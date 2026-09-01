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Explainer : मुंबई, कोलकाता शहरातील 1.4 कोटी लोकांच्या जीवाला धोका? समुद्र प्रचंड वेगाने जमिनीकडे सरकतोय

मुंबई आणि कोलकाता येथील 1.4 कोटी लोकांची घरे पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ होत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 01, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:06 PM IST
Explainer : मुंबई, कोलकाता शहरातील 1.4 कोटी लोकांच्या जीवाला धोका? समुद्र प्रचंड वेगाने जमिनीकडे सरकतोय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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