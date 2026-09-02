Explained: दशकभरातील तिसरा सर्वात कोरडा ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये तरी दिलासा मिळणार का ?

यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबईत आतापर्यंत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला असला, तरी ऑगस्ट महिन्यात पावसाने चांगलीच ओढ दिली आहे. जुलैमध्ये मुसळधार पावसाने मुंबईला झोडपून काढल्यानंतर ऑगस्टमध्ये मात्र पावसाचा जोर अचानक कमी झाला. गेल्या दहा वर्षांतील ऑगस्ट महिन्याच्या पावसाची आकडेवारी पाहता, यंदाचा ऑगस्ट हा पावसाच्या तुटीच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकाचा महिना ठरला आहे. हवामान विभागाने पुढील काही दिवस मुंबईसह कोकणात पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे. मात्र, सध्या तरी मुंबईत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.
यंदा मुंबईत मोसमी पावसाचे आगमन नेहमीपेक्षा तब्बल १३ दिवस उशिराने झाले. त्यामुळे जून महिन्यात पावसाची मोठी कमतरता निर्माण झाली होती. त्यानंतर जुलैमध्ये परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. उत्तर कोकणात मुसळधार पाऊस झाला आणि मुंबईतही सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली. जुलैच्या पहिल्या पाच दिवसांतच कुलाबा येथे संपूर्ण महिन्याच्या सरासरीपेक्षा १२ टक्के अधिक, तर सांताक्रूझ येथे ५ टक्के अधिक पाऊस नोंदवला गेला होता. मात्र ऑगस्टमध्ये पावसाची ही लय कायम राहिली नाही. सक्रिय हवामान प्रणालींचा अभाव असल्यामुळे मुंबईत केवळ तुरळक ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला.
हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट महिन्यात मुंबई उपनगरातील सांताक्रूझ येथे सरासरीपेक्षा ४४ टक्के कमी पाऊस झाला. तर कुलाबा येथे पावसाची तूट तब्बल ६६ टक्के इतकी राहिली.
यापूर्वी ऑगस्ट २०२३ मध्ये सांताक्रूझ येथे १७७.४ मिमी आणि कुलाबा येथे १११.५ मिमी पाऊस झाला होता. ऑगस्ट २०१८ मध्ये सांताक्रूझ येथे २३५.२ मिमी, तर कुलाबा येथे १८८.७ मिमी पावसाची नोंद झाली होती.
ऑगस्टमध्ये पावसाने पाठ फिरवली असली तरी १ जून ते ३१ ऑगस्ट या संपूर्ण मोसमी कालावधीचा विचार केला, तर मुंबईत आतापर्यंत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. या कालावधीत सांताक्रूझ केंद्रावर सुमारे २,२१६ मिमी, तर कुलाबा केंद्रावर १,७६६ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणाऱ्या हवामान प्रणालींचा प्रभाव पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्रावर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोकणासह राज्यातील काही भागात पावसाचा जोर वाढू शकतो. मुंबईत पुढील चार ते पाच दिवस हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.
मुंबईकरांसाठी आणखी एक दिलासादायक बाब म्हणजे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मंगळवारी या धरणांमधील एकूण पाणीसाठा ९५.८७ टक्क्यांवर पोहोचला. गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा ९६.२३ टक्के, तर २०२४ मध्ये ९६.८४ टक्के होता.
मुंबईत पाणीसाठ्याची स्थिती समाधानकारक असली, तरी राज्यातील अनेक भागांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे. मोसमी पावसाच्या दुसऱ्या टप्प्यातही विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट कायम आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच या भागात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. ऑगस्टमध्येही अपेक्षित पाऊस न झाल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमधील तूट आणखी वाढली आहे.
राज्यातील काही भागांत पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये तरी चांगला पाऊस पडणार का, याकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
१ जून ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीतील आकडेवारीनुसार राज्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त पावसाची कमतरता आहे. आणखी आठ जिल्ह्यांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा कमी तूट नोंदवली गेली आहे.
काही जिल्ह्यांमध्ये मोसमी पावसाची स्थिती जवळपास सरासरी राहिली आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र मोसमी पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा चांगले राहिले आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार सप्टेंबरच्या सुरुवातीला राज्यातील काही भागांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. बुधवारी आणि गुरुवारी विदर्भातील अनेक भागांसह मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता आहे. कोकणातही काही ठिकाणी पाऊस होऊ शकतो. मात्र, संपूर्ण राज्यात व्यापक आणि सातत्यपूर्ण पाऊस झाल्याशिवाय सध्याची तूट भरून काढणे कठीण असल्याचे हवामान अभ्यासकांचे मत आहे. सप्टेंबरमध्ये पावसाचा जोर वाढला तर ऑगस्टच्या तुलनेत काहीसा दिलासा मिळू शकतो.
दरम्यान, प्रशांत महासागरातील ‘एल निनो’ स्थितीचा प्रभाव मोसमी पावसावर पडत असल्याचे हवामान विभागाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. देशभरात सध्या पावसाची सुमारे १४ टक्के तूट आहे, तर महाराष्ट्रात ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा ११ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे आता सप्टेंबरमधील पावसाकडे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.