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Explainer : शिवसेना पक्षात लोकशाही राहिली नव्हती; एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांचा दावा; महासुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष

शिवसेना कुणाची? यावर उद्या पुन्हा महासुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांकडून बाजू मांडल्यानंतर आता एकनाथ शिंदेंचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करणार आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 14, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:39 PM IST
Explainer : शिवसेना पक्षात लोकशाही राहिली नव्हती; एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांचा दावा; महासुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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