अजित पवार, TMC अन् आता UBT खासदार... सर्वांना 'गट स्थापन' करावाच लागला; पण 'गट स्थापन करणं' म्हणजे काय?

Explained Formation of Party Faction: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये फूट पडली आहे. 2022 मध्ये पक्षात उभी फूट पडल्यानंतरही निवडून आलेल्या 9 खासदारांपैकी 6 खासदारांनी आपला वेगळा गट स्थापन केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत 16 जून आणि 17 जूनच्या मध्यरात्री दिल्लीमध्ये घडलेल्या वेगवान घडामोडींदरम्यान सहा खासदारांचा हा वेगळा गट स्थापन करण्यात आला आहे. रात्रीच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. यासंदर्भात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्लांकडे गटाला मान्यता देण्यासंदर्भातील सहा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र देण्यात आलं आहे. मात्र याला ठाकरेंच्या शिवसेनेचा विरोध असून संजय राऊत, अनिल देसाई आणि अरविंद सावंत यांनी ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन कायद्यानुसार पुढे कारवाई झाली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
ठाकरेंच्या बंडखोर खासदारांना थेट शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये विलीन होता येणार नाही. त्यांना आधी आपला गट स्थापन करावा लागले. यापूर्वी 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडली त्यावेळी, त्यानंतर 2 जुलै 2023 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली फूट पडली तेव्हा आणि मागील आठवड्यामध्येच तृणमूलमध्ये फूट पडली तेव्हाही 20 खासदारांनी गट स्थापन करुनच पुढे वाटचाल केली. त्यामुळे ठाकरेंच्या खासदारांनाही वेगळा गट स्थापन करावा लागणार आहे. मात्र पक्ष फुटता असा वेगळा गट का निर्माण करावा लागतो? यासंदर्भात कायदा काय सांगतो? पक्ष फुटल्यानंतर फुटलेले सदस्य 'गट' स्थापन करतात म्हणजे काय? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे....
पक्ष फुटल्यानंतर फुटलेले बंडखोर सदस्य 'गट' स्थापन करतात असं आपण बातम्यांमध्ये अनेकदा ऐकलं, वाचलं असेल. आता हा गट स्थापन करणे म्हणजे, एखाद्या राजकीय पक्षात मूलभूत मतभेद होतात आणि काही आमदार किंवा खासदार मूळ पक्ष सोडून वेगळे होतात. तेव्हा ते 'गट' किंवा 'विधिमंडळ गट' स्थापन करतात. याला 'पक्ष फूट' किंवा 'फॅक्शन' असं म्हणतात.
फुटलेले सदस्य मूळ पक्षातून बाहेर पडून स्वतंत्र गट बनवतात. हा गट कधी नवीन पक्ष म्हणून नोंदणीकृत होतो तर कधी मूळ पक्षाचाच खरा गट असल्याचा दावा करतो. याचं अगदी ताजं उदाहरण सांगायचं झालं तर ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसच्या 20 खासदारांच्या गटाचा उल्लेख करता येईल. हा गट पक्षातून बाहेर पडला आणि दुसऱ्या एका छोट्या पक्षात विलीन झाला. या उलट मागील चार वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात असे दोन गट स्थापन झाले. शिवसेनेमधून शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली पक्षात फूट पडली तेव्हा या गटाने आपणच मुख्य पक्ष असल्याचा दावा केला आणि हा दावा निवडणूक आयोगाने मान्य केला. याचप्रमाणे वर्षभराने अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीत गट पडला आण त्यांनी आपणच मुख्य पक्ष असल्याचा दावा केला.
पक्षांतर विरोधी कायद्यातील 10 व्या अनुसूचीनुसार साधारणपणे पक्षांतर केल्यानंतर आमदार किंवा खासदार अपात्र ठरतात आणि त्यांची आमदारकी किंवा खासदारकी जाते. मात्र पक्षातील एकूण लोकनियुक्त सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्य एकत्र पक्षातून बाहेर पडले तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करता येत नाही. हे बंडखोर सदस्य दोन तृतीयांश किंवा अधिक संख्येनं वेगळे होऊन दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्यास त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई करता येत नाही. उरलेल्या एक तृतीयांश किंवा त्याहून कमी सदस्यांना वेगळा गट म्हणून काम करता येत.
गट स्थापन केल्यास लोकसभा अध्यक्षांच्या मंजुरीने या गटाला लोकसभेमध्ये बसण्यासाठी स्वतंत्र जागा दिली जाते. तसेच या गटाला व्हीप काढण्याचा म्हणजेच पार्टीप्रमाणे सदस्यांसाठी आदेश जारी करण्याचा अधिकार मिळतो. निवडणूक आयोगाकडे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यासाठी दावा करता येतो. सरकार स्थापन करण्यामध्ये किंवा सरकारला पायउतार करण्यासाठी विरोधक म्हणून त्यांची संख्या ग्राह्य धरली जाते.
अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर 'गट स्थापन करणे' म्हणजे फुटलेले बंडखोर सदस्य एकत्र राहून त्यांनी आपल्या स्वतंत्र ओळखीसाठी दावा करणे. अपात्रता टाळता येईल आणि राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली राहता येण्यासाठी 'गट स्थापन' केला जातो.