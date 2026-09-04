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Explained: उज्जैनमधील कालभैरवाच्या डोक्यावर मावळा पगडी आली कुठून? मराठा साम्राज्याशी आहे थेट संबंध

उज्जैन येथील कालभैरवाच्या डोक्यावरील मावळा पगडी का? जाणून घ्या संपूर्ण इतिहास

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 04, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:52 PM IST
Explained: उज्जैनमधील कालभैरवाच्या डोक्यावर मावळा पगडी आली कुठून? मराठा साम्राज्याशी आहे थेट संबंध
Image Credit: ujjain kalbhairav

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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