केंद्र-राज्य अधिकारांचे पुनर्संतुलन
> राज्यसभेच्या रचनेशी संबंधित बदल
> संसदेचे कार्य अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी संस्थात्मक सुधारणा
राज्यसभा ही केवळ 'वरिष्ठ सभागृह' नसून ती महत्त्वाचा घटनात्मक ब्रेक लावणारी किंवा संतुलन निर्माण करणारी संस्था आहे. लोकसभेत बहुमत असूनही राज्यसभेत संख्याबळ कमी असल्यास सरकारला तडजोड करावी लागू शकते. राज्यसभेमुळे खालील गोष्टी होतात
> विधेयकांचे सखोल परीक्षण होते.
> विरोधकांना सरकारला प्रश्न विचारण्याची संधी मिळते.
> घाईघाईने कायदे करण्यावर नियंत्रण राहते.
> घटनादुरुस्त्यांसाठी स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक असते.
या प्रश्नाचं उत्तर होय, असं आहे. समाजवादी पक्षाचीताकद मोठ्या प्रमाणात एका कुटुंबाभोवती केंद्रित असल्याची टीका होते. तर बहुजन समाज पक्षाचा गेल्या दशकात जनाधार कमी झालेला पक्ष म्हणून उल्लेख केला जातो. आम आदमी पक्षाच्यानेतृत्वावरील दबाव आणि संघटनात्मक आव्हानांमुळे पक्षासमोर प्रश्न उभे राहिले आहेत. तृणमूल काँग्रेस पक्षातील काही नेत्यांच्या असंतोषाच्या चर्चा वेळोवेळी समोर येतात. यातूनच या पक्षात मोठी फूट पडली आहे. अनेक प्रादेशिक पक्ष नेतृत्व संक्रमण, वारसदारांचा प्रश्न आणि संघटनात्मक स्थैर्य यांसारख्या समस्यांना सामोरे जात आहेत.
विरोधक पूर्णपणे कमकुवत झाले आहेत असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. लोकशाहीत मजबूत सरकारइतकाच मजबूत विरोधकही महत्त्वाचा मानला जातो. राष्ट्रीय स्तरावर विरोधकांमध्ये एकसंध नेतृत्वाचा अभाव जाणवतो. तरीही या पक्षांना कमकुवत म्हणता येणार नाही या मागील काही कारणे खालीप्रमाणे:
> 2024 मध्ये विरोधकांनी अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली.
> अनेक राज्यांमध्ये भाजपला थेट आव्हान मिळत आहे.
> संसदेत विरोधी पक्षनेत्याचे पद पुन्हा सक्रिय झाले आहे.
> राज्य सरकारांच्या माध्यमातून विरोधकांचा प्रभाव कायम आहे.
फायदे
> धोरणात्मक स्थिरता
> जलद निर्णयप्रक्रिया
> दीर्घकालीन नियोजन शक्य
> गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढणे
धोके
> सत्तेचे अतिसंकेंद्रीकरण
> संस्थांची स्वायत्तता कमी होण्याचा धोका
> विरोधी मतांना कमी जागा
> उत्तरदायित्वावर परिणाम
> लोकशाहीतील संतुलन कमकुवत होण्याची शक्यता
राजकीय जणाकांमध्ये यावर मतभेद आहेत. एका गटाचे मत असे आहे की, भाजपने राष्ट्रीय पातळीवर अभूतपूर्व संघटनात्मक जाळे उभे केले आहे. अनेक राज्यांमध्ये तो प्रमुख राजकीय केंद्रबिंदू असलेला पक्ष झाला आहे. त्यामुळे भारत 'डॉमिनंट पार्टी सिस्टीम'कडे जात आहे. तर दुसऱ्या गटाच्या मते, "भारत अजूनही बहुपक्षीय लोकशाही आहे. अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष प्रभावी आहेत. 2024 च्या निवडणुकीने दाखवून दिले की सत्ताधारी पक्षालाही आव्हान दिले जाऊ शकते. म्हणून भारत पूर्णपणे एकपक्षीय व्यवस्थेकडे गेला आहे असे म्हणणे सध्या अतिशयोक्ती ठरेल."
होय. भारतीय राजकारणात पक्षफुटीचा मोठा इतिहास आहे.
काँग्रेस
1969 मध्ये मोठी फूट पडली होती. त्यानंतर 1978 मध्ये पुन्हा विभागणी झाली.
जनता पक्ष
1977 नंतर अंतर्गत संघर्षामुळे विघटन
समाजवादी चळवळ
अनेक वेळा विभाजन आणि पुनर्रचना
शिवसेना
2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी फूट
राष्ट्रवादी काँग्रेस
2023 मध्ये अजित पवार गट वेगळा झाला.
तृणमूल
2026 मध्ये पश्चिम बंगालमधील विधान परिषदेच्या निकालानंतर ममता बॅनर्जींचा पक्ष फुटला
या फुटीमुळे सत्तासमीकरणे बदलली, सरकारे पडली आणि नवीन आघाड्या निर्माण झाल्या.