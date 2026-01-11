English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईच्या वेशीवरील 1053 एकर वन जमीन खासगी बिल्डरला? भाजपाच्या 2 मंत्र्यांमध्येच जुंपली

Thane Owale Forest Land Issue: ठाण्यामागील जमीनीसंदर्भातील एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं असून हे प्रकरण एक हजार एकरांहून अधिक मोठ्या जमीनीच्या तुकड्यासंदर्भात असून प्रकरण प्रकाशझोतात आल्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 11, 2026, 01:51 PM IST
मुंबईच्या वेशीवरील 1053 एकर वन जमीन खासगी बिल्डरला? भाजपाच्या 2 मंत्र्यांमध्येच जुंपली
प्रकरण प्रकाशझोतात आल्यानंतर गोंधळ (प्रातिनिधिक फोटो, 'मॅजिक ब्रिक्स'वरुन साभार)

Thane Owale Forest Land Issue: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यातील ठाण्यातील 1053 एकर वन जमिनीवरील ‘महाराष्ट्र शासन, राखीव वने’ ही नोंद रद्द करून ही जमीन खासगी व्यक्तींच्या नावे करण्याचे प्रकरण उघडकीस आलं आहे. हे प्रकरण प्रकाशझोतात आल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील आदेश मागे घेतले असून पुनर्विलोकन करण्याचे आदेश दिलेत. मात्र हे प्रकरण सध्या राज्याच्या राजकारणामध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका हा प्रकार काय?

ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जवळ भाईंदरपाडा ओवळे येथील ही हजारो एकर जमीन महाराष्ट्र शासन वन विभाग राखीव वने ही नोंद रद्द करून खाजगी इमारत व्यवसायिकांच्या नावावर करण्याबाबत कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णय दिला होता. या निर्णयावर आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 31 डिसेंबरच्या दिवशी आदेश पत्र  काढले आहे. दुसरीकडे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशाला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्याचे समजत आहे.

इमारती उभारण्याचा मार्ग मोकळा

1975 पासून वनविभागाच्या ताब्यात असलेली आणि घनदाट जंगलाने व्यापलेल्या या जागेवर येत्या काळात गगनचुंबी इमारती उभारण्याचा विकासक कपिल शर्माचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खातेदारांपैकी एक कपील शर्मा यांनी अप्पर आयुक्त कोकण विभाग यांच्याकडे दाद मागितली. अप्पर आयुक्तांनी जानेवारी 2019 च्या आदेशान्वये शर्मा यांच्या बाजूने निकाल देऊन ही जागा शर्मा यांच्या नावे करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयास ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूलमंत्र्याकडे आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी अंती महसूलमंत्र्यांनीही अप्पर आयुक्तांचा आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे ही जमीन आता खातेदारांच्या नावे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उच्च न्यायालयात आव्हान

महसूल न्यायाधिकरणाने वन विभाग किंवा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांना न विचारताच एकतर्फी आदेश घेत हे सगळे क्षेत्र वन या संज्ञेत मोडत नसल्याचे जाहीर केले. न्यायाधिकरणाने आपल्याला भूमिका मांडण्याची संधी न देताच हा एकतर्फी निर्णय दिल्याचे सांगत वन विभागाने या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

बावनकुळेंनी मागे घेतला निर्णय

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाला स्थगिती देत बचावात्मक भूमिका घेतली. या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली असून या संपूर्ण प्रकरणाचे पुनर्विलोकन करण्याचा आणि त्यात वन विभागालाही म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.  महसूल विभागाने जमीन विकासकांना देण्याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त करूनही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी ही जमीन विकासकांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर प्रकाश टाकण्यात आल्यावर बावनकुळे यांच्यावर चोहोबाजूने टीका झाली. यामागे काही काळेबेरे असल्याची शंका व्यक्त करीत हा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केली. निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता लक्षात घेता बावनकुळे यांनी जमीन विकासकांना देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

ही जमीन आहे कुठे?

ठाण्यातील घोडबंदर मार्गाला लागून असलेल्या संजय गांधी उद्यानातील मौजे भाईंदरपाडा-ओवळे येथील 1053 एकर वन विभागाची जमीन ठाण्यातील कांता माखिजा, कपिल शर्मा आदी विकासकांच्या नावे करण्याबाबत कोकण विभागीय अप्पर आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी शिक्कामोर्तब केले होते. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेताना जागेचे मालक असलेल्या वन विभागास त्यांचे म्हणणे मांडण्याची कोणतेही संधी देण्यात आली नव्हती. यामुळे संजय गांधी उद्यानातील ही एक हजार एकर जमीन विकासकांच्या नावे होऊन त्यावरील हजारो झाडे नष्ट होण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी महसूल विभागाच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयात जाण्याचा तसेच कोणत्याही परिस्थितीत ही वनजमीन विकासकांच्या घशात जाऊ देणार नाही, असा इशारा दिला होता.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Thaneowalesanjay gandhi national parklandforest

इतर बातम्या

'गेल्या 15 वर्षात ज्या शब्दात राज...'; कोस्टल रोड...

महाराष्ट्र बातम्या