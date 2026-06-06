/शिवाजी महाराज प्रत्यक्षात कसे दिसायचे? समोर आलं 1677 साली काढलेले चित्र; जर्मनीत सापडलेलं चित्रही पाहाच

Chhatrapati Shivaji Maharaj Old Paintings: छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आज राज्याभिषेक दिन असून स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडापासून ते महाराष्ट्रातील कानकोऱ्यात हा दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातोय. सोशल मीडियावरही शिवराज्याभिषेक दिनाची जोरदार चर्चा असून शुभेच्छापत्रे, स्टेटस, रिल्स आणि फोटोंच्या माध्यमातून आपले लाडके राजे छत्रपती झाल्याचा आनंद व्यक्त केला जातोय. 352 व्या राज्याभिषेक दिनानिमित्त सगळीकडेच शिवभक्तांचा उत्साह दिसत असतानाच सोशल मीडियावर सध्या शिवाजी महाराज प्रत्यक्षात कसे दिसायचे यासंदर्भातील दोन फोटो चांगलेच व्हायरल होत आहेत.
शिवाजी महाराजांच्या या दोन फोटोंपैकी एक खुद्द महाराजांचे वंशज संभाजीराजे छत्रपतींनी शेअर केला आहे. त्यांनी स्वत: हा फोटो परदेशात पाहिल्याचं काही आठवड्यांपूर्वी केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. तर अन्य एक फोटो जवळपास शंभर वर्षांपूर्वीच सार्वजनिकरित्या समोर आणण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. या दोन फोटोंमध्ये प्रत्यक्षात रेखाटलेली छायाचित्र दिसत आहेत. ही छायाचित्र कोणी आणि कधी काढली त्यांना एवढं महत्त्व का आहे हे जाणून घेऊयात...
यापैकी पहिली पोस्ट अनिकेत कदम या दुर्गप्रेमीने केली असून त्याने पोस्ट केलेल्या फोटोंमध्ये दिसणारं चित्र नेमकं कुठून आणि कसं आलं याचा प्रवास सांगितला आहे. अनिकेतने लिहिलेली पोस्ट आपण जशीच्या तशी पाहूयात...
"आज महाराष्ट्रात जिथे जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र दिसते—कॅलेंडरवर, पोस्टर्सवर, शासकीय कार्यालयांत किंवा आपल्या घरात—तिथे त्या प्रतिमेमागे एका इतिहास संशोधकाचे अथक परिश्रम आणि योगदान दडलेले आहे.
1933 पूर्वी अनेक पुस्तके आणि प्रकाशनांमध्ये जी प्रतिमा शिवाजी महाराजांची म्हणून वापरली जात होती, ती प्रत्यक्षात महाराजांची नसून एका परकीय सरदार इब्राहिम खान याची असल्याचे इतिहास संशोधक वासुदेव सीताराम बेंद्रे यांनी दाखवून दिले.
मराठा इतिहासाची अस्सल कागदपत्रे शोधण्यासाठी बेंद्रे यांनी इंग्लंड आणि युरोपमधील अभिलेखागारे पालथी घातली. त्या शोधात त्यांना 1726 च्या डच प्रकाशनात शिवाजी महाराजांची प्रतिमा सापडली. पुढील संशोधनातून हे स्पष्ट झाले की हे चित्र 1677 मध्ये डच अधिकारी Herbert de Jager यांनी महाराजांना प्रत्यक्ष पाहून काढलेल्या समकालीन स्केचवर आधारित होते.
ही प्रतिमा 1933 च्या शिवजयंतीला पुण्यातील शिवाजी मंदिरात प्रथमच जनतेसमोर सादर करण्यात आली आणि हळूहळू महाराष्ट्राने शिवरायांना नव्याने पाहिले. पुढे याच डच रेखाटनाच्या आधारावर महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत रंगीत चित्र तयार करण्याचा निर्णय घेतला. चित्रकार गोपाळ कांबळे यांनी हे चित्र साकारले. काळ्या-पांढऱ्या समकालीन रेखाटनाचे रूपांतर त्यांनी आज महाराष्ट्रभर परिचित असलेल्या त्या राजेशाही, तेजस्वी प्रतिमेत केले.
