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Explainer : भाजपच्या नव्या 13 जणांच्या टीममध्ये सर्वात जास्त महाराष्ट्रातील नेत्याची; मंत्रीपदावर असताना तिकीट का कापले? 6 वर्षापूर्वीचं राजकारण चर्चेत

भाजपने 13 जणांची नवी टीम जाहीर केली आहे. या टीममध्ये सर्वात जास्त चर्चा आहे ती महाराष्ट्रातील बड्या नेत्याची. सहा वर्षापूर्वी या नेत्याच्या राजकीय कारकिर्दीत अचानक मोठा ट्विस्ट आला होता. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 18, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:07 PM IST
Explainer : भाजपच्या नव्या 13 जणांच्या टीममध्ये सर्वात जास्त महाराष्ट्रातील नेत्याची; मंत्रीपदावर असताना तिकीट का कापले? 6 वर्षापूर्वीचं राजकारण चर्चेत

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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