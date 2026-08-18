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Explained: ...तर शिंदे विरुद्ध ठाकरे वादात पडणार महाराष्ट्रातलं सरकार? राज्यात पुन्हा विधानसभा निवडणूक?

शिंदेंकडे शिवसेना राहणार की जाणार? यावर राज्यातील सरकारचं भविष्य अवलंबून आहे का? महाराष्ट्रातील सरकार या निर्णयाने पडू शकतं का?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 18, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:02 PM IST
Explained: ...तर शिंदे विरुद्ध ठाकरे वादात पडणार महाराष्ट्रातलं सरकार? राज्यात पुन्हा विधानसभा निवडणूक?
Image Credit: यासंदर्भात कायद्याच्या जाणकरांचं म्हणणं काय? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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