आज आपण पाहत असलेल्या शिवाजी महाराजांच्या बहुतेक आधुनिक प्रतिमा, पोस्टर्स, कॅलेंडर्स आणि कलाकृती या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे बेंद्रे यांनी प्रकाशात आणलेल्या समकालीन प्रतिमेवर आणि गोपाळ कांबळे यांनी साकारलेल्या अधिकृत चित्रावर आधारित आहेत.
>या पोस्टमधील चित्रांचा प्रवास —
-पहिले चित्र : मूळ डच स्केच आणि केतन पुरी यांच्या “मराठा पातशहा” पुस्तकातील वर्णनाच्या आधारे तयार केलेला पोर्ट्रेट प्रयत्न.
-दुसरे चित्र : 1677 च्या समकालीन स्केचवर आधारित मूळ प्रतिमा.
-तिसरे चित्र : 1933 च्या शिवजयंतीला पुण्यातील शिवाजी मंदिरात बेंद्रे यांनी प्रथमच जनतेसमोर सादर केलेले चित्र.
-चौथे चित्र : महाराष्ट्र शासनासाठी गोपाळ कांबळे यांनी साकारलेल्या अधिकृत रंगीत प्रतिमेची प्रेरणा.
-पाचवे, सहावे आणि सातवे चित्र : त्याच ऐतिहासिक प्रतिमेपासून प्रेरणा घेऊन केलेले रंगांकन आणि कलात्मक प्रयत्न.
हे आजच्या अर्थाने “फोटो” नसले तरी शिवाजी महाराजांची उपलब्ध असलेली सर्वात विश्वसनीय समकालीन प्रतिमा मानली जाते.
आता दुसऱ्या चित्रबद्दल बोलायचं झालं तर काही आठवड्यांपूर्वी जर्मनीमध्ये संभाजीराजे छत्रपतींनी स्वत: पाहिलं आहे. याबद्दल त्यांनीही एक व्हिडीओ आणि सविस्तर माहिती देणारी पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये संभाजीराजेंनी काय म्हटलंय पाहूयात त्यांच्याच शब्दांमध्ये...
जर्मनी देशातील बर्लिन येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र पाहण्याचा दुर्मिळ योग आला. बर्लिन स्टेट लायब्ररी मध्ये हे चित्र जतन केलेले आहे. मिनिएचर (लघु चित्र) चित्रशैलीतील हे चित्र असून, यावर अस्सल सोन्याचे काम करण्यात आले आहे.
यावर ‘Siuwagie gewerzere maratise vorst’ असा मजकूर कोरलेला आहे, ज्याचा अर्थ “मराठ्यांचा राजा” असा होतो. इ.स. 1700 पूर्वीचे हे चित्र मूळचे भारतातून हॉलंडला नेण्यात आले होते आणि त्यानंतर ते जर्मनीला आणण्यात आले. हे चित्र निकोलस विटसन (Nicolaes Witsen) यांच्या संग्रहातील चित्रांपैकी एक असून याची निर्मिती गोवळकोंडा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या दक्षिण दिग्विजय मोहिमेदरम्यान झाल्याचे सांगण्यात येते.
हे अस्सल, ऐतिहासिक व अमूल्य चित्र प्रत्यक्ष पाहण्याचा योग बर्लिन स्टेट लायब्ररीचे क्रिस्टॉफ राउख, केरिन ड्रक्सेस आणि जर्मनीत स्थायिक असलेले दीपक पाटील व सागर पाटील यांच्यामुळे जुळून आला.
महाराष्ट्रातील शिवभक्तांना देखील जगभरात असणारी महाराजांची अस्सल ऐतिहासिक चित्रे प्रत्यक्ष पाहता यावीत, यासाठी येत्या काळात हॉलंड, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड येथे जतन केलेली छत्रपती शिवाजी महाराजांची विविध अस्सल चित्रे तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना भारतात आणून त्यांचे प्रदर्शन भरविण्याचा मानस आहे, आणि त्या दृष्टीने संबंधित संग्रहालयांसोबत पत्रव्यवहार देखील चालू करण्यात आलेला आहे.
ही दोन्ही चित्रं सध्या व्हायरल होत असून इंटरनेटवर चर्चेचा विषय ठरत आहेत.