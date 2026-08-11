/Explained: शिंदेंसहीत ते 40 आमदार अपात्र ठरणार? सर्वांचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे; टर्म संपल्यानंतरही...

शिवसेना पक्ष व धनुष्यबाण चिन्हाचे प्रकरण तसेच 2022 मध्ये शिवसेनेमधून बंड पुकारणाऱ्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज पुढील सुनावणी होणार आहे. गेल्या आठवड्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सलग दोन दिवस जोरदार युक्तिवाद केला. मंगळवारीही त्यांचा उर्वरित युक्तिवाद सुरू राहणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद, आमदार सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली आहे. दोन्ही याचिकांवर सध्या सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणामध्ये आज ठाकरेंची शिवसेना आणि शिंदेंच्या गटाकडून काय युक्तिवाद केला जातो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे 2024 ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर अनेक बंडखोर आमदार पुन्हा पुढच्या टर्मसाठी निवडून आले आहेत. त्यामुळे 2022 च्या बंडसाठी विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसहीत 40 आमदारांचा गट अपात्र ठरला तरी त्यांच्यावर नेमकी कोणत्या प्रकारची कारवाई केली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. निकाल लांबल्याने शिंदेंच्यासोबतीने सरकार स्थापन केलेल्या महायुती सरकारचा बंडखोरीनंतरचा कार्यकाळ पूर्ण करुन त्यांनी 2024 मध्ये पुन्हा बहुतम मिळवत नव्याने सत्ता स्थापन केली. म्हणूनच पक्ष आणि नावाच्या खटल्यासोबतच अपात्र आमदारांच्या प्रकरणामध्ये काय युक्तिवाद केला जातो आणि दोषी ठरल्यास आधीच्या टर्ममध्ये आमदार राहिलेल्यांविरुद्ध अपात्रतेचा ठपका ठेवत आता या नव्या टर्ममध्ये काही कारवाई केली जाते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
प्रमुख नेते आणि मंत्री
एकनाथ शिंदे (कोपरी-पाचपाखाडी)
गुलाबराव पाटील (जळगाव ग्रामीण)
उदय सामंत (रत्नागिरी)
संदीपान भुमरे (पैठण)
दादा भुसे (मालेगाव बाह्य)
अब्दुल सत्तार (सिल्लोड)
दीपक केसरकर (सावंतवाडी)
शंभूराज देसाई (पाटण)
शिवसेनेचे इतर बंडखोर आमदार
भरत गोगावले (महाड
संजय शिरसाट (औरंगाबाद पश्चिम)
शहाजीबापू पाटील (सांगोला)
महेंद्र थोरवे (कर्जत)
प्रकाश आबीटकर (राधानगरी)
तानाजी सावंत (परंडा)
यामिनी जाधव (भायखळा)
सदा सरवणकर (माहिम)
प्रकाश सुर्वे (मागाठणे)
प्रताप सरनाईक (ओवळा-माजीवडा)
विश्वनाथ भोईर (कल्याण पश्चिम)
बालाजी किणीकर (अंबरनाथ)
शांताराम मोरे (भिवंडी ग्रामीण)
श्रीनिवास वणगा (पालघर)
किशोर आप्पा पाटील (पाचोरा)
चिमणराव पाटील (एरंडोल)
सुहास कांदे (नांदगाव)
रमेश बोरणारे (वैजापूर)
प्रदीप जैस्वाल (औरंगाबाद मध्य)
संजय रायमुलकर (मेहकर)
संजय गायकवाड (बुलढाणा)
योगेश कदम (दापोली)
महेंद्र दळवी (अलिबाग)
अनिल बाबर (खानापूर - आता दिवंगत)
महेश शिंदे (कोरेगाव)
ज्ञानेश्वर चौगुले (उमरगा)
नितीन देशमुख (बाळापूर - जे सुरुवातीला सोबत होते परंतु नंतर सुरतहून परत ठाकरे गटात आले)
एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणारे अपक्ष आणि इतर आमदार
बच्चू कडू (प्रहार जनशक्ती पक्ष - अचलपूर)
राजकुमार पटेल (प्रहार जनशक्ती पक्ष - मेळघाट)
राजेंद्र यड्रावकर (अपक्ष - शिरोळ)
आशिष जयस्वाल (अपक्ष - रामटेक)
चंद्रकांत पाटील (अपक्ष - मुक्ताईनगर)
नरेंद्र भोंडेकर (अपक्ष - भंडारा)
गीता जैन (अपक्ष - मीरा भाईंदर)
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मागील आठवड्यचामध्ये शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह या प्रकरणावर झालेल्या युक्तिवादामध्ये मूळ पक्ष महत्वाचा की विधीमंडळ पक्ष महत्त्वाचा याबद्दल बराच खल झाला. राजकीय पक्ष, पक्षाची घटना यासंदर्भातही सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केल्याचं पाहायला मिळालं. आता या आठवड्यामध्ये सिब्बल काय बोलणार? शिंदेंकडून बाजू मांडताना काय सांगितलं जाणार याकडे विशेष लक्ष असणार आहे. या प्रकरणाचा निकाल पुढील दीड ते दोन महिन्यांमध्ये हाती येऊ शकतो असं सांगितलं जात आहे.