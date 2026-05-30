Solapur Crime : रीलस्टार रोहिणी पाराध्येसोबत 'त्या' दिवशी नेमकं काय घडलं, नवऱ्याने सांगितला घटनाक्रम

Explained : सोलापुरमध्ये 25 वर्षीय रीलस्टार रोहिणी पाराध्येने गळफास लावून आत्महत्या केली. सोशल मीडिया लोकप्रिय असताना खऱ्या आयुष्यात इतका टोकाचा निर्णय घेतल्यामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे. सोशल मीडियावर सुखी संसार, प्रगती, आर्थिक सुबत्ता, हॉटेल ग्रामपंचायत या सगळ्या गोष्टी दाखवत असताना चंदेरी दुनियेतील कटू सत्य समोर आलं आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे.
Solapur Reel Star Death : सोलापुरातील 25 वर्षीय रीलस्टार महिल रोहिणी पाराध्येने 26 मे रोजी ज्या किचनमध्ये रिल्स बनवले, स्वयंपाक करुन ग्राहकांना खाऊ घातलं त्याच 'हॉटेल ग्रामपंचायत' मध्ये गळफास लावून आत्महत्या केली. रोहिणीची आयुष्यात सगळं आलबेल चालू होतं. रील्स बनवले जात होते, हॉटेल ग्रामपंचायत चांगल चालतं होतं आणि मंगळवेढ्यात आणखी 2 शाखा सुरु करण्याचा विचार होता. मग नेमकं चुकलं कुठे? ज्यामुळे रोहिणीने एवढ्या टोकाचं पाऊल का उचललं? पती निलेश पाराध्येने नेमकं त्या दिवशी काय घडलं? रोहिणी आणि त्याच्यात नेमकं काय असं झालं ज्यामुळे त्याने जीवन संपवलं?
रोहिणी पाराध्य मंगळवेडा तालुक्यातल्या ब्रह्मपुरी गावात राहणारी 25 वर्षांची महिला रोहिणीन निलेश पाराध्यशी प्रेम विवाह केला. आंतरजातीय विवाह करून हे दोघेही पुण्यात राहायला लागले पुण्यात असताना दोघेही रील करायला लागले. रीलच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर हे जोडप चांगलंच प्रसिद्ध झालं. त्यानंतर आपल्या मूळ गावी परतलेल्या दोघांनी हॉटेल ग्रामपंचायत नावान हॉटेल व्यवसाय सुरू केला.
हॉटेलमधील रोजच्या खेळीमेळीच्या वातावरणातील रील बनवून रोहिणी आणि निलेश दोघेही प्रसिद्ध झाले आणि त्यांचं हॉटेलही यशाच्या शिखरावर जाऊन पोहोचलं. सोशल मीडियावरच्या या प्रसिद्धीमुळे त्यांच्या हॉटेलमध्ये सोलापूर आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून लोक यायचे रील्स आणि हॉटेल ग्रामपंचायतच्या चविष्ट जेवणामुळे रोहिणी निलेशची जोडी थोड्याच वेळात चांगलीच फेमस झाली पण 26 मेला रोहिणी बद्दल एक धक्कादायक बातमी समोर आली ज्या हॉटेलमुळं ती सोलापूर जिल्ह्यात प्रसिद्ध झाली होती त्याच हॉटेल ग्रामपंचायतच्या किचनमध्ये तिन स्वतःला संपवलं.
लोकांनी हॉटेल ग्रामपंचायत समोर मोठी गर्दी केली संध्याकाळच्या सुमारास रोहिणीच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले पण रीलस्टार असलेल्या रोहिणीन एवढं टोकाच पाऊल का उचललं सगळं काही सुरळीत असताना तिने स्वतःला का संपवलं असे गंभीर प्रश्न विचारले जातात. या संदर्भात पोलिसांनी प्राथमिक माहिती दिली असून यामागे कौटुंबिक वाद असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय पण रोहिणी नक्की कोण होती प्रथम दर्शनी तिच्या मृत्यूमागे कोणती कारणं सांगितली जातात.
