Explained: बारामतीमध्ये पुन्हा पवार विरुद्ध पवार? नेमकी निवडणूक कसली? कधी आणि कोणामध्ये? 'अजितदादांना जाऊन एक वर्षदेखील...'

बारामती तालुक्यातील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक जाहीर झाली असून, या निवडणुकीच्या निमित्ताने बारामतीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नवी राजकीय समीकरणं पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर आता सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीतही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाचे युवा नेते युगेंद्र पवार यांनी स्वतंत्र शेतकरी पॅनल उभं करून निवडणूक रिंगणात उतरण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत स्वतंत्र पॅनलच्या माध्यमातून निवडणूक लढवणार असल्याचे युगेंद्र पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर आता सोमेश्वर साखर कारखान्याच्या निवडणुकीतही पवार कुटुंबातील राजकीय संघर्षाची छाया पाहायला मिळणार का, याकडे बारामतीसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. ही निवडणूक कधी आहे? ती कशी होईल? यात पुन्हा पवार विरुद्ध पवार संघर्षाबद्दल कोण काय म्हणालं? पाहूयात थोडक्यात...
बारामतीमधील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक ऑक्टोबर 2026 मध्ये होणार आहे. या निवडणुकीसाठी मतदान 11 ऑक्टोबर आणि मतमोजणी 12 ऑक्टोबर रोजी होईल. उमेदवारी अर्ज 7 ते 11 सप्टेंबर दरम्यान भरायचे आहेत. ही निवडणूक मुख्यतः दोन गटांमध्ये होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखालील पॅनेलमधून लढेल. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) — युवा नेते युगेंद्र पवार यांच्या 'शेतकरी पॅनेल'द्वारे निवडणुकीच्या रिंगणात असेल. या निवडणुकीमुळे बारामतीत पुन्हा 'पवार विरुद्ध पवार' अशी लढत रंगणार आहे. मागील 2021 च्या निवडणुकीत अजित पवार गटाचे पॅनेल मोठ्या फरकाने विजयी झाले होते. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात बारामती, पुरंदर, खंडाळा आणि फलटण तालुक्यातील सुमारे 150 गावांचा समावेश आहे. एकूण 21 जागांसाठी निवडणूक होईल.
"पवार साहेबांचे मार्गदर्शन आणि अजितदादांच्या कष्टामुळे सोमेश्वर कारखाना चांगल्या पद्धतीने चालला होता. अजितदादांचा कारखान्यावर वचक होता. गैरप्रकार आढळल्यास तातडीने कारवाई आणि चौकशी केली जात होती. अजितदादा नसले तरी पवार साहेबांनी कारखान्याकडे लक्ष द्यावे, अशी सभासदांची इच्छा आहे. माळेगाव कारखान्यातील डिस्टिलरी बंद असल्यासारख्या अडचणी निर्माण झाल्या. माळेगांव कारखान्यात प्रशासक नेमण्याची वेळ येत असेल तर सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालकांची भूमिका काय? संचालक मंडळावर प्रभावी वचक आणि योग्य देखरेख असणे गरजेचे आहे. पवार साहेबांना सहकार आणि साखर कारखानदारीचा मोठा अनुभव आहे. पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमेश्वर कारखान्यासाठी शेतकरी पॅनल उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं युगेंद्र पवारांनी सोमवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं.
पॅनलमध्ये उच्चशिक्षित, तरुण, ज्येष्ठ आणि अनुभवी उमेदवारांचा समावेश केला जाणार आहे. स्वच्छ प्रतिमेचे आणि सभासदांच्या प्रश्नांसाठी काम करणारे उमेदवार दिले जातील. मागील 10-15 वर्षांपासून, काही ठिकाणी 30 वर्षांपासून तेच लोक संचालक असल्याचा आरोप आहे. तरुण सभासदांना आणि नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याचा पॅनलचा प्रयत्न आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद आणि कारखाना कामगारांचे हित केंद्रस्थानी ठेवण्याचा आमचा शब्द आहे. विद्यमान संचालक मंडळात बदल होणे गरजेचे आहे," असं युगेंद्र पवार यांनी म्हटलं आहे.
बारामतीमध्ये तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या शेतकरी मेळाव्याच्या भाषणामध्ये सुनेत्रा पवारांनी सोमेश्वर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीबद्दल भाष्य केलं होतं. "सोमेश्वर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. दादांनी ही संस्था नावारूपाला आणली कुठंही राजकारण न करता कारखान्याचे हित पाहिले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माझ्याकडे आता जवळपास एक हजार अर्ज आले आहेत. आपल्या कारखान्याची स्थिती अतिशय उत्तम आहे. कारखान्याचे पॅनल सर्व समावेश असेल याची मी खात्री देते. अजितदादांचा वारसा पुढे घेऊन जाण्यासाठी आपणास सगळ्यांना प्रयत्न करायचे आहेत," असं सुनेत्रा पवारांनी भाषणात म्हटलेलं.
सोमेश्वर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा पवार विरुद्ध पवार संघर्ष दिसू शकतो या पार्श्वभूमीवर पवार कुटुंबाचे सदस्य तसेच कर्जत-जामखेडचे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. "माझं व्यक्तिगत मत आहे की, अजितदादांना जाऊन एक वर्षदेखील झालेलं नाही. सोमेश्वर साखर कारखाना अजितदादांच्या मार्गदर्शनात आतापर्यंत चांगला चालला आहे. आता त्याची निवडणूक लागली असेल तर ही निवडणूक बिनविरोध होते का असा प्रयत्न सर्व पक्षांनी करावा," असं रोहित पवार म्हणाले. "केवळ सोमेश्वर नाही तर इतरही काका कारखान्याने निवडणुकीत आहे असाच विचार करावा. त्यांच्याकडचे काही चांगले डायरेक्टर, आमच्याकडचे काही चांगले डायरेक्ट अशी निवडणूक बिनविरोध झाली तर चांगलंच आहे," असंही रोहित पवार म्हणाले. मात्र त्याचवेळी रोहित पवारांनी, "पण आम्हाला असं कळलं की भाजप आणि शिंदे साहेबांचे काही लोक लक्ष घालायला लागले आहेत. आमची विनंती आहे की ही निवडणूक बिनविरोध झाली तर अजितदादांना श्रद्धांजली ठरेल," असं म्हटलं आहे.