‘ओला दुष्काळ’ म्हणजे काय? तो कधी, कसा जाहीर केला जातो? जाणून घ्या A To Z माहिती

Explained What Is Wet Drought: मराठवड्यामध्ये मागील तीन दिवसांपासून कोसळत असलेल्या पावसामुळे मराठवाड्यासहीत राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन सरसकट कर्जमाफी करावी आणि नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेबरोबरच खासदार शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनीही ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करणं म्हणजे काय? ओला दुष्काळ कधी जाहीर केला जातो? जाणून घेऊयात यासंदर्भात....
आपल्या सर्वांना दुष्काळ म्हणजे काय हे ठाऊक आहे. पाण्याची कमतरता असल्यास त्या परिस्थितीला दुष्काळ म्हणतात. त्याउलट परिस्थिती ही ओल्या दुष्काळात असते. ठराविक भागात सातत्याने व अतिप्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे शेती व शेतमालाचे मोठे नुकसान झाल्यास त्या परिस्थितीला ओला दुष्काळ असे म्हणतात. एका दिवशी 65 मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडल्यास त्याला तांत्रिक ‘अतिवृष्टी’ असं म्हटलं जातं. जर त्या अतिवृष्टीमुळे 33 टक्क्यांहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले, तर तो भाग ‘ओला दुष्काळग्रस्त’ म्हणून घोषित करता येतो, असं शासनानेच निर्देश सांगतात.
ओला दुष्काळ (Wet Drought) जाहीर करण्याचे निकष भारतात सामान्यतः सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांवर (Drought Management Manual) आणि स्थानिक परिस्थितीवर आधारित असतात. ओला दुष्काळ जाहीर करणे ही फार गुंतागुतींची प्रक्रिया आहे. जिथे पाऊस सामान्य किंवा पुरेसा असतो, पण पाण्याच्या असमान वितरणामुळे किंवा खराब व्यवस्थापनामुळे पिकांना अतीजास्त प्रमाणात पाणी पुरवठा होतो आणि हाती आलेलं पिक गमावावं लागतं अशा परिस्थितीला सामान्यपणे ओला दुष्काळ म्हणतात.
ओला दुष्काळ हा पारंपरिक कोरड्या दुष्काळापेक्षा (Dry Drought) वेगळा आहे, कारण यात पाऊस पडतो, पण त्याचा फायदा पिकांना होत नाही. भारतात कोणत्याही प्रकाराचा दुष्काळ जाहीर करण्याचे अंतिम अधिकार राज्य सरकारकडे असतात, आणि ते केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निर्णय घेतात. ओला दुष्काळ जाहीर करताना सामान्यप्रमाणे खालीलप्रमाणे निकष विचारात घेतले जातात:
पर्जन्यमान (Rainfall Data): पावसाचे प्रमाण सामान्य किंवा त्यापेक्षा जास्त असले तरी, त्याचे वितरण असमान असते. उदा., जर पाऊस कमी कालावधीत खूप पडला आणि नंतर दीर्घकाळ पाऊस नसेल, तर पिकांना गरजेच्या वेळी पाणी मिळत नाही. किंवा दिर्घकाळ पाऊस न पडता ठराविक काळात भरपूर पाऊस पडला तरी पिकांचं नुकसान होतं.
पिकांचे नुकसान (Crop Damage): पाण्याच्या असमान वितरणामुळे (उदा., पूर किंवा पाण्याचा निचरा न होणे) पिकांचे नुकसान झाल्यास, हा ओला दुष्काळाचा महत्त्वाचा निकष असतो.
जमिनीतील ओलावा (Soil Moisture): जमिनीतील ओलाव्याचे प्रमाण निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास ओला दुष्काळ जाहीर केला जातो. याचे मूल्यांकन माती परीक्षण आणि सेन्सर्सद्वारे केले जाते.
हवामान आणि स्थानिक परिस्थिती: स्थानिक हवामानाचा अभ्यास, जसे की पावसाचा कालावधी, तीव्रता, आणि वितरण. विशिष्ट भागातील शेती पद्धती, मातीचा प्रकार, आणि पिकांचे प्रकार यांचा विचार केला जातो.
सरकारी मूल्यांकन: राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, स्थानिक प्रशासन, कृषी विभाग, आणि हवामान खात्याच्या अहवालांच्या आधारे ओला दुष्काळ जाहीर केला जाऊ शकतो. सामान्यतः, ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पिकांच्या नुकसानीचे प्रमाण, पाण्याची पातळी, आणि सामाजिक-आर्थिक परिणाम यांचे सर्वसमावेशक विश्लेषण आवश्यक असते.
(वरील माहिती समान्य माहितीवर आधारित आहे.)