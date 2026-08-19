Explained: शिंदेंचीच शिवसेना 'खरी' असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तर ठाकरेंकडे कोणते पर्याय शिल्लक राहतील?

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असलेल्या शिवसेना पक्ष नाव आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर तिसऱ्या आठवड्यामध्ये युक्तिवाद सुरु आहे. ठाकरेंकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत. सिब्बल यांनी मंगळवारी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी कशाप्रकारे बंडखोर आमदारांना अपात्र न ठरवण्यासंदर्भातील भूमिकेवरुन युक्तीवाद केला. एकीकडे हा युक्तिवाद सुरु असतानाच लवकरच शिंदेंच्या पक्षाकडूनही यासंदर्भातील युक्तिवाद केला जाईल असं सांगितलं जात आहे. मात्र या प्रकरणाचा निकाल पुढील काही आठवड्यांमधील येईल अशी चर्चा असतानाच निकाल कोणाच्या बाजूने लागतो यावर राज्यातील पुढील राजकारण अवलंबून असेल हे स्पष्टच आहे. हा निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार हे आताच सांगता येणं कठीण असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा शिंदेंची शिवसेनाच खरी शिवसेना आणि धनुष्यबाण त्यांच्याकडेच राहील असा निकाल लागला तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे कोणते पर्याय शिल्लक राहतील हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे. त्यावरच नजर टाकूयात...
ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदेंकडे शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे पक्ष चिन्ह सोपवण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. मात्र शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या खटल्यात ठाकरेंचा गट पराभूत झाला, तर सध्याच्या स्थितीत काय पर्याय उपलब्ध आहेत, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. सध्या या खटल्यात अंतिम सुनावणी सुरु असून निवडणूक आयोगाने 2023 मध्ये एकनाथ शिंदे गटाला ‘मूळ शिवसेना’ आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले आहे. ठाकरे गटाने त्याला आव्हान दिले आहे. सुनावणी सुरू आहे आणि निकाल अद्याप लागलेला नसतानाच ठाकरे जिंकणार की शिंदे यावरुन पुढील राजकारण निश्चित होईल. अशाच शिंदे जिंकले आणि ठाकरे पराभूत झाले तर पुढे काय होईल हे पाहूयात...
> शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाने दिलेलं ‘शिवसेना’ नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कायम राहील.
> ठाकरे गटाला सध्या आहे ते शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) म्हणूनच पुढे काम चालू ठेवावं लागेल. त्यांचे चिन्ह मशाल आहे. ठाकरेंचा सध्याचा पक्ष हा राज्य स्तरावरील पक्ष म्हणून मान्यताप्राप्त पक्ष आहे.
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> विद्यमान आमदार, खासदार, कार्यकर्ते आणि मतदार हा ठाकरेंच्या मागील आधार कायम राहील. मूळ शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण पक्ष चिन्ह गमावल्याने ठाकरेंचा सध्याचा पक्ष संपणार नाही.
कायदेशीर पर्याय
सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करण्याचा पर्याय ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे आहे. जर निकालामध्ये काही तांत्रिक किंवा घटनात्मक त्रुटी दिसल्या तर रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करता येते. आमदारांच्या अपात्रतेच्या आणि खासदारांच्या विलीनीकरणाच्या संबंधित खटल्यांमध्ये लढा ठाकरेंच्या पक्षाला सुरुच ठेवावा लागेल. निवडणूक आयोगाच्या इतर निर्णयांना आव्हान देत इतर खटल्यांच्या माध्यमातून कायदेशीर लढा सुरु ठेवता येईल.
जनआंदोलन
न्यायालयामध्ये निकाल विरोधात लागला तरी, 'खरी शिवसेना आमचीच' असा दावा करत मोठ्या सभा, मेळावे आणि आंदोलने करण्याचा पर्याय ठाकरेंसमोर आहे. मतदारांना थेट आवाहन करताना, 'चिन्ह गेले तरी विचारधारा राहिली' या दिशेने प्रचार करता येईल.
पक्ष मजबूत करणे
शिवसेना हे मूळ नाव शिंदेंना मिळालं तर ठाकरेंच्या पक्षाला शिवसेना (यूबीटी) म्हणूनच काम सुरू ठेवावं लागेल. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वारशावर, मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्वाच्या मूळ विचारधारेवर भर देत त्यांना पक्ष वाढवता येईल. 'सामाना'मधील अग्रलेख, युवसेना आणि स्थानिक संघटनांच्या माध्यमातून ठाकरेंना अधिक आक्रमक होत अधिक अधिक कार्यकर्त्यांना जोडून घेण्यासाठी कसरत करावी लागले. ठाकरेंच्या शिवसेनेला 2027 च्या आसपास होणाऱ्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आतापासूनच तयारी करता येईल.
राजकीय युती आणि रणनीती
शिवसेना नाव आणि पक्ष चिन्ह शिंदेंकडे गेल्यास ठाकरेंच्या शिवसेनेला महाविकास आघाडीचा मोठा आधार असेल. काँग्रेस, शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी आणि इतर पक्षांना ठाकरेंना सोबत ठेवून राष्ट्रीय स्तरावर इंडिया आघाडीत सक्रिय राहणं गरजेचं ठरेल. राज ठाकरे यांच्या मनसेसोबत मर्यादित सहकार्य, इतर नवीन पक्षांसोबतची राजकीय समीकरणे जुळवणे यासारख्या माध्यमातून काही ठिकाणी स्थानिक स्तरावर पक्ष वाढवण्यासंदर्भातील निर्णय घेता येतील. भाजप-शिंदे गटाविरुद्ध जनमत तयार करण्याचं कामही दुसऱ्या बाजूला ठाकरेंच्या शिवसेनेला सुरु ठेवावं लागेल.
पुनर्रचना किंवा नवीन ओळख
पक्षाला अधिक व्यापक किंवा नवीन ब्रँडिंग करण्याचा पर्यायही ठाकरेंसमोर खुला असेल. पक्षाची विचारधारा अधिक स्पष्ट करणे, तरुणांकडे नेतृत्व सोपवणे, ग्रामीण महाराष्ट्रात, मराठवाडा आणि विदर्भात संघटनात्मक बळ वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आदित्य ठाकरेंसारखं तरुण नेतृत्व पुढे आणता येईल.