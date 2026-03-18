Explainer: 8200 वर्षांपूर्वी कॅनडाचे तापमान किंचीत बदलल्याने भारतातील मान्सूनचे प्रमाण कमी झाले; संशोधकांचा अचंबित करणारा अहवाल

Canada Temperature Drop Impact On Indian Monsoon : भारतातील या वर्षीच्या हवामानाचा नवीन अंदाज जाहीर करण्यात आला आहे. विशेषतः नैऋत्य मान्सूनबाबत हा अंदाज अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मान्सून भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण शेतीचा मोठा भाग मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून असतो. जागतिक हवामान मॉडेल्सनुसार, 2026 च्या उत्तरार्धात 'एल निनो' परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता सातत्याने वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर ही परिस्थिती निर्माण झाली, तर भारतात मान्सून कमकुवत होऊ शकतो आणि उष्णता अधिक तीव्र होऊ शकते. भारतात मान्सूनचे प्रमाण घटण्यामागे अवेक कारणे आहेत. 8200 वर्षांपूर्वी कॅनडाच्या तापमानात किंचित घट झाल्याने भारतातील मान्सूनचे प्रमाण कमी झाले. संशोधकांचा अंतंबित करणारा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.
सुमारे 8,200 वर्षांपूर्वी जगात एक विचित्र हवामानविषयक घटना घडली. याचा परिणाम थेट भारताच्या हवामानावर झाला आहे. या घटेनेने असेही सिद्ध केले की पृथ्वीच्या एका कोपऱ्यात झालेली हालचाल हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या दुसऱ्या देशाचे भवितव्य बदलू शकते. बिरबल साहनी पुर विज्ञान संस्थेतील (BSIP) शास्त्रज्ञांच्या एका नवीन अभ्यासात हवामान बदलाबाबत अविश्वसनीय माहिती समोर आले आहे. कॅनडामध्ये आलेल्या तीव्र थंडीच्या लाटेमुळे भारतातील मान्सूनच्या हंगामात लक्षणीय घट झाली होती. शास्त्रज्ञांनी या घटनेला "८.२ शीतकरण घटना" असे नाव दिले आहे. त्या वेळी, ग्रीनलँड आणि उत्तर अटलांटिक प्रदेशातील तापमान अचानक 3 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आले. हवेतील मिथेनची पातळीही कमी झाली, ज्यामुळे जगाचे जलचक्र पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याचे दिसून आले.
अभ्यासानुसार, या थंडीचे मुख्य कारण कॅनडामध्ये असलेले अगासिझ सरोवर होते. हे सरोवर वितळणाऱ्या हिमनद्यांमुळे तयार झाले होते. सुमारे 8,200 वर्षांपूर्वी, या सरोवरातील अब्जावधी लिटर थंड, गोडे पाणी हडसन उपसागराच्या मार्गाने अचानक उत्तर अटलांटिक महासागरात वाहून गेले. समुद्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गोड्या पाण्याचा शिरकाव झाल्यामुळे सागरी प्रवाहांचे संतुलन बिघडले. विशेषतः, जागतिक तापमान नियंत्रित करणारा एक प्रमुख सागरी प्रवाह, अटलांटिक मेरिडिओनल ओव्हरटर्निंग सर्क्युलेशन (AMOC), प्रभावित झाला
या आंतरराष्ट्रीय घटनेचा भारतावर कसा परिणाम झाला हे समजून घेण्यासाठी, शास्त्रज्ञांनी छत्तीसगडमधील कोरबा जिल्ह्यातील तुमन तलावात सखोल संशोधन केले. हा परिसर भारताच्या मुख्य मान्सून क्षेत्रात येतो. संशोधकांनी तलावाच्या तळापासून 1.2 मीटर लांबीचा मातीचा थर काढला. हजारो वर्षांपासून या मातीत गाडलेल्या परागकणांचे विश्लेषण करण्यात आले. त्याचे परिणाम आश्चर्यकारक होते. त्यातून वनस्पतींमधील बदल उघड झाले. हा एक थेट पुरावा होता की त्या काळात भारतातील मान्सूनचा पाऊस लक्षणीयरीत्या कमी झाला होता आणि वनस्पती सुकू लागल्या होत्या. शास्त्रज्ञांनी उत्तर अटलांटिक आणि भारतीय मान्सून यांचे संबंध शोधून काढला आहे. जेव्हा उत्तर गोलार्धातील थंड प्रदेशांमध्ये तापमान कमी होते, तेव्हा त्यामुळे जागतिक वाऱ्यांच्या प्रवाहात बदल होतो, मान्सूनचे वारे कमकुवत होतात आणि भारतापर्यंत पुरेशी आर्द्रता पोहोचण्यास अडथळा येतो.
हे संशोधन केवळ इतिहासापुरते मर्यादित नाही. भविष्यातील सांभाव्य धोक्याची ही घंटा आहे. हवामान बदल आणि आर्क्टिक व अंटार्क्टिकासारख्या ध्रुवीय प्रदेशांतील बर्फ वितळल्यामुळे भविष्यात भारतीय मान्सूनला पुन्हा धोका निर्माण होऊ शकतो. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी, जिथे लाखो लोक आपल्या उपजीविकेसाठी आणि पाण्यासाठी मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहेत, हे बदल समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या अभ्यासातून असे दिसून येते की, ध्रुवांवरील अगदी लहान हालचालींचाही आपल्या शेतीवर आणि पाण्याच्या सुरक्षेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.