Explained: 'कुणी काही *** उपटत नाही, त्यांना मुंबईत पळून...', जरांगे एवढं कोणत्या खासदारावर संतापले अन् का? शिंदेंचा या साऱ्याशी काय संबंध?

परभणीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शेतकरी सभेचा कार्यक्रम होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शनिवारपासून उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया नोंदवताना संताप व्यक्त केला आहे. "माझ्या इशाऱ्यानंतर तिथे पोलीस बंदोबस्त वाढवला आहे. बंडू जाधवने मराठ्यांना खुन्नस दिली त्याचा बदला आम्ही घेणार. बंडू जाधवची निवडणुकीआधी आम्हीच प्रतिष्ठा वाचवली," असं जरांगेंनी म्हटलं आहे. "शिंदेंनी आणि बंडू जाधव यांनी आम्हाला आव्हान दिले आहे. आम्ही आव्हान स्वीकारले आहे. मुंबई आंदोलनात याची परतफेड करू. परभणी जिल्ह्याच्या बाँड्री सील केल्या आहेत. त्यामुळे तिथे जाऊन ताकद वाया घालवणार नाही. बंडू जाधवची आम्ही परतफेड करू," असा थेट इशारा जरांगेंनी बंडू जाधव यांना दिला आहे.
"मला कार्यक्रम आहे म्हणून काल सांगायला हवं होतं. तुम्ही कुणीही गाड्या काढू नका आमच्या दोनच गाड्या पळू शकतात," असं आवाहन समर्थकांना करतानाच जरांगेंनी, "परभणीला जायला किती तास लागतात?" अशी विचारणा आंदोलकांकडे केली. "कार्यक्रम प्रतिष्ठा नव्हती. मराठे प्रतिष्ठा होती. नेत्यांना बाप मानणारे काहीजण असतात," असं म्हणत जरांगे यांनी बंडू जाधवांवर टीका केली. "कुणी काही *** उपटत नाही. त्यांना मुंबईत पळून लावलं परभणी काय आहे? मुंबईत मी यांचा बदला घेणारच आहे," असं जरांगेंनी म्हटलं आहे.
"तिथे जाऊन शिकार हाती लागली पाहिजे. तिथल्या मराठ्यांना मी पुढे घालत नाही. मी स्वतः पुढे होतो. मी जर पुढे झालो तर शिकार हाती लागली पाहिजे आणि शिकार पळून गेली तर?" असा सवाल जरांगेंनी केला आहे. "सर्वस्व स्वतःच आहोत हा या राजकारण्यांचा माज मला उतरवायचा आहे. लातूर, नांदेड आणि परभणीच्या मराठ्यांनी शांत राहावे. बंडूने खूप मोठी चूक केली आहे. मराठ्यांच्या लेकरांचे वाटोळे केले. आता बंडूचे दुःखाचे दिवस सुरू झाले," असा इशारा जरांगेंनी दिला आहे. "परभणी जिल्ह्यातील सर्वच मराठ्यांनी शांत राहावे मी आलो तरच ताकद लावा. मराठ्यांनीच बंडू जाधवची इज्जत वाढवली. त्याने कार्यक्रम घ्यायला नको होता," असं जरांगे म्हणालेत.
"परभणीतील कार्यक्रम रद्द कसा होत नाही ते मि बघतो. कार्यक्रम रद्द झाला नाही तर बंडू जाधव संपेल. एकनाथ शिंदेंना आमच्या उरावर नाचायला आणतो का?" असं म्हणत जरांगेंनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. "शिंदेंची पंचाईत करू नको बंडू जाधव, कार्यक्रम रद्द करेपर्यंत त्यांचे आमचे संबंध चांगले होऊ शकत नाही. तुम्ही कार्यक्रम घेतला तर दंगल घडवून आणण्यासाठी कार्यक्रम घेतला असा त्याचा अर्थ होईल. शिरसाठचा कार्यक्रम बंडू जाधव घेत आहे. कुणीही असो कार्यक्रमाला यायच नाही अन्यथा परिणाम वाईट होतील," असा इशारा जरांगे यांनी एकनाथ शिंदेंना दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटलांनी परभणीची एकनाथ शिंदेंची बंडू जाधव यांनी आयोजित केलेली सभा रद्द करण्याचा इशारा दिल्यानंतर खासदार संजय जाधव ऊर्फ बंडू जाधव यांनी प्रतिक्रिया नोंदवताना, "मनोज जरांगे पाटलांना माझ्यावर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार आहे. पंधरा दिवसापासून सभेची तयारी सुरू आहे. ज्या तुमच्या भावना आहेत त्या माझ्या भावना आहेत. आता नियोजित कार्यक्रम आहे. सर्व ठरलं आहे. त्यामुळे कार्यक्रम रद्द होऊ शकत नाही. मनोज जरांगे पाटलांना बोलण्याचा अधिकार आहे त्यांना जे बोलायचं ते बोलतील. त्यांना मी विनंती करेल दादा अग्रेसिव्ह होऊ नका," असं म्हटलं आहे. "आता कार्यक्रम रद्द होणार नाही, एकनाथ शिंदेंचा मेळावा होणार, जरांगेंनी रात्री सांगितलं असतं तर कार्यक्रम रद्द केला असता," असंही बंडू जाधव म्हणालेत.
परभणीत एकनाथ शिंदेंच्या सभास्थळाबाहेर मराठा बांधवांची घोषणाबाजी सुरु आहे. "मनोज जरांगे पाटील तुम आगे बढो," अशा घोषणा देत मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी सुरु आहे. आजची सभा रद्द करा म्हणत मराठा समाज बांधव आक्रमक झाल्याचं दिसत आहे.
परभणीचे खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव यांनी 30 ऑगस्ट रोजी म्हणजेच आज परभणीत शेतकरी शिवसैनिक संवाद मेळावा आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमाला शिवसेना (शिंदे गट) चे नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार आहेत. शिंदे या मेळाव्यात स्थानिक शेतकरी आणि शिवसैनिकांशी संवाद साधणार आहेत. ही माहिती बंडू जाधव यांनी 22 ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषदेत दिली होती.