/पुणे हादरलं! विषारी दारुने अनेकांचा मृत्यू; पण हातभट्टीची दारु म्हणजे काय? तिच्यात विष कसं तयार होतं?

Hooch Liquor Deaths Hat Bhatti Chi Daru Explained: पुण्यामध्ये पाच जणांचा विषारी दारुने मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पण विषारी दारु म्हणजेच हातभट्टीची दारु म्हणते काय? ती इतकी घातक का असते? जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...
Hooch Liquor Deaths Hat Bhatti Chi Daru Explained: पुण्यातील पिंपरी-चिंचवडमधील पाच जणांचा अचानक मृत्यू झाला असून हे सर्वजण हातभट्टीवरील विषारी दारु प्यायल्याने दगावले असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी ही शक्यता फेटाळून लावली असली तरी विषारी दारुमुळेच या पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचं निश्चित मानलं जात आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने विषारी दारू मृत्यू प्रकरणी योगेश वानखेडे नावाच्या व्यक्तीला अटक केली आहे. पुण्यात काळेपडळ पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत पाच जणांचा मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली. वानखेडे यानेच पिंपरी चिंचवड आणि पुण्यात स्पिरिट पोहचवल्याची माहिती मिळत आहे. मृत्यूच्या घटनेनंतर वानखेडे स्वतः हजर झाला. त्याला अटक करुन चौकशी सुरु असतानाच या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा हातभट्टीची दारु आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू चर्चेचा विषय ठरत आहेत. मात्र हातभट्टीची दारु म्हणजे काय? ती विषारी का असते? महाराष्ट्रात आणि भारतात या दारुमुळे किती मृत्यू होतात हगे जाणून घेऊयात...
हातभट्टीच्या दारूला गावठी दारु किंवा देशी दारू असंही म्हणतात. ही दारु ग्रामीण भागात, शहरांमध्ये झोपडपट्टीच्या आजूबाजूला अवैध हातभट्ट्यांमध्ये तयार केली जाते. या भट्ट्या आकाराने लहान आणि अनधिकृत असतात. औद्योगिक प्रमाणानुसार या दारुची निर्मिती न करता हाताने अंदाजे किंवा साध्या कुकर/ड्रममध्ये बनवली जाते.
साखर, ज्वारी, मका, बटाटा, मोहाची फुले, उसाचा रस, खजूर, तांदूळ अगदी नासलेल्या फळांपासून ही दारु बनवतात. ही दारु स्वस्त असते पण खराब पदार्थांचे फर्मेंटेशन करुन (आंबवून) बनवली जाते. दारु तयार केल्यानंतर भट्टीत डिस्टिलेशन करून अल्कोहोल काढतात. 'पहिल्या धारेची दारू' म्हणजे पहिली वाफ येणारी ही अत्यंत स्ट्राँग दारू असते.
ही दारू खूप स्वस्त असते. म्हणजे अगदी काही रुपयांत या हातभट्टीच्या दारुची बाटली मिळते म्हणून ग्रामीण भागात, मजूर वर्गात मोठ्या प्रमाणात ही हातभट्टीची दारु प्यायली जाते. महाराष्ट्रात सोलापूर, पुणे, कोल्हापूर, धुळे आदी जिल्ह्यांत अशा हातभट्ट्या वारंवार पकडल्या जातात. आता हे पेव अगदी मुंबईपर्यंतही पसरल्याचं दिसून येत आहे. पुण्यातील फुगेवाडीत घडलेल्या पाच मृत्यूंसाठीही हीच विषारी दारु कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
हातभट्टीच्या दारूमध्ये सामान्य दारुमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एथिल अल्कोहोलऐवजी मिथाइल अल्कोहोल म्हणजेच मेथनॉल वापरले जाते. हा घटक वापरताना थोडी जरी चूक झाली तरी त्याचे घातक परिणाम होतात. त्यामुळेच अनेकदा ही दारु विषारी होते.
अयोग्य डिस्टिलेशन: फर्मेंटेशनमध्ये म्हणजेच ज्या पदार्थांना आंबवलं जात आहे त्यापासून नैसर्गिकरित्या थोडं मेथनॉल तयार होते. योग्य तापमान आणि प्रक्रिया नसल्याने हे मेथनॉल वेगळं केलं जात नाही आणि ते थेट दारूत मिसळते. खराब कच्च्या मालामुळे मेथनॉलचे प्रमाण वाढते.
जाणीवपूर्वक मिसळणे: काही बनावट विक्रेते स्वस्त औद्योगिक मेथनॉल ज्याचा रसायन म्हणून वापर होतो. हे रसायनसुद्धा अशा हातभट्टीच्या दारुत मिसळले जाते. या मागील मुख्य म्हणजे मेथनॉल स्वस्त असतं आणि त्यामुळे मजबूत नशा होतो.
मेथनॉल शरीरात फॉर्मेल्डिहाइड आणि फॉर्मिक अॅसिडमध्ये बदलते. यामुळे डोळ्यांजवळच्या नसांवर परिणाम होतो. या नसा खराब होऊन अंधत्व येण्याचा धोका असतो. त्याचबरोबर मूत्रपिंड, यकृत निकामी होण्याचीही भीती असते. अनेकदा हातभट्टीची दारु पिऊन विषबाधा झाल्यास श्वास घेणे बंद होते आणि मृत्यू होतो. 30 ते 50 मिली मेथनॉलसुद्धा घातक ठरू शकते. मात्र याबद्दल ही स्वस्त दारु पिण्यांना काही कल्पनाच नसते.
हातभट्टी किंवा बनावट दारूने महाराष्ट्रात थेट विषाचा संसर्ग झाल्याने किती मृत्यू होतात याचा नेमका वार्षिक आकडा राष्ट्रीय गु्न्हे नोंदणी ब्युरोकडे नाही. मात्र महाराष्ट्राबरोबरच अशा हातभट्टीच्या दारुने सर्वाधिक मृत्यू होणाऱ्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांचा सामावेश होतो. मात्र महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी हातभट्ट्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीररित्या चालवल्या जातात. पोलिस आणि उत्पादन शुल्क विभाग वारंवार छापेमारी करत असतात. महाराष्ट्रात अशा मृत्यूंचं प्रमाण कमी झालं आहे. 2015 मध्ये एकट्या मुंबईत विषारी दारुमुळे 102 जणांचा मृत्यू झाला होता.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो म्हणजेच एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार 2021 मध्ये भारतभर 782 जणांचा विषारी किंवा बनावट दारुच्या सेवाने मृत्यू झाला होता. तर 2014 साली भारतात विषारी दारुमुळे वर्षभरात सर्वाधिक मृत्यू झालेले. या वर्षी एकूण 1699 जणांचा या घातक दारुने मृत्यू झालेला. 2002 ते 2022 या कालावधीचा विचार केल्यास या काळात एकूण 22 हजारांहून अधिक लोक विषारी दारुच्या सेवानानने मृत्यूमुखी पडले.