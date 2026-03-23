Explained: शिंदेंना सभागृहात का दिलं गेलं सत्ता सोडण्याचं चॅलेंज? नेमका विषय काय? 'मंत्री मार खात असेल तर...'

Explained Offere To Eknath Shinde Shivsena: महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीमुळे सत्ताधाऱ्यांमध्येच फूट पडल्याचं चित्र दिसत आहे. आज विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये या मुद्द्यावरुन सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली आणि त्यानंतर विधानभवनातील दालनांमध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी आपल्या सर्वोच्च नेत्यांच्या दालनांमध्ये चर्चांचं सत्र दिसून आलं. असं असतानाच भाजपाकडून अपमानित होऊनही सत्तेत राहण्याऐवजी सत्तेबाहेर पडून दाखवा, असं थेट चॅलेंज शिंदेंच्या शिवसेनेला सभागृहातच देण्यात आलं.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधीच न घडलेली गोष्ट आज आम्हाला पाहायला मिळत आहे. सत्ताधारी मंत्र्यांना पोलिसांनी मारले. जर मंत्री मार खात असेल तर राज्यात सर्वसामान्य नागरिकांना तुम्ही काय संरक्षण देणार?" असा खोचक प्रश्न विधान परिषदेमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार आणि नेते अनिल परब यांनी उपस्थित केला. काही वर्षापूर्वी उठाव केला होता. तेव्हा नेते म्हणाले होते आम्हाला अपमानजनक वागणूक मिळाली त्यामुळे आम्ही उठाव केला. या राज्यात मंत्री मार खात आहे. हे नेते भाजपचे नाव घ्यायला घाबरत आहेत. आता कुठे गेला तुमचा स्वाभिमान? फक्त शिवसेनेच्याच नाही तर राष्ट्रवादीच्या मंत्रांनी मार खाल्ला आणि आता ते या सभागृहात मंत्री संरक्षण मागत आहे," असा टोला परब यांनी लगावला.
"राज्यात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोणाची हिम्मत देखील होत नाही भाजपचे नाव घेण्याची," असं म्हणत परबांनी शिंदेंच्या शिवसेनेला डिवचलं. "अरे पोलीस कोण आहेत? पोलीस मारू शकतात का मंत्र्यांना? आज जर तुम्ही सत्तेतून बाहेर पडले तर आम्ही तुम्हाला भगत सिंगांच्या जागी बघू," असंही परब शिंदेंच्या सेनेला आव्हान देताना म्हणाले. "सत्तेतून बाहेर पडा, तुम्हाला स्वाभिमान असेल तर सत्तेतून बाहेर पडा. माझा आवाज दाबण्यापेक्षा तुमच्या बाजूला जे बसले आहेत त्यांना कानाखाली मारून दाखवा," असं थेट आवाहन परब यांनी शिंदेंच्या आमदारांना केलं.
अनिल परबांच्या या विधानावर उदय सामंत यांनी उत्तर देताना, "जेव्हा आम्ही उठाव करून बाहेर आलो तेव्हा आमचे कोथळे बाहेर काढणार होते आणि आता आम्हाला म्हणत आहे की तुम्ही शेपटी घालून बसले होते," असा टोला लगावला. परबांनी यावर उत्तर देताना, "जेव्हा पोलिस मंत्र्यांना मारत होते तेव्हा राजे शेपटी घालून बसले होते. अरे राजे मार खात आहेत?" असं म्हणत पुन्हा डिवचलं.
"आम्ही जेव्हा उठाव केला होता तेव्हा आमच्या बाबतीत बरंच काही बोलले गेले. आता पुन्हा त्या विषयी बोलून अंगाला बोलताना लाऊ नका. आम्ही उठाव केला तो हिंदुत्ववादी, बाळासाहेबांच्या विचारासाठी पण उगाच तेव्हाच विषय आता काढून आम्हाला डीवचू नका," असं म्हणत शंभुराज देसाईंनी उत्तर दिलं.
यावर परबांनी, "12 कोटी जनता आज सभागृहाकडे बघत आहे. त्यांना काय दिसतंय? मंत्री मार खात आहे, भोंदू बाबा कसं राजकीय नेत्यांना फसवतो. राज्यात एपस्टिन फाइल जी निघाली आहे त्यावर सरकारचे काय म्हणणं आहे? या प्रकरणाची सखोल चौकशी घ्यायला पाहिजे. भोंदू बाबा प्रकरणावर सभागृहात सविस्तर चर्चा लावा अधिवेशन संपायच्या आधी," अशी मागणी केली. यावर उदय सामंत यांनी, "या विषयावर सरकारकडून निवेदन केले जाईल," असं उत्तर दिलं.
सतारा जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष पदाचा निवडणुकीत झालेल्या गोंधळा विषयी आज विधान परिषदेत शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री शंभूराज देसाईंनी सभागृहात आपली बाजू मांडली. 40 वर्षांच्या राजकारणात मला एवढा वाईट अनुभव कधीच आला नाही. निवडणुका होताना बहुमत अल्पमत आपण पाहतो. 65 पैकी आम्ही 37 जागा निवडून आणल्या राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने निवडणून आणल्या मतदानासाठी आम्ही सगळे सदस्य जात होतो. आमच्या दोन सदस्यांवर गुन्हा दाखल झाला. अपहरण केल्याचे सांगत त्यावर कारवाई केली. आमच्या सदस्यांना अटकच करायची होती तर आधीच करायचे होतं ना? अटक केली नाही कारण आमचे शिवसैनिक होते. सभागृह 10 फूट अंतरावर असताना मला आडवले. माझ्या शरीराला अजूनही त्रास होते आहे. सभागृहाच्या मजल्यावर 100 पोलीस होते. मला माहिती नाही मला काय लागले. आमच्या शर्टवर रक्त लागले. सभागृह 5 फूट अंतरावर असताना आमच्या सदस्यांना अटक केली," असं शंभुराज देसाई म्हणाले. हा सारा प्रकार 18 मार्च रोजी घडला.