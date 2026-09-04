/Explained: उज्जैनमधील कालभैरवाच्या डोक्यावर मावळा पगडी आली कुठून? मराठा साम्राज्याशी आहे थेट संबंध

मराठा साम्राज्य अटक पासून ते तंजावरपर्यंत पसरलं होतं. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त आजही या राज्यात मराठी संस्कृती जोपासली जाते. महाराष्ट्राची खाद्य संस्कृती ते पोषाख येथे जपला जातो. गुजरातचे बडोदा संस्थान, मध्य प्रदेशातील होळकर आणि ग्वाल्हेरचे शिंदे ही संस्थाने आजही अस्तित्वात आहेत. या जिल्ह्यात आजही मराठी अस्मिता जपली जाते. याचाच उदाहरण पाहायचं झालं तर मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील कालभैरवाच्या डोक्यावरील मावळा पगडी. मध्य प्रदेशातील कालभैरवाच्या डोक्यावर ही मावळा पगडी आली कुठून. यामागचा इतिहास जाणून घेऊयात.
कालभैरवाला उज्जेनचा सेनापती असंही म्हटलं जातं. तसंच, कालभैरवाच्या डोक्यावर असलेली पगडी ही शिंदे राजघराण्याची आहे. आजच्या घडीला त्यांना सिंधिया असं म्हटलं जातं. महाकाल मंदिराच्या इतिहासाशीही मराठ्यांचे थेट नाते आहे. आज आपण जे महाकाल आणि कालभैरवाचे भव्य मंदिर पाहतो, ते मराठा कालखंडात शिंदे घराण्याचे दिवाण बाबा रामचंद्र शेणवी आणि शिंदे राजांनी पुन्हा बांधले.
उज्जैनमधील कालभैरवाच्या डोक्यावरील मराठा मावळा पगडी मराठा साम्राज्याच्या पराक्रमाची साक्ष असून, शूरवीर पराक्रमी महादजी शिंदे यांनी ती भगवान कालभैरवाच्या डोक्यावर घातली होती.
उज्जैनमधील कालभैरवाच्या डोक्यावरील मराठा मावळा पगडी मराठा साम्राज्याच्या पराक्रमाची साक्ष आहे. 1771 साली महादजी शिंदे यांच्या नेतृत्वात मराठा मावळ्यांनी जबिता खान रोहिल्लाला धूळ चारली आणि दिल्ली काबीज केली. त्यानंतर मुघल सम्राट शाह आलम दुसरा याला पुन्हा दिल्लीत आणलं गेलं
अफगाणींनी जबिता खान रोहिल्ला याला गादीवर बसवलं. मराठ्यांनी त्याच रोहिल्लाला पुन्हा धुळ चारली. पानीपतमध्ये पराभूत झाल्यानंतर वीरयोद्धा महादजी शिंदे यांनी शपथ घेतली. जोपर्यंत मराठ्यांचा भगवा दिल्लीवर फडकणार नाही तोपर्यंत डोक्यावर पगडी घालणार नाही. त्यानंतर त्यानंतरच्या काळात त्यांनी अफाट शौर्य आणि मुत्सद्देगिरी दाखवली. त्यांनी उत्तर भारतात मराठा सत्तेचे पुनरुत्थान केले आणि दिल्लीवर पुन्हा मराठ्यांचा दरारा निर्माण केला.
महादजी शिंदे यांनी घेतलेली शपथ पूर्ण केली आणि कालभैरवाच्या डोक्यावर मराठा मावळा पगडी घातली. त्यानंतर स्वतःच्या डोक्यावर घातली. या इतिहासामुळ मराठी शैलीतील लाल रंगाची पगडी सजवली जाते. विशेष सणांना महाकाल आणि इतर संबंधित देवतांनाही अशा शाही मराठा पगड्या परिधान केल्या जातात. मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष म्हणून आजही उज्जैनच्या कालभैरव देवतेच्या चांदीच्या मुखवट्यावर मराठी शैलीतील लाल रंगाची पगडी सजवली जाते. विशेष सणांना महाकाल आणि इतर संबंधित देवतांनाही अशा शाही मराठा पगड्या परिधान केल्या जातात.
सातारा येथील कण्हेरखेड हे शिंदेंचे मूळ गाव. शिंदे घराण्याचे प्रमुख राणोजी शिंदे हे शिंदे घराण्याचे संस्थापक असल्याची मान्यता आहे. राणोजी शिंदे यांना पाच मुलं त्यापैकी एक महादजी शिंदे. महादजी वडिलांसोबत वयाच्या दहाव्या वर्षापासून रणांगणावर जात आहे. त्यांना लष्करी प्रशिक्षण मिळालं होतं. त्यांनी अनेक मोहिमा यशस्वीपणे पूर्ण केल्या. इंग्रजांकडून त्यांना द ग्रेट मराठा असं म्हटलं जाई. पानिपतच्या युद्धानंतर मराठा सम्राजाला पुन्हा एकदा झळाळी मिळवून देण्याचे काम महादजी शिंदेंनी केले.
शिंदे यांनी पानिपतच्या लढाईत मोठ्या हिरारीने सहभाग घेतला होता. या लढाईत महादजी शिंदे हे गंभीर जखमी झाले. त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्यांचा पाय अधु झाला पुढे जन्मभर तो तसाच राहिला. पानिपतच्या लढाईनंतर शिंदे घराण्याची सूत्र महादजींकडे आली.
उज्जैनमधील कालभैरव मंदिर हे मध्य प्रदेशातील क्षिप्रा नदीच्या काठावर वसलेले भगवान शिवाच्या उग्र रूपाला समर्पित एक अत्यंत प्रसिद्ध आणि रहस्यमयी मंदिर आहे. स्कंद पुराणातील अवंती खंडामध्ये या मंदिराचा उल्लेख आढळतो. मूळ मंदिर राजा भद्रसेनने बांधले होते असे मानले जाते. महाकालानंतर या नगरीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी यांच्याकडे असल्याचे मानले जाते. या मंदिराचा वर्तमानकालीन जीर्णोद्धार आणि सुशोभिकरणाचा मोठा भाग मराठा काळात झाला. सन १७८८ मध्ये मराठा शासक महादजी शिंदे यांनी या मंदिराची पुनर्बांधणी केली होती.