पवार काका-पुतण्या अडकणार? ₹400000000000 चा लवासा घोटाळा आहे तरी काय? पवारांसह सुळेंवर कोणते आरोप?

Explained What Is Lavasa Scam: लवासा प्रकरणाची अंतिम सुनावणी आज पार पडणार आहे. राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि इतर अधिकाऱ्यांवर सीबीआयमार्फत चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे. लवासा प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीने उभारल्याचा आहे आरोप आहे. वकील नानासाहेब जाधव यांनी याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची आज सुनावणी होणार असून न्यायालय काय भूमिका घेतं यावर तिन्ही बड्या नेत्याचं राजकीय भविष्य अवलंबून असणार असल्याची चर्चा आहे. न्यायालयाने यापूर्वी याचिकाकर्त्यांना उशिरा याचिका दाखल करण्याबाबत प्रश्न विचारले होते, पण सुनावणी पुढे ढकलली गेली नव्हती. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. याच सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर 40 हजार कोटींचं हे प्रकरण नेमकं आहे काय ते जाणून घेऊयात...
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात उभारलेल्या हिल सिटी प्रकल्पाचं नाव लवासा असं आहे. हे शहर वारसगाव धरणाच्या तीरावर, पश्चिम घाटातील मुळशी व्हॅलीमध्ये असून, पुण्यापासून सुमारे 65 किलोमीटर अंतरावर आहे. हे शहर 7 डोंगरांवर पसरलेले असून, एकूण 25 हजार एकर क्षेत्र व्यापते. हे शहर इटालियन शहर पोर्टोफिनोच्या धर्तीवर डिझाइन करण्यात आले आहे.
इटलीतील शहरांप्रमाणे पुण्याजवळ लवासाच्या माध्यमातून आधुनिक शहर वसवण्याचा मानस लवासा प्रकल्पाअंतर्गत होता. हा प्रकल्प हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडने विकसित केला. मात्र, या प्रकल्पावर पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन, जमीन अधिग्रहणातील अनियमितता, शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि राजकीय प्रभावाचा गैरवापर असे गंभीर आरोप झाले आहेत.
सन 2000 च्या दशकात लवासा हे भारतातील पहिले खासगी शहर म्हणून उभारण्यात आले. यात पर्यटन, निवासी आणि व्यावसायिक सुविधा आहेत. मात्र, 2010 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने (MoEF) बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले, कारण पर्यावरणीय परवानगी घेतली नव्हती.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सत्तेचा गैरवापर करून प्रकल्पाला लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत जमिनी विकण्यास भाग पाडले आणि नियमांचे उल्लंघन केले, असा दावा आहे.
2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पवार कुटुंबीयांना नोटीस बजावली. 2025 मध्ये नाशिकचे वकील नानासाहेब जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली, ज्यात सीबीआयमार्फत चौकशी आणि गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आहे. यावरच आज सुनावणी होणार आहे.
लवासा हिल सिटी प्रकल्पाची एकूण किंमत किंवा गुंतवणूक सुमारे 40 हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज 2008 मधील स्रोतांनुसार व्यक्त करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्यात विकसित करण्यात येत असल्याने, 10 ते 12 वर्षात एकूण गुंतवणूक 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याची योजना होती, ज्यात आतापर्यंत सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. मात्र, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर अडचणींमुळे प्रकल्प अडकला असून, सध्याच्या विक्री किंवा बिडिंगमध्ये त्याची किंमत 771 ते 2850 कोटी रुपयांपर्यंत दिसून येत आहे, ही मूल्यांकन किंवा विक्री किंमत आहे.