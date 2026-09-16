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Explainer: दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात FIR मध्ये नाव; आदित्य ठाकरे यांची पहिली प्रतिक्रिया, मी दिशा सालियन यांना...

दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणात सीबीआयनं एफआयआर दाखल केला Eus. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर एफआयर दाखल करण्यात आला आहे. FIR मध्ये  आदित्य ठाकरे यांचे देखील नाव आहे. आदित्य ठाकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 16, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:53 PM IST
Explainer: दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात FIR मध्ये नाव; आदित्य ठाकरे यांची पहिली प्रतिक्रिया, मी दिशा सालियन यांना...

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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