आंतरजातीय प्रेमविवाह
सोलापूरच्या मंगळवेडा तालुक्यातल ब्रह्मपुरी गाव इथला निलेश पाराध्ये हा स्थानिक पत्रकार म्हणून काम करायचा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून परिसरातल्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवायचा साधारणपणे चार ते पाच वर्षांपासून गावातच राहणाऱ्या रोहिणी सोबत प्रेम विवाह केला मग लग्न झाल्यापासून दोघेही जोडीने व्हिडिओ बनवायला लागले दोघांनी वेगवेगळे व्हिडिओ बनवून Instagram आणि Facebook आणि YouTube वर अपलोड करायला सुरुवात केली हळूहळू त्यांचे व्लॉग्स व्हायरल व्हायला लागले नंतर दोघांनी इंस्टाग्राम वर रील्स बनवायला सुरुवात केली नवरा बायकोची भांडणं खोड्या वाटून घेतलेली काम असा सगळा कंटेंट घेऊन हे दोघं मजेशीर व्हिडिओ बनवायला लागले.
सोलापूरच्या ग्रामीण बोलीत अगदी साधेपणाने केलेले त्यांचे व्हिडिओज लोकांना आवडायला लागले बघता बघता त्यांच्या रील्सला लाखात व्ूज मिळायला लागले YouTube वर एक लाख सबस्क्रायबर्स पूर्ण केल्यावर त्यांना सिल्वर बटनही मिळालं होतं त्यामुळे रीलस्टार म्हणून या जोडीला सोलापूर जिल्ह्यात लोक ओळखायला लागले.
निलेश सोलापूर परिसरातल्या बातम्या सामाजिक प्रश्न त्याच्या अकाउंटवर शेअर करायचा त्याला सामाजिक कार्याची आवड असल्यानं ऑगस्ट 2024 आणि 25 मध्ये त्यान परिसरातल्या गोरगरीब जोडप्यांची लग्न लावून दिली होती त्याच्या या कामात रोहिणी त्याला नेहमी मदत करायची रील आणि समाजकार्यातून मिळालेल्या प्रसिद्धीनंतर त्यांनी आपलं उत्पन्न वाढवण्यासाठी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचं ठरवलं.
ऑगस्ट 2025 मध्ये त्यांनी गावातूनच जाणाऱ्या सोलापूर मंगळवेडा हायवेवर हॉटेल ग्रामपंचायत सुरू केलं स्वयंकाची पूर्ण जबाबदारी रोहिणीकडेच होती. त्यांनी आपल्याच हॉटेलमध्ये बनवलेल्या वेगवेगळ्या रील सुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आणि त्यांना चांगल्या कमेंट यायला लागल्या. सोशल मीडियावरच्या या प्रसिद्धीचा त्यांना आपल्या हॉटेल व्यवसायात सुद्धा फायदा झाला आणि त्यांचा हॉटेल खूप कमी वेळात प्रसिद्ध झालं. फक्त मंगळवेडा सोलापूरच नाही तर आजूबाजूच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये लोक सुद्धा हॉटेल ग्रामपंचायतमध्ये जेवायला येऊ लागले आणि यात अगदी मोठ्या राजकारणांचा सुद्धा समावेश होता.
दोघांनीही स्वबळावर आपल्या नवीन व्यवसायाला सुरुवात केली आणि कमी काळात तो यशस्वी सुद्धा करून दाखवला. पण 26 मे च्या दुपारी रोहिणीन तिच्याच हॉटेलच्या किचनमध्ये गळफास घेऊन स्वतःला संपवल्याची बातमी आली या बातमीन सगळ्यांनाच धक्का बसला स्थानिक पत्रकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार 26 मे च्या दुपारी दोन च्या दरम्यान रोहिणी आणि निलेश हे दोघही नेहमीप्रमाणे हॉटेल ग्रामपंचायतमध्ये होते.
