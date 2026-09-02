Explained: पक्षाला शिवसेना नाव बाळासाहेबांनी नाही तर 'या' व्यक्तीने दिलंय; 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या रामायण कनेक्शनची 99% मराठी लोकांनाही कल्पना नाही

सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाचे प्रकरण तसेच गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेबाबत अंतिम सुनावणीचा पुढचा टप्पा पार पडणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे शिवसेनेचे प्रकरण आज सूचीबद्ध आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद पूर्ण केला असून आजपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या गटाचे वकील बाजू मांडणार आहेत. शिवसेना पक्ष हे नाव आणि चिन्हासाठीचा हा कायदेशीर लढा मागील तीन वर्षांपासून सुरु असून आजची सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. शिंदेंकडून पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अंतिम सुनावणीदरम्यान बाजू मांडली जाणार आहे. मात्र ज्या शिवसेना नावासाठी हा पक्ष वाढवणारे शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरेंचे पुत्र उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे लढत आहेत ते नाव बाळासाहेबांनी दिलेलं नाही. अनेकांना हे ठाऊक नाही मात्र ही गोष्ट खरी आहे की हे नाव बाळासाहेबांनी दिलेलं नाही. या शिवसेना नावाचा इतिहास फारच रंजक आहे. त्याबद्दलच आजच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात...
बाळासाहेब ठाकरे यांनी 19 जून 1966 रोजी दादरच्या घरी नारळ फोडून शिवसेनेची स्थापना केली. पक्ष स्थापनाच्या या घडीला सुरुवातीला फक्त 18 जण उपस्थित होते. नंतर ‘मार्मिक’मधून सदस्य नोंदणी सुरू झाली आणि पक्ष झपाट्याने वाढला. शिवाजी पार्कमध्ये नारळ फोडून शिवसेनेची स्थापना करण्यात आल्याचंही सांगितलं जातं. असा उल्लेख काही स्रोतांमध्ये आढळतो.
बाळासाहेब ठाकरे 1960 च्या दशकाच्या पुर्वाधात ‘मार्मिक’ या साप्ताहिकातून मराठी माणसांचे प्रश्न मांडायचे. यामध्ये मुंबईत नोकऱ्यांमध्ये मराठी माणासावर होणारा अन्याय, बाहेरून येणाऱ्या लोकांमुळे मराठी तरुणांना संधी न मिळणे यासारख्या गोष्टी ते ‘मार्मिक’ मांडत होते. त्यामुळे त्यांच्या दादरच्या घरी मराठी तरुणांची गर्दी वाढू लागली होती.
ही वाढती गर्दी पासून बाळासाहेबांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरेंनी त्यांना संघटना सुरु करण्यासंदर्भात पहिल्यांदा विचारले. "लोकांना संघटित करण्यासाठी काही संघटना काढण्याचा तुझा काही विचार आहे का?" असा प्रश्न प्रबोधनकारांनी बाळासाहेबांना विचारला. या प्रश्नावर बाळासाहेबांनी होकार्थी उत्तर दिले. त्यावर प्रबोधनकार यांनी स्वत:हून या संघटनेचं नाव बाळासाहेबांना सुचवलं.
प्रबोधनकारांना महाराष्ट्रभर फिरताना दिसले होते की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने मराठी माणसाच्या मनात स्फुरण येते. त्यावरुनच त्यांनी बाळासाहेबांना पक्षाचं नाव सुचवल्याचं सांगितलं जातं. “या संघटनेचे नाव शिवसेना ठेवा. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनेचे नाव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावरूनच हवे,” असं प्रबोधनकारांनी बाळासाहेबांना सुचवलं. बाळासाहेबांना हे नाव आणि त्यामागील कल्पना फार आवडली आणि त्यांनी तात्काळ याचा होकार दिला. शिवसेना नावामधील ‘शिव’ म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि ‘सेना’ म्हणजे त्यांची मावळ्यांची फौज असा होतो. यावरुनच शिवसेना हे नाव बाळासाहेबांच्या पक्षाला पडलं. याच नावावरुन आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कायदेशीर लढाई सुरु आहे.
Amid fight for #ShivsenaSymbol, here are some old pictures of #Shivsena Supremo Balasaheb Thackeray with symbols like Shield & Sword (ढाल-तलवार), Railway Engine.— Kamlesh Sutar (@kamleshsutar) October 9, 2022
(Source: Bal Keshav Thackeray - Photobiography by Raj Thackeray) #Maharashtra #शिवसेना pic.twitter.com/eVdlExBnwZ
शिवसेनेला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह 1989 साली अधिकृतपणे मिळाले. त्याआधी स्थापनेपासून सुमारे 23 वर्ष पक्षाने वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणुका लढवल्या. शिवसेना 1966 मध्ये संघटना म्हणून स्थापन झाली. सुरुवातीला ती नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नव्हती, त्यामुळे उमेदवारांना प्रत्येक निवडणुकीत वेगळी चिन्हे मिळायची.
1967-68: ठाणे आणि मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेनं ढाल-तलवार चिन्ह वापरले होते.
1980 चे दशक: लोकसभा आणि विधानसभेत शिवसेना रेल्वे इंजिन चिन्हासहीत लढली होती.
1985 विधानसभा: मशाल, उगवता सूर्य, बॅट-बॉल अशी वेगवेगळी चिन्हं घेऊन शिवसेनेचे उमेदवार लढले होते. त्यावेळी छगन भुजबळ मशाल चिन्हावर निवडून आले होते.
1984 : लोकसभा निवडणुकीमध्ये काही उमेदवार भाजपच्या कमळ चिन्हावरही लढले होते.
1968 च्या मुंबई महापालिका प्रचारात बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिक राम-लक्ष्मण बनून हातात धनुष्यबाण घेऊन मिरवणूक काढत. त्यामुळे धनुष्यबाणाची कल्पना लोकप्रिय झाली. 1985 साली मुंबई महापालिका, 1988 साली औरंगाबाद (सध्या छत्रपती संभाजी नगर) महापालिका निवडणुकीसारख्या काही स्थानिक निवडणुकांमध्ये धनुष्यबाण चिन्ह वापरले गेले होते, पण त्यावेळी हे चिन्ह कायमचे चिन्ह नव्हते.
1988-89 मध्ये निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांना नोंदणी करण्याची सूचना केली. शिवसेनेचे नेते मनोहर जोशी, सुभाष देसाई आणि विजय नाडकर्णी दिल्लीला जाऊन नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला धनुष्यबाण हे आरक्षित चिन्ह दिले. बाळासाहेब ठाकरेंना हे चिन्ह आवडले कारण ते रामचंद्राच्या आयुधाशी आणि हिंदुत्वाशी जोडले गेले होते. पक्षाने सुरुवातीला वाघ हे चिन्ह हवे होते, पण ते उपलब्ध नव्हते. 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने पहिल्यांदा या चिन्हावर निवडणूक लढवली आणि चार खासदार निवडून आले. त्यानंतर 1990 च्या विधानसभेपासून ते 2022 पर्यंत हेच चिन्ह वापरले गेले.