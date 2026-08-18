/Explained: ...तर शिंदे विरुद्ध ठाकरे वादात पडणार महाराष्ट्रातलं सरकार? राज्यात पुन्हा विधानसभा निवडणूक?

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज सलग तिसऱ्या आठवड्यामध्ये शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचं आहे की उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचं यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. आज ठाकरेंच्या पक्षाकडून ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल युक्तीवाद पुढे सुरु ठेवतील. दिवसाच्या शेवटाकडे शिंदेंच्या वकिलांकडून युक्तिवाद सुरु केला जाईल असं सांगितलं जात आहे. मात्र या प्रकरणाचा निकाल शिंदेंविरुद्ध लागला तर त्यामुळे राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळणार का? शिंदेंकडून शिवसेना पक्ष हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह काढून घेतलं तर आता 2024 साली निवडून आलेले शिंदेंचे आमदार आणि स्वत: शिंदे अपात्र ठरणार का? राज्यात मध्यवर्ती निवडणुका होणार का? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडले आहेत. त्यासंदर्भात जाणून घेऊयात...
राज्यात सध्या भारतीय जनता पार्टी हा सर्वात मोठा पक्ष असून त्या खालोखाल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती आघाडीची विधानसभेतील एकूण ताकद 230 ते 235 आमदार इतकी आहे. यामध्ये दोन अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याचाही समावेश होतो. नोव्हेंबर 2024 मधील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने 288 पैकी 230 हून अधिक जागा जिंकत प्रचंड बहुमताने विजय मिळवला होता. या जागांपैकी सर्वाधिक म्हणजेच 132 आमदार भाजपाचे आहेत. त्या खालोखाल शिंदेंच्या शिवसेनेचे 57 आमदार असून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 41 आणि जन सुराज्य पक्षाचे 2 आमदार आहेत. तसं पाहिल्यास 144 जागांची बहुमतासाठी आवश्यकता असताना हे सरकार अत्यंत मजबूत आहे.
ठाकरेंचे विधीविषयक टीममधील वकील असीम सरोदेंनी पुण्यात शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी, "2024 च्या निवडणुकांमध्ये धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आलेले कोणीही अपात्र ठरणार नाही. कारण त्यांना कायदेशीर हक्क दिलेला आहे तो योग्य आहे असं समजून या निवडणुका झालेल्या आहेत. यात न्यायिक अंडरस्टॅण्डींग अशी असते की ज्यांनी या निवडणुका लढवल्या त्यांची यात काही चूक नाही. त्यामुळे 2024 मध्ये निवडून आलेले कोणीच अपात्र ठरु शकत नाही. 2024 पूर्वीच्यांसाठी तो निर्णय होईल. या निकालानंतर अशापद्धतीने पक्ष फोडता येणार नाही, हे स्पष्ट होईल. पक्षांतर बंदी कायद्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल," असं म्हटलं.
"शिवसेना हे नाव आणि पक्ष चिन्ह काढून घेतलं तर काय होणार असा प्रश्न असेल तर मुद्दा एवढाच राहतो की एकनाथ शिंदेंना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावं लागेल. त्यांची सगळ्यांची इच्छा असली तर ते विलीन होतील. नाहीतर प्रत्येकजण स्वतंत्र पक्षात जाईल. ते कोणत्याही पक्षात जाऊ शकतात," असंही सरोदेंनी स्पष्ट केलं.
आमदार अपात्र ठरले तर परत विधानसभा निवडणूक होणार का? असा प्रश्न असीम सरोदेंना पत्रकारांनी विचारला. त्यावर, "नाही निवडणूक नाही होणार परत त्या आमदारांना इतर पक्ष अॅडजेस्ट करुन घेतील. ज्यांना आपल्या पक्षात घेण्याची इच्छा आहे त्यांना घेतली. जसं भारतीय जनता पक्षाची इच्छा आहे एकनाथ शिंदेंना आपल्या पक्षात घेण्याची. त्यांच्यासोबत इतर किती जणांना घेतात हा मुद्दा ते ठरवतील पक्षात घेताना. सगळ्यांनाच कदाचित घेतलं जाणार नाही. त्यामुळे कदाचित त्यांना दुसऱ्या पक्षाची शरण घ्यावी लागले. जसं तृणमूल काँग्रेस फुटला तेव्हा त्यांनी दुसऱ्या राज्यातील एक छोटासा पक्ष शोधून काढला आणि त्यात प्रवेश केला. तसं त्यांना करावं लागेल," असं विधान सरोदेंनी केलं.
शिवसेना नाव आणि चिन्ह काढून घेतलं आणि शिंदेंचे आमदार अपात्र ठरले तरी सरकार अल्पमतात येणार नाही. त्यामुळेच शिंदेंकडून शिवसेना पक्ष नाव आणि चिन्हं गेलं तरी त्यामुळे सरकार पडणार नाही. 230 मधून शिंदेंचे 57 आमदार बाजूला केले तरी महायुतीकडे 173 आमदार आहेत. सत्ता स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बहुमताच्या 144 च्या आकड्यापेक्षा ही संख्या 29 ने अधिक आहे. त्यामुळे शिंदे आणि ठाकरेंमधील शिवसेना वादाचा काहीही निकाल लागला तरी त्याचा सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाही. राज्यातील सरकार स्थिर राहणार आहे.
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