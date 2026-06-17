Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /अजित पवार, TMC अन् आता UBT खासदार... सर्वांना गट स्थापन करावाच लागला; पण गट स्थापन करणं म्हणजे काय?

अजित पवार, TMC अन् आता UBT खासदार... सर्वांना 'गट स्थापन' करावाच लागला; पण 'गट स्थापन करणं' म्हणजे काय?

Explained Formation of Party Faction: महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर चार वर्षांनी पुन्हा एकदा मोठी फूट पडली असून सहा खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करत ठाकरेंच्या शिवसेनेला सोडचि्ठी दिली आहे. पण 'गट स्थापन करणे' म्हणजे काय?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 17, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:34 PM IST
अजित पवार, TMC अन् आता UBT खासदार... सर्वांना 'गट स्थापन' करावाच लागला; पण 'गट स्थापन करणं' म्हणजे काय?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
चित्रपटात इंटिमेट सीनसाठी रेखाचा होकार, आनंदात 'हा' अभिनेता अनवाणी पायांनी 4 किलोमीट
Actress Rekha15 min ago
2
Explained16 min ago
3
earthquake18 min ago
4
anjali damania32 min ago
5
shiv sena1 hr ago