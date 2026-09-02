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Explained: पक्षाला शिवसेना नाव बाळासाहेबांनी नाही तर 'या' व्यक्तीने दिलंय; 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या रामायण कनेक्शनची 99% मराठी लोकांनाही कल्पना नाही

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज पुन्हा सुनावणीसाठी खंडपीठासमोर येणार असलं तरी शिवसेना हे नाव बाळासाहेबांनी दिलेलं नाही हे अनेकांना ठाऊक नाही. तसेच शिवसेना धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळण्यामागील रामायण कनेक्शनही अनेकांना ठाऊक नाही. त्यावरच नजर टाकूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 02, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:20 AM IST
Explained: पक्षाला शिवसेना नाव बाळासाहेबांनी नाही तर 'या' व्यक्तीने दिलंय; 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या रामायण कनेक्शनची 99% मराठी लोकांनाही कल्पना नाही
Image Credit: बाळासाहेबांना हे नाव कोणी सुचवलं? (Balasaheb Photo Source: Bal Keshav Thackeray - Photobiography by Raj Thackeray)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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Explained: पक्षाला शिवसेना नाव बाळासाहेबांनी नाही तर 'या' व्यक्तीने दिलंय; 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या रामायण कनेक्शनची 99% मराठी लोकांनाही कल्पना नाही
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