दरम्यान कुठल्यातरी कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाला थोडा वेळ झालेल्या बाचाबाचीनंतर रोहिणी हॉटेलच्या किचनमध्ये निघून गेली ही गोष्ट निलेशला साधी वाटली. त्यामुळे तो बाहेर बसून मोबाईल बघत बसला होता पण बराच वेळ झाला तरी रोहिणी बाहेर आली नाही तिचा आवाजही येत नसल्यान निलेश तिला बघण्यासाठी किचनकडे गेला. निलेशन रोहिणीला हाका मारल्या पण तिच्याकडून कोणताच प्रतिसाद न आल्यान निलेशन धक्का देऊन दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला त्यान किचनच्या खिडकीतून आत बघितलं. तेव्हा त्याला रोहिणी पत्र्याखाली लावलेल्या अंगलला गळफास घेऊन लटकलेल्या अवस्थेत दिसली हे दृश्य पाहून धक्का बसला.
निलेशन लगेच आजूबाजूच्या लोकांना बोलवून किचनचा दरवाजा तोडला रोहिणीला खाली उतरून अकलूजच्या ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आलं पण डॉक्टरांनी तिला तपासून मृत घोषित केलं. दोन दिवसांना आधीच निलेशन अपलोड केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती अगदी आनंदात असल्याचं दिसत होतं. मग अचानक तिने हे पाऊल का उचललं असा प्रश्न आता उपस्थित होतय या सगळ्या संदर्भात रोहिणीचे सासरे विलास पारादे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली की, रोहिणीला असं पाऊल उचलायला अचानक काय झालं हेच कळेना त्यांचा हॉटेल व्यवसाय होता.
चांगलं चाललं होतं ना सुखानं संसार सुरू होता पण तिनं अचानक असं पाऊल का उचललं असं सोडून का गेली हे माहितच नाही आम्हाला अशा शब्दात तिच्या सासऱ्यांनी भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. दुसरीकडं मंगळवेडा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक दत्तात्रेय बोरीगिट्टे यांनी माध्यमांना माहिती दिली की, 26 मे रोजी निलेश पारादे यांनी मंगळवेडा पोलीस स्टेशनला येऊन खबर दिली की, त्यांची पत्नी रोहिणी हीन त्यांचे हॉटेल ग्रामपंचायत किचनमध्ये ओडणीच्या सहाय्याने गळपास घेऊन स्वतःला संपवला आहे. त्यांनी त्यांच्या कबुलीमध्ये अज्ञात कारण असं दिलय प्राथमिक तपासात कौटुंबिक वादाच्या कारणावरून रोहिणीन असं केल्याचं समोर आलय अधिक तपास सुरू आहे सध्या आकस्मित मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
या संदर्भात स्थानिक पत्रकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार रोहिणी आणि निलेशन मंगळवेळा तालुक्यातच दोन ठिकाणी नव्यान हॉटेलच्या शाखा सुरू केल्या होत्या. पण दोन्ही नवीन शाखांचे व्यवस्थापन करणं त्यांची आर्थिक गडी नीट बसवणं आणि हॉटेल उत्तम रीतीने चालवणं या गोष्टी करताना त्या दांपत्याची मोठी तारेवरची कसरत होत होती. या वाढत्या व्यवसायाच्या व्यापामुळे आणि आर्थिक गणितांमुळे दोघांमध्ये काही दिवसांपासून वाद आणि मानसिक तणाव निर्माण झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. याच रागाच्या भरात रोहिणीन हे टोकाच पाऊल उचलल असावं असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातोय. तर दुसरीकड रोहिणीचा निलेश सोबतचा हा दुसरा विवाह असल्याचही सध्या समोर आल आहे. त्यामुळे नक्की दोघांमध्ये काही मतभेद होते व्यवसायाचा आर्थिक तान होता की, अन्य काही खाजगी कारण होतं याबाबत पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. पण या सगळ्यामध्ये रोहिणीच्या माहेरच्यांची भूमिका अजून समोर आलेली नाहीये त्यांनी निलेश बद्दल किंवा रोहिणीच्या मृत्यूबद्दल कोणतीही तक्रार केली नाही त्यामुळे या संदर्भात काही माहिती पुढे येते का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल थोडक्यात प्रथम दर्शनी आर्थिक ताणतणाव किंवा कौटुंबिक कलहातून रोहिणीन स्वतःला संपवल्याचा टोकाचा निर्णय घेतला असावा असा अंदाज सध्या पोलिसांकडून आणि स्थानिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.