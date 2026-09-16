/Explainer: दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात FIR मध्ये नाव; आदित्य ठाकरे यांची पहिली प्रतिक्रिया, मी दिशा सालियन यांना...

दिशा सालियान मृत्यू प्रकरण : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाने नवं वळण घेतलं आहे. या प्रकरणात सीबीआयनं FIR दाखल केला आहे. त्यामुळे दिशा सालियनची आत्महत्या की हत्या? अशी चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर एफआयर दाखल करण्यात आलाय. याप्रकरणात सीबीआय आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, डिनो मोरिया, रिया चक्रवर्ती यांच्या चौकशीची मागणी करणार आहे. तर दुसरीकडे या प्रकरणावरन राजकारण देखील पेटलं आहे. या सर्व प्रकरणावर पहिल्यांदाच आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची माजी मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या मृत्यूबाबत सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले. अशातच आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीबीआयनं याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. तसेच, माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्या चौकशीची सीबीआय मागणी करणार आहे. याव्यतिरिक्त दिनो मारिया, रिया चक्रवर्तीच्या चौकशीचीही सीबीआय मागणी करणार आहे. दरम्यान, CBI कडून एफआयआरची कॉपी हायकोर्टाला दिली जाणार आहे. सतीश सालियन यांच्या तक्रारीनंतर ही एफआयर दाखल करण्यात आली आहे. त्यांच्या जबाबात आदित्य आणि उद्धव ठाकरेंचंही नाव असल्याचं समोर आलं आहे. जून 2020मध्ये मविआ सरकार असताना ही घटना घडली होती.
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिक्रिया दिली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे गेले आहे आणि आता या विषयावर कोणत्याही प्रकारचा तर्कवितर्क करणे अयोग्य आहे," असं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ही घटना झाल्यामुळे भाजपच्या काही नेत्यांनी ठाकरेंना सवाल करत त्यांच्यावर टीका केली आहे, तर दुसरीकडे भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी सौम्य भूमिका घेतली आहे. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात मीडिया ट्रायल नको, आरोप योग्य असतील तरच ते करावेत असं विधान त्यांनी केलं आहे.
अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो! मी दिशा सालियन यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती. राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या 6 वर्षांपासून वारंवार ह्या दुर्दैवी घटनेशी कुठलाही पुरावा वा संबंध नसतानाही माझं नाव जोडण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न सुरु आहे.
कुठलंही तथ्य आणि सत्य नसलेलं हे सततचं खोटं कॅंपेन दुर्दैवी आहे. बोंबाबोंब करुन केल्या जाणाऱ्या टिव्ही चॅनल्सवरच्या खोट्या चर्चा आणि मिडिया ट्रायल्स सत्य बदलू शकत नाहीत. अधिकृत यंत्रणांना कुठल्याही व्यत्ययाशिवाय, राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, चारित्र्यहननाशिवाय आणि निःपक्षपातीपणे पुन्हा एकदा नव्याने ही चौकशी करु द्या.
परत एकदा सांगतो, ज्यांना वाटत असेल की अश्या चारित्र्यहननाच्या आणि खोट्या प्रचाराच्या मार्गाने तुम्ही आम्हाला शांत बसवू शकाल तर तो तुमचा भ्रम आहे. सत्यासाठी, अन्यायाविरुद्ध, देशवासीयांना सोबत घेऊन आमचा लढा सुरुच राहील!
चला, पुन्हा एकदा सर्व गोंधळ बाजूला ठेवून वस्तुस्थितीवर बोलूया असं म्हमत आदित्य ठाकरे यांनी या सर्व प्रकरणावर सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करत प्रतिक्रिया दिली आहे. माझी दिशा सालियन यांच्याशी कधीही भेट झालेली नाही आणि माझा त्यांच्याशी कोणताही परिचय नव्हता अस आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. गेल्या जवळपास सहा वर्षांपासून काही व्यक्तींकडून कोणत्याही पुराव्याशिवाय, केवळ राजकीय आणि वैयक्तिक हेतूने, माझे नाव या दुर्दैवी प्रकरणाशी जोडण्याचा आणि माझी प्रतिमा मलिन करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे.
कोणताही ठोस पुरावा किंवा सत्याचा आधार नसताना स्वार्थी हितसंबंधांकडून सातत्याने चालवली जाणारी ही बदनामीची मोहीम अत्यंत दुर्दैवी आहे. टीव्हीवरील मोठमोठ्या चर्चा आणि माध्यमांकडून चालवले जाणारे खटले वस्तुस्थिती बदलू शकत नाहीत.
अधिकृत फेरतपासणीची प्रक्रिया कोणत्याही दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेपाशिवाय आणि राजकीय हेतूने होणाऱ्या चारित्र्यहननापासून दूर राहून पुढे जाऊ द्यावी. पुन्हा एकदा त्या मोजक्या लोकांना सांगू इच्छितो की, अशा प्रकारच्या द्वेषपूर्ण प्रयत्नांचा राजकीय वापर करून आम्हाला सत्यासाठी आणि आपल्या सहकारी नागरिकांसाठी लढण्यापासून रोखता येईल, असा विचार करणे ही अपयशी रणनीती आहे आम्ही नेहमीच सत्याच्या पाठीशी उभे राहू आणि सत्यासाठी लढत राहू असं आदित्य ठाकरे पोस्टमध्ये म्हणाले.