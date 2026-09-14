/Explainer : शिवसेना पक्षात लोकशाही राहिली नव्हती; एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांचा दावा; महासुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष

शिवसेना पक्ष चिन्ह सुनावणी : शिवसेनेची संघटनात्मक रचना आणि पक्षकारभार एका व्यक्तीच्या मर्जीनुसार चालत होता. पक्षांतर्गत लोकशाही आणि संघटनात्मक निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी स्पष्ट भूमिका घेतल्यानंतरही त्याचे पालन झाले नाही. 2018 मध्ये पक्षघटनेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण झाले, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी 2 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
कौल यांनी पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या मुद्द्याची पार्श्वभूमी 1990 च्या दशकापासून मांडली. 1994 पासून निवडणूक आयोग विविध पत्रव्यवहार आणि आदेशांद्वारे राजकीय पक्षांच्या घटना लोकशाहीवादी असाव्यात, तसेच पक्षांतर्गत निवडणुकांच्या माध्यमातून पदाधिकारी निवडले जावेत, अशी भूमिका मांडत आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. मान्यताप्राप्त पक्षांना निवडणूक चिन्हासह सार्वजनिक व्यवस्थेतून विविध सुविधा मिळत असल्याने त्यांची अंतर्गत रचनाही लोकशाहीवादी असणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले होते, असे कौल म्हणाले.
शिवसेनेने एका टप्प्यावर आपल्या पक्षघटनेत संघटनात्मक निवडणुकांची तरतूद नसल्याचे आणि पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती संस्थापक तसेच सर्वोच्च नेत्यामार्फत होत असल्याचे आयोगाला सांगितले होते. त्यानंतर आयोगाच्या भूमिकेनुसार पक्षांतर्गत निवडणुकांची प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली. 1997 मध्ये शिवसेनेत संघटनात्मक निवडणुका झाल्याची नोंद निवडणूक आयोगाकडे आहे. कौल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या काळात मान्यताप्राप्त 43 राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पक्षांपैकी 42 पक्षांत संघटनात्मक निवडणुका झाल्या होत्या आणि शिवसेना अपवाद होती.
कौल यांनी 1999 मध्ये स्वीकारलेल्या पक्षघटनेचा आणि 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांचा तुलनात्मक संदर्भ दिला. 1999 च्या घटनेत संघटनात्मक पदांची रचना आणि प्रतिनिधी संस्थांना भूमिका देण्यात आली होती. मात्र, 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे पक्षप्रमुखांकडे व्यापक अधिकार केंद्रीत झाले आणि पक्षातील निर्णयप्रक्रियेचा प्रभावी केंद्रबिंदू एका व्यक्तीभोवती निर्माण झाला, असा दावा त्यांनी केला.
2018 ची पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतरीत्या नोंद असलेल्या घटनेशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करते, असेही कौल यांनी सांगितले. आयोगाने या घटनेच्या वैधतेबाबत आणि ती त्याच्याकडे अधिकृत नोंदीत होती का, याबाबत भूमिका घेतली होती. त्यामुळे आयोगाने पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचना विचारात घेऊन निर्णय घेतला, हे कायद्याच्या कक्षेबाहेरचे नव्हते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील निकालाचा दाखला देत कौल यांनी विधिमंडळातील बहुमताचा निकष पूर्णपणे बाद झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने संबंधित परिस्थितीनुसार योग्य निकष निश्चित करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच, अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना विधिमंडळातील संख्याबळाचा विचार करण्याशी संबंधित गुंतागुंतही त्या निकालात नमूद आहे, असे त्यांनी सांगितले. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांची सरमिसळ करता येणार नाही, हे मान्य असले तरी विधिमंडळातील संख्याबळ पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही. निवडणूक चिन्ह आदेशातील कलम 15 नुसार मिळालेली मते आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या हे महत्त्वाचे घटक आहेत, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. ‘सुभाष देसाई’ निकालाने विधिमंडळातील बहुमताचा निकष पूर्णपणे बंद केला आहे, असे म्हणणे हा त्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावणे ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने पूर्वीच्या राजकीय भूमिकेपासून दूर जात वैचारिकदृष्ट्या विरोधी पक्षासोबत आघाडी केल्यामुळे पक्षात असंतोष निर्माण झाला, असा दावा कौल यांनी केला. शिवसेना आणि भाजपने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली होती. मात्र, निवडणुकीनंतर वेगळ्या राजकीय आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयामुळे पक्षातील असंतोष वाढला आणि अखेरीस शिंदे गटाने आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाकडे केला, असे त्यांनी सांगितले. हा शिंदे गटाचा दावा असल्याचे स्पष्ट आहे. पक्षांतर्गत निवडणुकांमध्ये पैसा किंवा इतर गैरप्रकार होण्याची भीती असेल, तर त्यावर उपाययोजना करायला हव्यात, निवडणुकाच टाळणे योग्य नाही, असा मुद्दाही कौल यांनी मांडला. पक्षाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळणे आवश्यक आहे. केवळ काही व्यक्तींच्या स्वाक्षरीने पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असेल तर कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेला काय महत्त्व उरते, असा सवाल त्यांनी केला.
शिवसेनेत 2013 मध्ये प्रमुख पद अस्तित्वात होते आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मरणार्थ ते पद नंतर गोठवण्यात आले, असा संदर्भही कौल यांनी दिला. त्यानंतर ‘पक्षप्रमुख’ हे पद अस्तित्वात आले, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीत कौल यांनी निवडणूक आयोगाला पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचना विचारात घेण्याचा अधिकार असल्याचे समर्थन केले. शिंदे गटाच्या वतीने चिन्हासंदर्भातील युक्तिवाद पुढे सुरू राहणार असून, आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर स्वतंत्र युक्तिवाद होणार आहे. पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबरला होणार आहे. निवडणूक आयोगाने 1990 च्या दशकातच राजकीय पक्षांतील अंतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. 1997 मध्ये शिवसेनेच्या संघटनात्मक निवडणुकांची नोंद आयोगाकडे झाली. कौल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी 43 मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांपैकी 42 पक्षांत संघटनात्मक निवडणुका झाल्या होत्या.
2018 च्या पक्षघटनेतील बदलांमुळे पक्षप्रमुखांकडे संघटनात्मक नियुक्त्या आणि निर्णयप्रक्रियेचे व्यापक अधिकार आले. त्यामुळे पक्षाची रचना एका व्यक्तीभोवती केंद्रीत झाल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी 2018 नंतरची रचना ‘वन-पर्सन स्ट्रक्चर’कडे गेल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. ‘सुभाष देसाई’ निकालाचा दाखला देत नीरज किशन कौल यांनी विधिमंडळातील संख्याबळाचा निकष पूर्णपणे बाद झालेला नसल्याचा युक्तिवाद केला. पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळे असले तरी दोघांमधील संबंध दुर्लक्षित करता येणार नाही. निवडणूक चिन्ह आदेशातील कलम 15 नुसार मिळालेली मते आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या विचारात घेता येते, असे त्यांनी सांगितले.