Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Explainer : महाराष्ट्रावर अल निनोचा भयानक परिणाम; परिस्थिती अत्यंत गंभीर, 19 जिल्ह्यांतील 83 तालुक्यांत पाऊस नाही

Explainer : महाराष्ट्रावर अल निनोचा भयानक परिणाम; परिस्थिती अत्यंत गंभीर, 19 जिल्ह्यांतील 83 तालुक्यांत पाऊस नाही

महाराष्ट्रातील 19 जिल्ह्यांतील 83 तालुक्यांत पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे दुष्काळ स्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 13, 2026, 12:08 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:08 AM IST
Explainer : महाराष्ट्रावर अल निनोचा भयानक परिणाम; परिस्थिती अत्यंत गंभीर, 19 जिल्ह्यांतील 83 तालुक्यांत पाऊस नाही

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
2026 वर्षाच्या अखेरीस सक्रिय होणार 44 वर्षातील 3 सर्वात शक्तिशाली चक्रीवादळे; ISRO चा धडकी भरवणारा इशारा
2
3
4
5