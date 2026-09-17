Explained: 'तिसरा पर्याय का निवडला नाही?', सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांना स्पष्टच सांगितलं, 'याची तपासणी आवश्यक...'

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी सलग तिसऱ्या दिवशी युक्तिवाद केला. यादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने त्यांना काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. जेव्हा सुभाष देसाई म्हणतात की—पहा, जेव्हा पक्षात फूट पडली, तेव्हा एका बाजूला राजकीय पक्षाने 'व्हीप' (whip) नियुक्त केला होता, तर दुसऱ्या बाजूला विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याने 'व्हीप' नियुक्त केला होता (ज्यांनी तोपर्यंत स्वतःला पक्षाचे 'प्रमुख' असल्याचा दावा केला होता). त्यामुळे सुभाष देसाईंचा युक्तिवाद असा आहे की, विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या दृष्टीने 'पक्ष' महत्त्वाचा असतो, केवळ 'व्हीप' नाही. अशा परिस्थितीत, दुसऱ्या व्यक्तीला 'व्हीप' म्हणून पुढे आणण्याची ती कृती म्हणजे पक्षात झालेली एक स्वतंत्र फूट मानली जाईल का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
अपात्रतेचा अर्ज पूर्णपणे वेगळा आहे असे म्हणून तुम्ही तो सहजपणे फेटाळून लावू शकत नाही. त्या अपात्रतेच्या प्रकरणात काही महत्त्वाचे मुद्दे होते. जरी तुम्ही योग्यच म्हटल्याप्रमाणे, आता त्याचे परिणाम (परिस्थिती) उरलेले नसले, तरीही तो आदेश योग्य होता की नाही, याबद्दल न्यायालयीन घोषणा (declaration) केली जाऊ शकते. 'घोषणा' स्वरूपातील दाद मागणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य ठरू शकते असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आता प्रश्न असा आहे की, तशी शक्यता होती की नाही. जर ती शक्यता असेल, तर न्यायालयीन पुनरावलोकनादरम्यान (judicial review) - जिथे विवेकाधिकाराचा वापर करायचा असतो आणि तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे आपण स्वतःचा विवेक तिथे लादत नाही - आपण केवळ त्या विवेकाधिकाराचा वापर करण्याच्या पद्धतीची तपासणी करतो. तसेच, संबंधित बाबींचा विचार केला गेला होता का आणि संभाव्य परिणामांचा आढावा घेतला गेला होता का, हे आपण पाहतो.
वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल: अगदी बरोबर.
आपण याच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत. यामुळे निर्णय चुकीचा ठरेल, असे मी कधीच म्हणालो नाही. पण जेव्हा आपण न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या दृष्टिकोनातून पाहतो, तेव्हा काय केले जाते? 'वाजवी विचार' म्हणजे सर्व पर्यायांचा विचार केला गेला आहे का, हे पाहिले जाते. आता, ECI (निवडणूक आयोग) नक्कीच असे म्हणू शकते की हा अंतरिम पर्याय भावना इत्यादींमुळे निवडला गेला आहे. कारण ECI च्या आदेशात आपल्याला जी भावना दिसते ती अशी आहे की - 'दुसरा पर्यायच काय होता?' ECI च्या आदेशातून तशा प्रकारचा तर्क पुढे येत आहे असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.
ECI एका कठीण परिस्थितीतून सर्वोत्तम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपण पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या (कॅडरच्या) तपशीलात जाऊ शकत नाही; त्यांची संख्या खूप मोठी आहे. आपण सर्व शिवसैनिक किंवा पक्षाच्या सदस्यांचे सार्वमत (referendum) घेऊ शकत नाही. 'जनता दल' आणि इतर प्रकरणे आणि हे प्रकरण यात फरक आहे. हे केवळ 'तदर्थ' (ad hoc) स्वरूपाचे प्रकरण नाही. हे असे प्रकरण आहे जिथे लोकशाही क्षमतेला संघटनेचेच एक मापदंड मानले गेले आहे आणि कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब म्हणून पाहिले गेले आहे. आणि ते तुम्ही अगदी योग्यरित्या मांडले आहे. त्यामुळे आता या दोन निर्णयांच्या संदर्भात ECI म्हणते की, ठीक आहे, 'सादिक अली' खटल्यात विधिमंडळ गटाचा (legislative wing) विचार करण्यास सांगितले आहे, म्हणून मी विधिमंडळ गटाचाच आधार घेते असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
'सादिक अली' खटल्यात मतदार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील फरकाचा मुद्दा मांडला गेला आहे. त्यात फरक आहेच. परंतु आजच्या काळात, मतदार प्रत्यक्षात पक्षाला मतदान करतात, लोकप्रतिनिधीला नाही. त्यामुळे जेव्हा आपण संख्याबळाचा विचार करतो - आणि ते ज्या प्रकारे मांडले जाते की, संख्याबळ हे पक्षाचे राष्ट्रीय स्वरूप, प्रादेशिक स्वरूप किंवा पक्षाची मान्यताप्राप्त स्थिती दर्शवते - तेव्हा त्या संख्याबळाकडे पाहणे आवश्यक ठरते. पण नेमक्या याच ठिकाणी ते तत्त्व लागू होत नाही. जेव्हा एखादे तत्त्व लागू होते, तेव्हा प्रश्न असा उद्भवतो की: राजकारणातील बदलामुळे - जसे तुम्ही म्हणालात तसे असंतोष किंवा पक्षाच्या राजकारणाशी असलेली निष्ठा निवडून आल्यानंतर बदलणे - आणि पक्ष सोडून फूट पाडणे किंवा एखादी युक्ती/पळवाट शोधणे यांमुळे निर्माण झालेली स्थिती, हे त्या जनमताचे योग्य प्रतिबिंब ठरेल का? हा असा मुद्दा आहे ज्याचा विचार कोणत्याही निकालामध्ये केलेला नाही असं कोर्टाने सांगितलं.
आम्हाला असे वाटते की, तुम्ही अगदी योग्यरित्या नमूद केल्याप्रमाणे, सुभाष देसाई हे प्रकरण कधीही निवडणूक आयोगासमोर (ECI) आले नव्हते. त्यामुळे, 'कायदेमंडळातील संख्याबळाची चाचणी' (legislative test) हा एक समान पर्याय म्हणून स्वीकारण्याच्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. 'सादिक अली' खटल्यातील निकालामुळे याला समान पर्याय मानले जावे असे आम्हाला वाटले; तसेच सुभाष देसाई प्रकरणात असे म्हटले आहे की राजकीय निर्णयाचा आदर (deference) केला जावा - अर्थात, हा आदर म्हणजे काही घटनात्मक अडथळा (constitutional clog) नाही. हा निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरचा अडथळा नाही, परंतु त्यांनी आदरपूर्वक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. या गोष्टी निवडणूक आयोगाने आत्मसात केल्या आहेत असे आम्हाला वाटले होते. आणि म्हणूनच काल मी प्रश्न उपस्थित केला होता: 'तिसरा पर्याय' अस्तित्वात आहे ही बाब निवडणूक आयोगाच्या विचारातून पूर्णपणे निसटली होती का? तसा एक तिसरा पर्याय उपलब्ध होता. तो तिसरा पर्याय हाच एकमेव पर्याय आहे असे मी म्हणत नाहीये... शेवटी, कायद्याचा अर्थ समजून घेणे ही वेगळी बाब आहे. म्हणूनच आम्हाला त्याकडे लक्ष द्यावे लागते; कारण याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. केवळ या प्रकरणापुरतेच नाही, तर भविष्याच्या दृष्टीनेही असं सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केलं.