Explained: दिशा सालियन प्रकरणात वारंवार आदित्य ठाकरेंचं नाव घेतलं जात असताना उद्धव ठाकरेंनी अखेर केलं भाष्य; म्हणाले 'उगाच फालतू...'

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणावरून उद्धव ठाकरेंचीही पहिली प्रतिक्रिया समोर आलीय. दिशा सालियन प्रकरणातील आरोप राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचं ठाकरेंनी म्हटलं आहे. चारित्र्यहनन बंद करा अन्यथा कायदेशीर मार्गानं जाऊ असा इशाराही ठाकरेंनी दिला आहे. दिशा सालियनशी कुठलाही संबंध नसल्याचंहीव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं आहे. याआधी आदित्य ठाकरेंनीही दिशा सालियनशी कधीही भेट झाली नाही असं स्पष्ट केलं होतं. 'राजकीय हेतूनं दिशा सालियन प्रकरणाशी नाव जोडलं' असून जाणीवपूर्वक प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला आहे.
उद्धव ठाकरेंनी मराठवाडा दौऱ्यात पत्रकार परिषद घेतला असता दिशा सालियन प्रकरणाबद्दल विचारण्यात आलं. यावेळी त्यांनी उपहासात्मकपणे, "माझंही नाव येत आहे. उद्या तुमचंही नाव येऊ शकते. यामध्ये मोदी आणि ट्रम्प यांचे नाव नसल्याने आश्चर्य", असं म्हटलं. आमचा याच्याशी काडीचा संबंध नाही. आम्ही तिला ओळखत नव्हतो, कधी भेटही झाली नव्हती. ते काय झाले त्याच्याशी आमचा काहीही सबंध नाही असं ते म्हणाले आहेत.
"या प्रकरणाशी आमचा कुठलाही सबंध नाही. कधीपर्यंत सहन करावं. हे राजकीय हेतूने प्रेरित केलेलं आहे. यांनी नेमलेल्या एसआयटी तपास करत असल्याने आम्ही आतापर्यंत गप्प होतो. आमचा याच्याशी काही संबंध नाही. त्यांना हवं ती चौकशी करु दे. पण आता फालतू चरित्र्यहनन बस झालं, अन्यथा आम्हाला कायदेशीर मार्ग अवलंबवावा लागेल," असा इशारा उद्धव ठाकरेंनी दिला आहे
अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो! मी दिशा सालियन ह्यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती. राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या ६ वर्षांपासून वारंवार ह्या दुर्दैवी घटनेशी कुठलाही पुरावा वा संबंध नसतानाही माझं नाव जोडण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न सुरु आहे असा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला आहे.
अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो!— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 16, 2026
मी दिशा सालियन ह्यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती.
राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या ६ वर्षांपासून वारंवार ह्या दुर्दैवी…
कुठलंही तथ्य आणि सत्य नसलेलं हे सततचं खोटं कॅंपेन दुर्दैवी आहे. बोंबाबोंब करुन केल्या जाणाऱ्या टिव्ही चॅनल्सवरच्या खोट्या चर्चा आणि मिडिया ट्रायल्स सत्य बदलू शकत नाहीत. अधिकृत यंत्रणांना कुठल्याही व्यत्ययाशिवाय, राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, चारित्र्यहननाशिवाय आणि निःपक्षपातीपणे पुन्हा एकदा नव्याने ही चौकशी करु द्या. परत एकदा सांगतो, ज्यांना वाटत असेल की अश्या चारित्र्यहननाच्या आणि खोट्या प्रचाराच्या मार्गाने तुम्ही आम्हाला शांत बसवू शकाल तर तो तुमचा भ्रम आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन शनिवारी 19 सप्टेंबरला आदित्य ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानी जाणार आहेत. दुपारी 4 वाजता सतीश सालियन आणि त्यांचे वकील आदित्य ठाकरेंना ताजी मानहानीची नोटीस बजावणार आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या दोन पोस्टच्या पार्श्वभूमीवर नोटीस बजावणार आहेत.
दिशा सालियान प्रकरणाशी संबंधित पोस्टमध्ये राजकीय हेतूने ‘चरित्रहनन’ केल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला होता. या वक्तव्यांवर सतीश सालियन यांचा आक्षेपआहे. कायदेशीर मार्गाने न्यायासाठी लढत असल्याचा दावा आहे.
आपल्याकडे आदित्य ठाकरेंविरोधातील सर्व पुरावे असल्याचा सतीश सालियन यांचा दावा आहे. कायदेशीर हक्कांचा वापर करताना आपल्याला राजकीय हेतू किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे चित्र उभे करणे बदनामीकारक असल्याचे सालियन यांचे म्हणणे आहे.
नव्या मानहानीच्या नोटिशीत 16 सप्टेंबरच्या दोन्ही सोशल मीडिया पोस्टमधील वक्तव्यांचा समावेश आहे. नोटीस बजावताना अडथळा, धमकी किंवा शारीरिक इजा होण्याची भीती असल्याचा सतीश सालियन यांचा दावा आहे. मुंबई पोलिस आयुक्तांकडे सतीश सालियन आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमला पुरेसे पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘मातोश्री’ येथे कायदेशीर नोटीस शांततेत बजावता यावी, यासाठी पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची मागणी केली जात आहे. दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणातील सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आणि तपास यापुढेही सुरू ठेवणार असल्याचे सतीश सालियन यांचे म्हणणे आहे.