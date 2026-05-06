Explained: 10वीनंतर काय केल्यास भविष्यात चांगली कमाई? महाराष्ट्र बोर्डच्या निकालाआधीच विद्यार्थ्यांसाठी यशाचा मंत्र!

Career After 10th: महाराष्ट्र बोर्डचा दहावीचा निकाल लवकच जाहीर केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील साधारण 16 लाख विद्यार्थ्यांना या निकालाची प्रतिक्षा आहे. पण निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांसमोर 'पुढे काय?' हा सर्वात मोठा प्रश्न उभा ठाकलेला असतो. दहावी हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील असा टप्पा आहे, जिथून त्यांच्या व्यावसायिक भविष्याची पायाभरणी होते. या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध करिअर काऊन्सिलर्सनी विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना करिअर निवडीबाबत अत्यंत मोलाचे मार्गदर्शन केले आहे. केवळ गुणांच्या शर्यतीत न धावता, आपल्या आवडीनुसार क्षेत्राची निवड कशी करावी, यावर त्यांनी प्रकाश टाकलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
10 वीचे गुण हे केवळ एका विशिष्ट वर्गातील तुमच्या कामगिरीचे मोजमाप आहेत, ते तुमच्या संपूर्ण आयुष्याचे भवितव्य ठरवू शकत नाहीत. अनेकदा विद्यार्थी जास्त गुण मिळाले म्हणून विज्ञान (Science) शाखेकडे वळतात, परंतु जर त्यांची आवड तिथे नसेल, तर पुढे जाऊन त्यांना अडचणी येतात. त्यामुळे आपल्या गुणांकडे पाहण्यापेक्षा आपल्या अंगी असलेल्या नैसर्गिक कौशल्याची (Skills) ओळख करून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
कोणत्याही शाखेची निवड करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी स्वतःला काही प्रश्न विचारले पाहिजेत. आपल्याला गणित आवडते की भाषा? तांत्रिक गोष्टींमध्ये रस आहे की सामाजिक विषयात? डॉ. गुप्ता सुचवतात की, विद्यार्थ्यांनी 'ॲप्टिट्यूड टेस्ट' (Aptitude Test) द्यावी, ज्यामुळे त्यांना त्यांचा कल नेमका कोणत्या क्षेत्राकडे आहे, हे शास्त्रीयदृष्ट्या समजण्यास मदत होईल.
ज्यांना अभियांत्रिकी, वैद्यकीय किंवा संशोधनात रस आहे, त्यांनीच सायन्स शाखा निवडावी. बँकिंग, चार्टर्ड अकाउंटन्सी (CA), आणि व्यवस्थापन (Management) क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी कॉमर्स हा उत्तम पर्याय आहे. आर्ट्स ही शाखा आता केवळ कमी गुण मिळवणाऱ्यांसाठी राहिलेली नाही. आयएएस (IAS), वकील, पत्रकारिता आणि डिझाइनिंग यांसारख्या उच्च दर्जाच्या करिअरसाठी कला शाखा सर्वोत्तम आहे.
निकालानंतर अनेकदा पालकांच्या अपेक्षांचे ओझे मुलांवर येते. डॉ. गुप्ता पालकांना आवाहन करतात की, शेजारच्या मुलाला किंवा नातेवाईकांच्या मुलांना किती गुण मिळाले, यावरून आपल्या मुलाची तुलना करू नका. पालकांनी मुलांवर आपली मते लादण्यापेक्षा त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या स्वप्नांना पाठबळ द्यावे. घरातील तणावमुक्त वातावरण विद्यार्थ्याला योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते.
केवळ पारंपरिक पदवी शिक्षणामागे न धावता, ज्या विद्यार्थ्यांना लवकर स्वावलंबी व्हायचे आहे, त्यांच्यासाठी आयटीआय (ITI) किंवा विविध डिप्लोमा कोर्सेस उपलब्ध आहेत. तंत्रज्ञान, फॅशन, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या क्षेत्रांतील शॉर्ट टर्म कोर्सेस करून विद्यार्थी कमी वयात चांगले करिअर घडवू शकतात, असे डॉ. गुप्ता यांनी आवर्जून सांगितले.
आजच्या डिजिटल युगात डेटा सायन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सायबर सुरक्षा आणि ई-कॉमर्स यांसारखी नवीन क्षेत्रे उदयाला आली आहेत. १० वी नंतर या क्षेत्रांची प्राथमिक माहिती घेऊन विद्यार्थी भविष्यातील रोजगारासाठी स्वतःला तयार करू शकतात. बदलत्या काळानुसार स्वतःला अपडेट ठेवणे हाच यशाचा खरा मार्ग आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना अपेक्षित गुण मिळाले नाहीत किंवा जे अनुत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांनी निराश होण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र बोर्डाच्या 'कंपार्टमेंट' परीक्षा किंवा 'ओपन स्कूलिंग'च्या माध्यमातून पुन्हा प्रयत्न करण्याची संधी उपलब्ध आहे. डॉ. पवन गुप्ता सांगतात की, आयुष्यात अनेकदा दुसरी संधी मिळते, फक्त ती ओळखण्याची जिद्द हवी.
जर विद्यार्थी किंवा पालकांमध्ये करिअर निवडीबाबत संभ्रम असेल, तर व्यावसायिक करिअर कौन्सिलरची मदत घेणे हिताचे ठरते. अर्धवट माहितीच्या आधारावर घेतलेला निर्णय भविष्यात महागात पडू शकतो. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या क्षमतेनुसार योग्य दिशा निवडणे, हाच यशाचा शाश्वत मार्ग आहे.
महाराष्ट्र बोर्डाचा दहावीचा निकाल हा केवळ एका प्रवासाचा अंत नसून एका नवीन संधीची सुरुवात आहे."यश म्हणजे केवळ मोठ्या पगाराची नोकरी मिळवणे नव्हे, तर आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणे होय." विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वासाने आणि सकारात्मकतेने या नवीन टप्प्याचे स्वागत करावे, असे आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात आले आहे.