Explained: ....याची काही गरज नव्हती, शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींचं मोठं विधान, 'पर्याय उपलब्ध असतानाही...'

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुप्रीम कोर्टात आज एकनाथ शिदेंच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद करताना अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. शिवसेना पक्षाच्या 2018 च्या पक्ष घटनेसंदर्भात कौल यांच्याकडून युक्तिवाद करताना, 2018 ची घटना निवडणूक आयोगाकडे सादर केली नाही असं सांगण्यात आलं. बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर शिवसेनाप्रमुख पद गोठवण्यात आले. मूळ पक्ष कोणता हा सध्या महत्वाचा मुद्दा आहे. सध्याचा वाद ठाकरे आणि शिंदेंच्या नेतृत्वाचा हा वाद नाही असा दावा कौल यांच्या वतीने करण्यात आला.
हा वाद खरी शिवसेना कोणाची याचे काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले होते. पक्षातील लोकशाही संपली होती, पक्षात संवाद राहिला नव्हता. शिंदेवर आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच नाही. ही तर एकाधिकारशाही झाल्याचे मोठे विधान कौल यांनी केले. पक्षात लोकशाही राहिली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा महत्वाचा आहे. यात असे म्हटले आहे की, केवळ विधिमंडळातील बहुमत ही योग्य कसोटी ठरू शकत नाही, विशेषतः जेव्हा अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असते. परंतु, निवडणूक आयोग ही एक उच्च घटनात्मक संस्था आहे. उपलब्ध असलेल्या सर्व कसोट्यांची पडताळणी केल्यानंतर, जर आयोगाचा असा निष्कर्ष निघाला की विशिष्ट परिस्थितीमध्ये इतर कोणतीही कसोटी लागू करता येणार नाही, तर ते अंमलात आणण्यायोग्य अशी कसोटी स्वीकारू शकतात. येथील संघटनात्मक रचनेत नामनिर्देशित सदस्यांचेच प्राबल्य होते. ती रचना पक्षाच्या किंवा त्याच्या कार्यकर्त्यांच्या (कॅडरच्या) आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारी नव्हती. कार्यकर्त्यांची संख्या इतकी मोठी होती की त्यातील प्रत्येक सदस्याला आयोगासमोर हजर करणे शक्य नव्हते. निवडून आलेले प्रतिनिधी विभागले गेले होते आणि त्यापैकी काहींवर अपात्रतेची कार्यवाही सुरू होती. त्यामुळे, या तिन्ही कसोट्यांना काही मर्यादा होत्या असं कौल यांनी सांगितलं.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी यावेळी म्हटलं की, जर तिन्ही निकषांच्या काही मर्यादा असतील, तर आणखी एक पर्याय उपलब्ध होता. कोणत्याही एका गटाला 'राखीव चिन्हा'चा लाभ देण्याची गरज नव्हती. दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्हे निवडण्याचे आणि बाळासाहेबांच्या ताकदीवर नव्हे, तर स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकले असते.
यावर नीरज किशन कौल यांनी सांगितलं की, ज्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, त्याबाबत युक्तिवाद करताना मी या मुद्द्यावर बोलेन. न्यायालयाचा प्रश्न मी लक्षात ठेवला आहे. योग्य प्रकरणांमध्ये, या न्यायालयाने विधिमंडळातील बहुमताला 'वैध निकष' म्हणून वारंवार मान्यता दिली आहे; कारण विशिष्ट परिस्थितीत ते लोकशाही इच्छाशक्तीचे प्रतिनिधित्व करू शकते. प्रतिनिधी-आधारित पक्षीय लोकशाहीच्या क्षेत्रात निवडणूक आयोगाकडे व्यापक अधिकार आणि नैपुण्य आहे. राखीव चिन्ह कसे वाटप करावे, हे त्यांनीच निश्चित केले पाहिजे.
तुमचे म्हणणे बरोबर आहे की आम्ही येथे अपील सुनावत नाही आहोत. आम्ही केवळ विवेकाधीन अधिकाराच्या (discretionary power) वापराची तपासणी करत आहोत असं न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
त्यावर नीरज किशन कौल म्हणाले, अगदी बरोबर. याच ठिकाणी निवडणूक आयोगाच्या सर्वसमावेशक अधिकारांची (plenary jurisdiction) भूमिका महत्त्वाची ठरते. जेव्हा मी त्या आक्षेपार्ह आदेशाचा मुद्दा मांडेन, तेव्हा निवडणूक आयोगाने अवलंबलेला निकष हाच योग्य निकष होता, हे सिद्ध करण्याचा मी प्रयत्न करेन. जर मी न्यायालयाचे समाधान करू शकलो, तर उत्तमच; अन्यथा माझी बाजू फेटाळली जाईल. माझा नम्र युक्तिवाद असा आहे की, त्या परिस्थितीमध्ये तोच निकष योग्य होता.
दहाव्या अनुसूचीनुसार एखादा आमदार अपात्र ठरला तरी, त्यामुळे निवडणूक, मिळालेली मते किंवा राजकीय पक्षाने मिळवलेला मतांचा वाटा रद्द होत नाही. सादिक अली प्रकरणाचा निर्णय दहाव्या अनुसूचीपूर्वी झाला होता, पण त्यामुळे काही फरक पडत नाही. सादिक अली प्रकरणापासून पुढे, या न्यायालयाने 'सिम्बॉल्स ऑर्डर'च्या परिच्छेद 15 अंतर्गत विधानमंडळातील बहुमताला एक वैध निकष म्हणून वारंवार मान्यता दिली आहे. तथापि, साधारणपणे, हा एकमेव निकष नसावा. त्यासोबत इतर संबंधित निकषही असावेत असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.