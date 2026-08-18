/Explainer : भाजपच्या नव्या 13 जणांच्या टीममध्ये सर्वात जास्त महाराष्ट्रातील नेत्याची; मंत्रीपदावर असताना तिकीट का कापले? 6 वर्षापूर्वीचं राजकारण चर्चेत

विनोद तावडे : भाजपने 13 सदस्यांची नवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली आहे. 17 ऑगस्ट रोजी भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी नवीन टीमची घोषणा केली. भाजपच्या नव्या 13 जणांच्या टीममध्ये सर्वात जास्त चर्चा आहे ती महाराष्ट्रातील नेत्याची. या नेत्याचे नाव आहे विनोद तावडे. राजकारणात संयम, समर्पण आणि संघटनात्मक क्षमता किती महत्वाची असते हे विनोद तावडे यांनी सिद्ध केले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांचा राजकीय प्रवास रंजक आहे.
विनोद तावडे हे महाराष्ट्रातील शक्तिशाली नेते मानले जातात. फडणवीस सरकारमधील एक पावरफुल मंत्री असलेल्या तावडे यांना 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी अचानक तिकीट नाकारण्यात आले. तेव्हा राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. विनोद तावडे यांची राजकीय कारकीर्द संपली अशी जोरदार चर्चा रंगली होती. मात्र, त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. पुनरागमन करत त्यांनी ते त्यांचे संघटनात्मक कौशल्य दाखवत पक्षाला मोठा विजय मिळवून दिला.
विनोद तावडे यांनी अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्राच्या राजकारणात उपेक्षित केले गेले. मात्र, आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर एक भक्कम स्थान निर्माण केले आहे. बिहारनंतर आता देशातील सर्वात राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विनोद तावडे यांच्यावर आगामी 2027 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश प्रभारी पद गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त होते. यापूर्वी, 2022 पासून तावडे बिहारचे प्रभारी होते. त्याआधी ते हरियाणाचे प्रभारी होते. तावडे यांचा राजकीय प्रवासात अनेक चढ-उतार आले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व अशी विनोद तावडे यांनी ओळख. 20 जुलै 1963 रोजी मुंबईतील गिरगाव परिसरात एका मराठी कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. त्यांनी साठे कॉलेजमधून (पूर्वीचे पार्ले कॉलेज) आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केले. याचवेळी त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (एबीव्हीपी) माध्यमातून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. तावडे हे लहानपणापासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात (आरएसएस) सक्रिय होते. एबीव्हीपीचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते म्हणून ते तळागाळातील तरुणांच्या संपर्कात राहिले. भाजपचे प्रमोद महाजन आणि नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी राजकारणातील धडे घेतले. गोपीनाथ मुंडे यांच्यासोबत पक्षाचा पाठिंबा वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
1980 मध्ये विनोद तावडे यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसाठी (एबीव्हीपी) सक्रिय काम करण्यास सुरुवात केली. 1988 मध्ये ते एबीव्हीपीचे राष्ट्रीय महासचिव झाले. या काळात त्यांनी अनेक विद्यार्थी चळवळींचे नेतृत्व केले. 1990 च्या दशकात, त्यांना महाराष्ट्र भाजपमध्ये संघटनात्मक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. 1995 मध्ये त्यांची राज्य महासचिव म्हणून नियुक्ती झाली. 1999 मध्ये तावडे यांची मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. हे पद भूषवणारे सर्वात तरुण नेते ठरले. 2002 मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेवर (एमएलसी) सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 2011 मध्ये ते विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते बनले. 2014 मध्ये, भाजपने त्यांना बोरिवली विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. विधानसभेची पहिली निवडणूक जिंकली. राज्य सरकार स्थापन झाल्यावर, त्यांची कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि संस्कृती यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्रीपद त्यांना देण्यात आले.
2019 मध्ये विनोद तावडे यांच्या राजकीय कारकिर्दीत अचानक मोठा ट्विस्ट आला. विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांचे तिकीट अचानक नाकारण्यात आले, ज्यामुळे त्यांचे राजकीय करिअर धोक्यात आले. ते पक्षात बाजूला पडले. 2014 ते 2019 पर्यंत सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या विनोद तावडे यांना 2019 ची विधानसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मोठा धक्का बसला. राजकीय विश्लेषकांनी याला तावडे यांचा राजकीय अंत मानले. तथापि, जाहीर टीका किंवा वक्तृत्व करण्याऐवजी, तावडे यांनी मौन आणि संघटनेप्रती समर्पणाचा मार्ग निवडला. परिणामी, पक्षाने पुढच्याच वर्षी त्यांच्यावर संघटनात्मक जबाबदारी सोपवली. भाजपने त्यांना जेपी नड्डा यांच्या टीममध्ये सामील करून राष्ट्रीय सचिवपदी नियुक्त केले. महाराष्ट्राच्या राजकारणापासून ते दिल्लीच्या राजकारणापर्यंत, तावडे यांनी कधीही मागे वळून पाहिले नाही. एका वर्षाच्या आत, 2021 मध्ये, त्यांना पक्षाच्या सरचिटणीसपदी बढती मिळाली. त्यांच्याकडे हरियाणाचे प्रभारी म्हणूनही जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा विश्वास संपादन केला आणि आपली राजकीय वाटचाल सुरूच ठेवली.
2022 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत तावडे यांनी एनडीएच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांचे निवडणूक प्रभारी म्हणून काम पाहिले. त्याचप्रमाणे, उपराष्ट्रपती निवडणुकीतही त्यांनी सी. पी. राधाकृष्णन यांचे निवडणूक प्रभारी म्हणून काम पाहिले. 2022 मध्ये विनोद तावडे यांची बिहारचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने बिहारमध्ये प्रचंड यश मिळवले आणि जेडीयूसोबत आघाडी सरकार स्थापन केले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही एनडीएने बिहारमध्ये चांगली कामगिरी केली.
2025 मध्ये, तावडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि जेडीयूने बिहारमध्ये पुन्हा एकदा सरकार स्थापन केले. भाजपच्या जागांची संख्या वाढली. बिहारमध्ये एनडीएचे प्रभारी म्हणून त्यांनी जागावाटप आणि मित्रपक्षांमधील अंतर्गत वाद कौशल्याने हाताळले, ज्याचे प्रभावी परिणाम मिळाले. त्यांच्या कार्यनिष्ठेने प्रभावित होऊन, जेपी नड्डा आणि आता नितीन नवीन यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांना राष्ट्रीय सरचिटणीस पदावर कायम ठेवण्यात आले.
'ऑर्गनायझेशन फेस्टिव्हल २०२४' चा भाग म्हणून विनोद तावडे यांची भाजपच्या राष्ट्रीय सदस्य नोंदणी मोहिमेचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या काळात त्यांनी केवळ 15 दिवसांत देशभरात 5 कोटी नवीन सदस्य जोडले. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष निवडणुकीचेही पर्यवेक्षण केले.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी जाहीर केलेल्या संघटनात्मक फेरबदलाचा भाग म्हणून, विनोद तावडे यांची राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.