/Explained: सिंगापूरच्या धर्तीवर उभारली जाणार तिसरी मुंबई, 124 गावं अन् काय असतील सुविधा, नव्या शहराबद्दल A To Z जाणून घ्या!

मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन्ही शहरातील वाढती लोकसंख्या यामुळं तिसऱ्या मुंबईचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA)ने तिसऱ्या मुंबईचे काम हाती घेतले आहे. एमएमआरडीएकडून या हालचालींना वेग आला असून मुंबई 3.0 साठी व्हिजन डॉक्युमेंट, मास्टर प्लॅन आणि संबंधित नियोजन आराखडा तयार करण्यासाठी सिंगापूर सरकारच्या सुरबाना ज्युरोंग Infrastructure Pte. Ltd. सोबत सल्लागार करार करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाचे नवे शहरी आणि आर्थिक विकास केंद्र उभारण्याच्या संकल्पनेला नियोजनबद्ध स्वरूप देण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या करारावर एमएमआरडीए चे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, भा.प्र.से. आणि सुरबाना ज्युरोंगचे दक्षिण आशियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अविनाश मिश्रा यांनी मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या केल्या.
सिंगापूरच्या नियोजनबद्ध शहरी विकासाशी सुरबाना जुरोंगची मुळे जोडलेली आहेत. सिंगापूरला नियोजित शहरीकरण, गृहनिर्माण आणि औद्योगिक विकासाचा जागतिक आदर्श बनविणाऱ्या प्रक्रियेशी संबंधित संस्थांचा वारसा आणि सुरबाना ज्युरोंग ची आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञता आता मुंबई 3.0 च्या नियोजनासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे.
>> या कराराअंतर्गत सुरबाना ज्युरोंग मुंबई 3.0 साठी प्रारंभिक आराखडा, सद्यस्थितीचे विश्लेषण, व्हिजन प्लॅन, प्रारूप संकल्पना भू-वापर आराखडा, भागधारकांशी सल्लामसलत आणि अंतिम संकल्पना आराखडा तयार करणार आहे.
>> नव्या शहराचा दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्यापूर्वी सध्याचा भू-वापर, रस्ते आणि वाहतूक जाळे, लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, नागरी सुविधा, पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये आणि सार्वजनिक सुविधांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात येईल.
>> व्हिजन डॉक्युमेंट मध्ये मुंबई 3.0 ची आर्थिक ओळख, विकासाची दिशा, गुंतवणुकीची प्रमुख क्षेत्रे, विकासाला गती देणारे महत्त्वाचे प्रकल्प आणि शहराच्या विकासाची प्रमुख तत्त्वे निश्चित केली जातील. मुंबई 3.0 हे जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शहरी केंद्र म्हणून विकसित करणे हा यामागील उद्देश आहे.
>> सुरबाना ज्युरोंगच्या जगभरातील शहरे, नवीन टाउनशिप आणि औद्योगिक विकासाच्या अनुभवाचा उपयोग या नियोजनासाठी केला जाणार आहे. एकात्मिक शहरी विकास, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, निवासी आणि व्यावसायिक वापराची मिश्र क्षेत्रे, सार्वजनिक जागा, नवीकरणीय ऊर्जा व्यवस्था, डिजिटल पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूककेंद्रित विकास आणि नावीन्यपूर्ण उद्योगांना चालना देणारी व्यवस्था यासंदर्भातील जागतिक स्तरावरील उत्तम पद्धतींचा यात समावेश केला जाईल.
प्रारूप संकल्पना आराखड्यात तीन महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असेल:
>> संकल्पना रचना आराखडा : कोणत्या भागात कोणत्या स्वरूपाचा भू-वापर असेल, विकासाची प्रमुख केंद्रे कुठे असतील आणि भविष्यात शहराचा विस्तार कोणत्या दिशेने होईल, हे निश्चित केले जाईल.
>> वाहतूक संकल्पना आराखडा : प्रादेशिक तसेच शहरांतर्गत वाहतूक जोडणी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, विविध वाहतूक साधनांमधील समन्वय, पादचारी आणि मोटारविरहित वाहतूक तसेच सार्वजनिक वाहतूककेंद्रित विकासाच्या संधींचे नियोजन केले जाईल.
