  • Marathi News
  • लोकसभेत आदित्य ठाकरेंवर गंभीर आरोप, अरविंद सावंत-निशिकांत दुबे भिडले, सुप्रिया सुळेही मैदानात उतरल्या; पाहा VIDEO

लोकसभेत आदित्य ठाकरेंवर गंभीर आरोप, अरविंद सावंत-निशिकांत दुबे भिडले, सुप्रिया सुळेही मैदानात उतरल्या; पाहा VIDEO

Nishikant Dubey Allegations on Aditya Thackeray: संसदेत महिला आरक्षणावरील चर्चेदरम्यान भाजपाचे खासदार निशिकांब दुबे यांनी आदित्य ठाकरेंचा उल्लेख करत गंभीर आरोप केला. यानंतर अरविंद सावंत संतापले आणि त्यांनी माफी मागण्याची मागणी केली.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 16, 2026, 09:45 PM IST
लोकसभेत आदित्य ठाकरेंवर गंभीर आरोप, अरविंद सावंत-निशिकांत दुबे भिडले, सुप्रिया सुळेही मैदानात उतरल्या; पाहा VIDEO

Nishikant Dubey Allegations on Aditya Thackeray: संसदेत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) वरुन चर्चा सुरु आहे. यादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोध आमने-सामने असून अनेकदा शाब्दिक चकमक होत आहे. यादरम्यान काही नेत्यांनी प्रत्युत्तर देताना वैयक्तित हल्लाही केला. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी चर्चेदरम्यान भाजपाचे माजी आमदार आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेले कुलदीप सेंगर, तसंच बृजभूषण सिंह यांचा मुद्दा उपस्थित केला. यामुळे सत्ताधारी खासदार संतापले आणि वातावरण तापलं. अरविंद सावंत यांना प्रत्युत्तर देताना भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी आदित्य ठाकरेंचा उल्लेख केला. आदित्य ठाकरेंवर यावेळी त्यांनी गंभीर आरोप केला, ज्यामुळे अरविंद सावंत यांच्यासह सुप्रिया सुळेदेखील संतापल्या. 

कुलदीप सेंगर, बृजभूषण सिंह यांचा उल्लेख

खासदार अरविंद सावंत यांनी चर्चेदरम्यान महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सरकारला महिला सुरक्षेवरुन कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत गुन्हेगारांना पाठीशी घालणं हा 'नारी शक्ती'चा सन्मान करणारी कृती ठरते का? असा प्रश्न विचारला. आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी, महिलांविरुद्ध गुन्हे करणाऱ्या राजकारण्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल याची खात्री कऱणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं. यावेळी त्यांनी कुलदीप सेंगर, तसंच बृजभूषण सिंह यांच्या नावांचा उल्लेख केला. 

Amit Shah on Muslim Women: मुस्लिम महिलांनाही आरक्षण मिळणार? अमित शाहांनी सभागृहात दिलं उत्तर, म्हणाले 'आम्ही आता...'

 

निशिकांत दुबेंकडून आदित्य ठाकरेंवर निराधार आरोप

निशिकांत दुबे यांनी यावेळी आक्षेप नोंदवला आणि हे करताना आदित्य ठाकरेंचं नाव घेतलं. एका अभिनेत्रीच्या मृत्यूमध्ये आदित्य ठाकरेंचा हात असल्याचं ते म्हणाले. त्यांनी हा आरोप करताच अरविंद सावंत संतापले आणि आक्षेप नोंदवला. यावेळी सुप्रिया सुळेही उभ्या राहिल्या आणि हे फार चुकीचं असल्याचं म्हटलं. आदित्य ठाकरे हे या सभागृहाचे सदस्यही नाहीत याची त्यांनी आठवण करुन दिली. तसंच त्यांचं नाव घेणं हा संसदीय शिष्टाचाराचा भंग असल्याचं सांगितलं. यावेळी अध्यक्षांनी निशिकांत दुबे यांचं म्हणणं रेकॉर्डवर घेतलं जात नसल्याचं सांगितलं.

एपस्टिन फाईलचं नाव घेऊ का? 

अरविंद सावंत यांनी निशिकांत दुबे यांना प्रत्युत्तर देताना, कोण तडीपार झालं होतं त्याचं नाव घेऊ का? एपस्टिन फाईलचं नाव घेऊ का? तोंड उघडू नका. महिलांवर तुम्ही केलेल्या अत्याचाराची माझ्याकडे यादी आहे असा इशारा दिला.

'तर सत्ताधाऱ्यांना प्रत्युत्तर देणं कठीण जाईल'

जर निराधार आरोप केले गेले, तर विरोधक 'गोध्रा प्रकरण' आणि 'तडीपार' प्रकरण यांसारखे जुने वाद पुन्हा उकरून काढण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत असाही इशारा त्यांनी दिला. अमित शाह यांचं नाव न घेता अरविंद सावंत यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला आणि म्हटलं की, जर आपण तोंड उघडले, तर सत्ताधाऱ्यांना प्रत्युत्तर देणं कठीण जाईल. 

प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केली माफीची मागणी

शिवसेनेच्या राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनीही संताप व्यक्त करणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यावेळी त्यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. बलात्काराचा दोषी ठरलेल्या व्यक्तीचे (कुलदीप सेंगर) समर्थन करण्याच्या प्रयत्नात, सभागृहात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी उपस्थित नसलेल्या एका नेत्यावर भाजपचे खासदार चिखलफेक करत आहेत, ही अत्यंत लज्जास्पद बाब असल्याचं त्यांनी म्हटलं. निशिकांत दुबे यांनी माफी मागावी अशी मागणीही त्यांनी केली. 

"आज संसदेत चाललेल्या चर्चेत जे निराधार, वाह्यात आरोप निशिकांत दुबे यांनी श्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर केले, त्यासाठी त्यांनी माफी मागायला हवी. आणि हे आरोप त्यांनी कोणाच्या बचावासाठी केले? एका बलात्कारी- भाजपचा माजी आमदार आणि सदस्य कुलदीप सेंगर! लाज वाटली पाहिजे आणि माफी मागा!," असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

MS Dhoni च्या चाहत्यांसाठी खुशखबर! Thala हैदराबादविरुद्ध सा...

स्पोर्ट्स