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Explained: लंडन दौऱ्यात एकनाथ शिंदेंना सायबर अटॅकचा फटका, 1200 विमानांचं...; नेमकं झालं काय? जाणून घ्या घटनाक्रम

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दोन दिवसांच्या लंडन दौऱ्यावर असून ते 9 आणि 10 तारखेला लंडनमध्ये असणार आहेत. मात्र या दौऱ्यादरम्यान त्यांना सायबर हल्ल्याचा फटका बसला आहे. नेमकं झालंय काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:51 AM IST
Explained: लंडन दौऱ्यात एकनाथ शिंदेंना सायबर अटॅकचा फटका, 1200 विमानांचं...; नेमकं झालं काय? जाणून घ्या घटनाक्रम
Image Credit: शिंदे दोन दिवस लंडनमध्ये आहेत (फोटो प्रातिनिधिक सौजन्य सोशल मीडिया आणि रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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