Explainer: महाराष्ट्रात कुठे आहे भारतातील कच्च्या तेलाची सर्वात मोठी खाण? भारतातील TOP 10 तेलखाणी

Biggest Crude Oil In Maharashtra TOP 10 Oil Reserves In india : इस्त्रायल-इराण युद्धाचा भडका उडालेला असतानाच महाराष्ट्रात अफवांचं पीक आलंय. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दुप्पट होतील. पेट्रोल संपून जाईल या भीतीनं पेट्रोलपंपावर टाकी फुल करण्यासाठी वाहनधारकांच्या रांगा लागल्याचे चित्र पहायला मिळाले. भारतातील कच्च्या तेलाची सर्वात मोठी खाण आपल्या महाराष्ट्रात आहे. भारतातील TOP 10 तेलखाणी कोणत्या जाणून घेऊया.
भारत जगातील कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा आयातदार आहे. अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रसाशित प्रदेश असलेल्या अंदमानच्या समुद्रात कच्च्या तेलाचा अतिप्रचंड साठा सापडला. या तेल साठ्यामुळे भारत कच्च्या तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होणार आहे. इंतकच नाही तर भारताची अर्थव्यवस्था रॉकेट भरारी घेणार आहे. हा आकडा 20 ट्रिलीयनपेक्षा जास्त असेल अळी माहिती. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली होती.
भारतात आसाम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाय आणि कृष्णा-गोदावरी बेसिनमध्ये मोठे तेलसाठे आहेत. याशिवाय, विशाखापट्टणम, मंगलोर आणि पादूर येथे धोरणात्मक साठे आहेत. ओडिशा आणि राजस्थानमध्ये नवीन साठे शोधले जात आहेत. त्याच वेळी, अंदमान आणि निकोबार बेटांवर तेल आणि वायूचा शोध सुरू आहे. ऑइल इंडिया आणि ओएनजीसी सारख्या कंपन्या येथे ड्रिलिंग आणि सर्वेक्षण करत आहेत.
भारतातील कच्च्या तेलाची सर्वात मोठा साठा आपल्या महाराष्ट्रात आहे. 1974 मध्ये मुंबईच्या समुद्रात जवळपास 75 सागरी मैल अंतरावर खनिज तेलाचा मोठा साठा सापडला होता. मुंबईची ही तेल खाण बॉम्बेहाय नावाने ओळखली जाते. या ठिकाणावरून अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल उत्खनन होत आहे. यानंतर 2017 मध्ये तेल साठे सापडले होते. येथे अमृत’ आणि ‘मुंगा’ या दोन तेल विहिरी खोदण्यात आल्या. मुंबईत असलेली हा तेल साठा भारतातील पहिल्या क्रमाकांचा सर्वात मोठा तेलसाठा आहे.
मुंबईत असलेल्या मोठ्या तेलसाठ्यानंतर कोकणात नवे तेल साठे सापडले. कोकणातील पालघर, सिंधुदुर्गमधील खोल समुद्रात तब्बल 18 हजार चौरस किमी क्षेत्रफळाहून अधिक खनिज तेलाचे नवे साठे सापडले आहेत. आधीच्या दोन तेल साठ्यांच्या तुलनेत सध्या सापडलेला तेल साठे मोठे आहेत. यामुळे तेल उत्पादन चार पटीने वाढणार आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम खात्याने या नव्या तेलसाठ्याच्या संशोधन कार्याला गती दिली आहे. हे साठे पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळील व सिंधुदुर्गातील मालवणजवळ समुद्रात आहेत. डहाणूच्या समुद्रात 5, 338.. 03 आणि व तळ कोकणात सिंधुदुर्गजवळील समुद्रात 19 हजार 131.72 चौरस किमी क्षेत्रफळावर हे तेलसाठे आहेत.
1 मुंबई हाय (बॉम्बे हाय)
मुंबई हाय ही भारतातील सर्वात मोठे ऑफशोअर फील्ड अरबी समुद्रात आहे. देशातील 40 टक्के उत्पादन येथे होते.
2 मंगला क्षेत्र (राजस्थान)
राजस्थानच्या बाडमेर खोऱ्यात असलेली 1985 १९८५ नंतर भारतातील सर्वात मोठा तेलसाठा आहे.
3 बसेन (मुंबई ऑफशोअर)
मुंबई हायच्या दक्षिण दिशेला हा तेल साठा आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेल सापडते.
4 नाहरकटिया (आसाम)
ही खाण अप्पर आसाममधील एक प्रमुख खाण आहे. येथे परिपक्व तेलसाठे आहेत.
5 मोरान-हुग्रीजन (आसाम)
मोरान-हुग्रीजन ही खाण देखील अप्पर आसाममध्ये आहे.
6 अंकलेश्वर (गुजरात)
कॅम्बे बेसिनमधील सर्वात मोठी तेलखाणा आहे.
7 लकवा (आसाम)
ही तेलखाण आसामच्या ब्रह्मपुत्र खोऱ्यात आहे.
8 गलेकी (आसाम)
गलेकी खाण अप्पर आसाममधील एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आहे.
9 रव्वा क्षेत्र (कृष्णा-गोदावरी खोरे)
कृष्णा-गोदावरी पूर्व किनाऱ्यावरील किनारी क्षेत्रात हा तेलसाठा आहे.
10 डिग्बोई (आसाम)
डिग्बोई भारतातील सर्वात जुनी तेलखाण आहे.