>> पायाभूत सुविधा संकल्पना आराखडा : पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, घनकचरा व्यवस्थापन, वीज, गॅस, सामाजिक पायाभूत सुविधा तसेच जलस्रोत आणि हरित क्षेत्रांच्या जाळ्याचे नियोजन केले जाईल.
या सल्लागार कामाअंतर्गत सुरबाना ज्युरोंग, एमएमआरडीएला विविध शासकीय विभाग, संबंधित यंत्रणा आणि इतर महत्त्वाच्या भागधारकांशी चर्चा आणि सल्लामसलत करण्यासाठीही सहाय्य करणार आहे.
या चर्चांमधून मिळणाऱ्या सूचना आणि अभिप्रायांचा समावेश अंतिम संकल्पना भू-वापर आराखड्यात करण्यात येईल. या आराखड्यात निवासी, व्यावसायिक, मिश्र-वापर, औद्योगिक, संस्थात्मक, मनोरंजन, वाहतूक आणि संवर्धन क्षेत्रांचा समावेश असेल.सल्लागार कामाचा पहिला टप्पा काम सुरू झाल्यापासून 30 आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. एमएमआरडीए कडून अहवालांच्या तपासणी आणि मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी यात समाविष्ट नाही.
>> प्रारंभिक अहवाल – 4 आठवडे
>> सद्यस्थिती अहवाल – 10 आठवडे
>> व्हिजन डॉक्युमेंट – 16 आठवडे
>> प्रारूप संकल्पना भू-वापर आराखडा – 24 आठवडे
>> भागधारक संवाद अहवाल – 26 आठवडे
>. अंतिम संकल्पना आराखडा – 30 आठवडे
मास्टर प्लॅनिंग, नगररचना, वाहतूक, पायाभूत सुविधा, शाश्वत विकास आणि प्रकल्प व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञतेच्या मदतीने मुंबई महानगर प्रदेशासाठी नवे आर्थिक आणि शहरी विकास केंद्र उभारण्याच्या एमएमआरडीएच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
जानेवारी 2026 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेदरम्यान (World Economic Forum) एमएमआरडीए आणि सुरबाना ज्युरोंग यांच्यात धोरणात्मक सहकार्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. या सामंजस्य कराराअंतर्गत मास्टर प्लॅनिंग, वास्तुरचना, पायाभूत सुविधा अभियांत्रिकी, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि व्यवहारविषयक सल्ला सेवा या क्षेत्रांत एकत्रितपणे काम करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या सामंजस्य करारावर एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, भा.प्र.से. आणि सुरबाना ज्युरोंग चे दक्षिण आशियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अविनाश मिश्रा यांनी मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने 4 जून 2026 रोजीच्या पत्राद्वारे सुरबाना ज्युरोंगची शासन-ते-शासन (G2G) तत्त्वावर नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली. आता सल्लागार करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याने ही भागीदारी केवळ संकल्पनेपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आली आहे. सुरबाना ज्युरोंग आता मुंबई 3.0 च्या सविस्तर नियोजनाचे काम हाती घेणार आहे.
>> मुंबई 3.0 सुमारे 323.44 चौ. कि.मी. क्षेत्रात विकसित होणार असून, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यांतील 124 गावांचा यात समावेश आहे.
>> महाराष्ट्र शासनाने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, 1966 अंतर्गत या प्रकल्पाची अधिसूचना जारी केली असून, एमएमआरडीए ची नवीन नगर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
>> मुंबई 3.0 हे अटल सेतूच्या प्रभाव क्षेत्रात असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या जवळ धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी वसलेले आहे.
>> मुंबई 3.0 हे निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थात्मक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांच्या विकासासोबत रोजगारनिर्मितीलाही चालना देणारे मोठे एकात्मिक शहरी आणि आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याची संकल्पना आहे.
>> एकात्मिक नियोजन, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि जगातील उत्तम शहर नियोजनाच्या तत्त्वांचा वापर करून मुंबई 3.0 हे केवळ सध्याच्या मुंबई महानगराचा विस्तार न राहता मुंबई महानगर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारे विकास केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे एमएमआरडीएचे उद्दिष्ट आहे