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  • /Explained: रुग्णालयांकडून लूट... वैद्यकीय वस्तूंवर कमवतात 2841% नफा! ₹11.05 ची IV ₹325 ला, तर ₹29.41 वस्तूची MRP ₹310; मुंढे Action मोडमध्ये

Explained: रुग्णालयांकडून लूट... वैद्यकीय वस्तूंवर कमवतात 2841% नफा! ₹11.05 ची IV ₹325 ला, तर ₹29.41 वस्तूची MRP ₹310; मुंढे Action मोडमध्ये

खासगी रुग्णालयांमध्ये कशाप्रकारे रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे आकारले जातात यासंदर्भातील धक्कादायक अहवाल समोर आला असून यानंतर मुंढे अॅक्शन मोडवर आले आहेत. नेमकं हे प्रकरण काय समजून घेऊयात...

Published: Sep 16, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:09 AM IST
Explained: रुग्णालयांकडून लूट... वैद्यकीय वस्तूंवर कमवतात 2841% नफा! ₹11.05 ची IV ₹325 ला, तर ₹29.41 वस्तूची MRP ₹310; मुंढे Action मोडमध्ये
Image Credit: मुंढेंनी लिहिलं पत्र (प्रातिनिधिक फोटो)

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