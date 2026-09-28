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Explained: तुकाराम मुंढेंची भीती दाखवून FDA कार्यालयात भ्रष्टाचार? 18 लाखांची लाच घेतली? तीन पानी पत्राने खळबळ

विशेष म्हणजे थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या प्रकरणासंदर्भातील पोस्टमध्ये टॅग करत हे पत्र शेअर करण्यात आलं आहे. नेमकं काय म्हटलंय या तीन पानी पत्रामध्ये जाणून घ्या सविस्तर...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:29 AM IST
Explained: तुकाराम मुंढेंची भीती दाखवून FDA कार्यालयात भ्रष्टाचार? 18 लाखांची लाच घेतली? तीन पानी पत्राने खळबळ
Image Credit: मुख्यमंत्री फडणवीसांनाही करण्यात आलंय टॅग (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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