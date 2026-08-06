/Explained: मतदारयादी पडताळणीसाठी लिंकवर क्लिक करताय, तुमचे बँक अकाउंट होऊ शकते रिकामे, काय काळजी घ्याल!

Explained SIR Fraud: राज्यात सध्या मतदार यादी पुर्नपडताळणीची मोहिम वेगाने सुरू आहे. 8 ऑगस्टरोजी आसआयआरची मुदत संपणार होती. मात्र आता ही मुदत 16 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही अनेकांची एसआयआर यादीत समाविष्ट झाली नाहीयेत. ऑनलाइन पद्धतीने एसआयआर फॉर्म भरण्याचे अवाहन सरकारने केले आहे. मात्र ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास त्रुटी येत आहेत. याचाच फायदा सायबर गुन्हेगारांनी नागरिकांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
एसआयआरचा वापर करुन सायबरचोर सर्वसामान्य नागरिकांच्या बँक खात्यावर डल्ला टाकत असल्याचं समोर आले आहे. त्यामुळं एसआयआर सांगून कोणी तुम्हाला लिंक पाठवत असेल तर आधी खात्री केल्याशिवाय या लिंकवर क्लिककरु नका, असं अवाहन सायबर पोलिसांनी केलं आहे.
मतदारयादीतील सुधारण्यासाठी विशेष मतदारयादी घोळ पुनर्पडताळणी मोहीम (एसआयआर) राबविण्यात येत आहे. सरकारच्या चांगल्या उपक्रमाचा गैरफायदा सायबरचोर घेत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशी दोन प्रकरणे आत्तापर्यंत सायबर पोलिसांनी समोर आणली आहे. एल अँड टी कंपनीतून निवृत्त झालेल्या एका वृद्ध नागरिकांला 1 ऑगस्ट रोजी एका व्यक्तीने फोन केला. निवडणूक आयुक्त चंद्रशेखर बोलत असल्याचे भासवत तायंनी मतदारयादीबाबत त्यांना माहिती दिली.
मतदारयादीत तुमचे नाव आहे मात्र पत्ता जुना दाखवत असल्याचे त्याने सांगितले. नवीन पत्ता टाकण्यासाठी काय करावे लागेल याबाबत त्यांनी विचारणा केल्यावर सायबर भामट्याने एक लिंक पाठवतो, त्यावर जाऊन फाइल डाउनलोड करा आणि आपला नवीन पत्ता टाका, अपडेट होईल, असे म्हणाला. काही वेळातच वृद्धाच्या मोबाइलवर लिंक आली आणि निवडणूक आयोगाच्या नावाशी साधर्म्य असणारी लिंक असल्याने वृद्धाने त्यावर क्लिक केले. लिंकवर क्लिक करताच एक एपीके फाइल डाउनलोड केली.
एपीके फाइलवरही निवडणूक आयोगाचे नाव आणि त्यासारखेच चिन्ह असल्याने वृद्धाने आपले नाव आणि नवीन पत्त्याचा तपशील भरला. तपशील भरत असतानाच त्यांना एका पाठोपाठ एक मेसेज यायला लागले. हे मेसेज पाहिल्यानंतर त्यांच्या बँक खात्याशी लिंक असलेल्या क्रेडिट कार्डचा वापर करून पैसे वळते केले जात होते. वृद्धाने याबाबत बँकेत जाऊन चौकशी केली असता फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यांच्या खात्यामधून 11 लाख 28 हजार रुपये काढण्यात आल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी पूर्व विभाग सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नावाने एक मेसेज पाठवून सायबर चोरांनी बीएआरसीच्या निवृत्त डॉक्टरची 6.71 लाखांची फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ट्रॉम्बे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नावे त्यांना एक संदेश प्राप्त झाला. त्यात नियमानुसार तुमचे आणि तुमच्या वडिलांचे नाव जुळत नाही, असे नमूद केले. त्यामुळे तुम्हाला व्हॉट्सअॅपवर एक लिंक पाठवली जाईल, असे सांगत माहिती भरून पाच रुपये शुल्क भरण्यास सांगण्यात आले. पाच रुपये ऑनलाइन भरण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच त्यांच्या खात्यातून 6.71 लाख रुपये काढून घेतले.
>> बीएलओ घरी भेटी देतात
>> अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अर्जावर त्यांचा मोबाइल क्रमांक असतो
>> त्या व्यतिरिक्त कोणी फोन केल्यास विश्वास ठेवू नका
>> कुणाचा एसआयआर संबंधात फोन आल्यास भेट घेऊन शहानिशा करा
>> अनोळखी व्यक्तीने पाठवलेल्या लिंकवर क्लिक करू नये
>> अनोळखी व्यक्तीने पाठवलेली फाइल डाउनलोड करू नये
>> अडचण आल्यास आयोगाच्या 1950 क्रमांकावर संपर्क करा
स्थलांतरित मतदारांच्या प्रश्नावरून मुंबई, पुणे आणि ठाण्यातील विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेला मिळत असलेला सुमार प्रतिसाद लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणासाठी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे.
सुधारित कार्यक्रमानुसार, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत गृहभेटीची मोहीम 17 ऑगस्टपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. मूळ कार्यक्रमानुसार यासाठी 30 जुलैपर्यंत मुदत होती. त्यानंतर ती 8 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली होती.