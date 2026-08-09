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Explained: सिंगापूरच्या धर्तीवर उभारली जाणार तिसरी मुंबई, 124 गावं अन् काय असतील सुविधा, नव्या शहराबद्दल A To Z जाणून घ्या!

मुंबई 3.0 चा मास्टर प्लॅन आणि व्हिजन डाक्युमेंट तयार करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत एमएमआरडीरए आणि सिंगापूरच्या सुरबाना जुरोंग यांच्यात करार करण्यात आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 09, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:51 AM IST
Explained: सिंगापूरच्या धर्तीवर उभारली जाणार तिसरी मुंबई, 124 गावं अन् काय असतील सुविधा, नव्या शहराबद्दल A To Z जाणून घ्या!
Image Credit: Explained third mumbai 323 sq km new city (Photo-AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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