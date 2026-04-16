'सामना'प्रमाणे मनसेचंही मुखपत्र असतं! नावही ठरलेलं; राज स्वत: म्हणाले, 'बरं झालं मी पेपर नाही काढला, कारण..'

Raj Thackeray Wanted To Start Marathi News Paper: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या 'शिवसेनेचं मुखपत्र' अशी 'सामना' वृत्तपत्राची जनमानसामध्ये प्रतिमा आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी सुरु केलेल्या या वृत्तपत्राप्रमाणे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनीही एकदा वृत्तपत्र सुरु करण्याचा विचार केला होता. यासंदर्भात त्यांनी स्वत: बुधवारी एका कार्यक्रमात खुलासा केला आहे. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा गौरव सोहळा बुधवारी पार पडला. कै. काकासाहेब पुरंदरे पुरस्कार सोहळ्याला राज प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित केले. यावेळेस त्यांनी काकासाहेब पुरंदरेंसंदर्भात बोलताना त्यांचं आचार्य अत्रेंशी असलेलं कनेक्शन आणि आचार्य अत्रेंची पत्रकारिता कशी होती याबद्दलचे मुद्दे आपल्या भाषणातून मांडले. राज यांनी आपल्या भाषणादरम्यान सध्याची पत्रकारिता, ते स्वत: काढत असलेली व्यंगचित्रे याबरोबरच स्वत: वृत्तपत्र सुरु करण्याचा विचार केलेला याबद्दलचे किस्से सांगितले.
काकासाहेब पुरंदरेंना भेटल्याची आठवण राज यांनी आपल्या भाषणात सांगितली. यावेळेस त्यांनी आचार्य अत्रेंच्या पत्रकारितेवरही भाष्य केलं. "मला खंत याच गोष्टीची आहे की मी आचार्य अत्रेंना पाहू शकलो नाही. फक्त त्यांच्याबद्दल कथा, गोष्टी ऐकल्या. पण आचार्य अत्रेंना पाहू शकलो नाही याची ती उणीव कै. काकासाहेब पुरंदरे यांनी भरून काढली. मी काकासाहेब पुरंदरे यांना दोनदा ते तीनदा भेटलो. त्यांनी आचार्य अत्रेंसोबत काम केलंय हे काका साहेबांच्या व्यक्तिमत्वात दिसायचं. आचार्य अत्रेंच्या अनेक गोष्टी त्यांच्याकडून ऐकल्या. त्याप्रकारची पत्रकारिता आता होईल असं मला वाटत नाही," असं मत राज ठाकरेंनी व्यक्त केलं. तसेच राज यांनी आपला वृत्तपत्र काढायचा विचार होता असंही म्हटलं.
"माझी इच्छा होती वर्तमानपत्र काढायची पण बरं झालं मी पेपर नाही काढला कारण सध्या सगळी जाहिरातीवर चालतात आणि त्यासाठी काय काय करतात ते मला करावे लागलं असतं," असं राज ठाकरे म्हणाले. "पत्रकार माझ्या घरातच होते. मी बघत आलो आहे हे सारं" असंही राज यांनी म्हटलं.
"अत्रेंसारखी पत्रकारिता आज शक्य नाही. अत्रे एक व्यक्ती नव्हती. रावण विद्वान होता. 10 तोंडं म्हणजे विद्वतेची दहा तोंडे होती. अत्रे पण रावणासारखे 10 तोंडांसारखे होते. त्यांची अनेक अंग होती. मला खंत आहे की मी त्यांना पाहू शकलो नाही. आजच्या पत्रकारितेला अनेक पदर आहेत. ते पदर उघडले तर सगळे नागडे होतील. चांगले पत्रकार यांचा हकनाक बळी जात आहे," असंही राज यांनी भाषणात म्हटलं.
"व्यंगचित्र काढून खूप प्रयत्न केले पण लोक काही सुधारले नाहीत. जे चित्रातून होत नाही ते आमच्या भाषणातून होतं. राजकीय लोकांनी ट्रोलर्स बसवले असतात. लोक सुधारतील अशी अपेक्षा आणि मला पुन्हा व्यंगचित्र काढायची संधी मिळेल," अशी अपेक्षाही राज यांनी व्यक्त केली.
राज ठाकरेंनी खरोखरच 2015 साली फेब्रुवारी महिन्यात वांद्र्यातील एमआयजी क्लब येथे झालेल्या मनसेच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत वृत्तपत्र सुरू करण्यासंदर्भात घोषणा केली होती. मनसे पक्षाचे मुखपत्र म्हणून एक मराठी दैनिक सुरू करणार आहेत, अशी घोषणा राज यांनी केलेली. या वृत्तपत्राचं नाव‘मराठा’ किंवा ‘दै. मराठा’ ठेवायचे ठरले होते. राज ठाकरे स्वतः या वृत्तपत्राचे संपादक असणार होते. विशेष म्हणजे आचार्य प्र. के. अत्रे यांनी सुरू केलेल्या ‘मराठा’ वृत्तपत्राचे कायदेशीर हक्क अत्रे यांच्या कन्या शिरीष पै यांच्याकडून घेतले आहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे काम, मनसेची भूमिका आणि संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे वृत्तपत्र आवश्यक आहे, अशी राज यांनी भूमिका होती. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘सामना’ आणि ‘मर्मिक’ सारखे मुखपत्र मनसेसाठीही हवे, असा हे वृत्तपत्र सुरु करण्यामागील राज ठाकरेंचा विचार होता. 2017 च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी हे वृत्तपत्र राज सुरु करणार होते. पण नंतर ही योजना काही कारणाने बारगळली.