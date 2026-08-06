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Explained: मतदारयादी पडताळणीसाठी लिंकवर क्लिक करताय, तुमचे बँक अकाउंट होऊ शकते रिकामे, काय काळजी घ्याल!

Explained SIR Fraud: मतदारयादी पडताळणीच्या नावाखाली लिंक पाठवून सायबर चोर नागरिकांची फसवणूक करत असल्याचं समोर आले आहे. तर काय काळजी घ्याल, जाणून घ्या सविस्तर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 06, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:05 AM IST
Explained: मतदारयादी पडताळणीसाठी लिंकवर क्लिक करताय, तुमचे बँक अकाउंट होऊ शकते रिकामे, काय काळजी घ्याल!
Image Credit: Explained SIR Fraud (PHOTO: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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