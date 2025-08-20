/Explainer : महाराष्ट्रावर अल निनोचा भयानक परिणाम; परिस्थिती अत्यंत गंभीर, 19 जिल्ह्यांतील 83 तालुक्यांत पाऊस नाही

वैभव बालकुंदे, झी 24 तास, लातूर : अल निनो सक्रिय झाला याचा फटका भारतीय मान्सूनला बसला आहे. महाराष्ट्रावर अल निनोचा भयानक परिणाम झाल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आबहे. परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. 19 जिल्ह्यांतील 83 महिनाभरापासून पाऊस नाही. मराठवाडा, विदर्भआणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तालुक्यांचा समावेश आहे. जळगाव, अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे जिल्ह्यांतील 32 तालुक्यांचा समावेश आहे. विदर्भातील 20 तालुक्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. मराठवाड्यातील 17 तालुक्यांत पाऊस नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील 15 तालुक्यांत पावसाचा खंड पडला आहे.
महाराष्ट्रात पावसाने पुन्हा एकदा शेतकऱ्याची परीक्षा घेतली आहे. राज्यातील तब्बल 83 तालुके पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कुठे 30 दिवस.. तर लातूरच्या औसा तालुक्यात तब्बल 47 दिवसांपासून पाऊस गायब आहे. शेतात उभी असलेली सोयाबीनची पिकं आता सुकू लागली आहेत. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागलीय. सर्वपक्षीय आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मदतीची मागणी केलीय. मात्र शेतकऱ्याला तातडीची मदत कधी मिळणार, हा सवाल कायम आहे.
83 तालुके महिनाभरापासून कोरडे आहेत. 19 जिल्ह्यांतील 83 तालुक्यांत महिनाभरापासून पाऊस नाही. मराठवाडा, विदर्भआणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तालुक्यांचा समावेश आहे. जळगाव, अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे जिल्ह्यांतील 32 तालुक्यांचा समावेश आहे. विदर्भातील 20 तालुक्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. मराठवाड्यातील 17 तालुक्यांत पाऊस नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील 15 तालुक्यांत पावसाचा खंड पडला आहे.
मोठ्या आशेने शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. पेरणीच्या वेळी पाऊसही झाला. पीक उभं राहिलं. हिरवाई आली. पण आता तब्बल 47 दिवसांपासून पावसाने दडी मारली. 47 दिवस हा काळ शेतकऱ्यासाठी मोठा आहे. पिकाला पाणी हवंय. पण आभाळ कोरडं आहे. दिवसागणिक पिकाची अवस्था बदलतेय. पानं सुकत आहेत. उत्पादनाची आशा मावळतेय. पेरणीचा खर्च झालाय. मेहनत झालीय. पण हातात उत्पन्न येईल का? हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. मागील वर्षीच्या नुकसानीची मदत अद्याप मिळालेली नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे शेतकात यंदाही पावसाने दगा दिलाय. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील संकट दुप्पट झालंय.
तातडीने मदत द्यावीी अशी मागणी माजी आमदार धीरज देशमुख यांनी केलीय. मराठवाड्यात पावसाचा मोठा खंड पडलाय. मात्र तरीही दुष्काळ जाहीर केला जात नसल्याचा आरोप होत आहे. माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही सरकारवर निशाणा साधला. काही दिवसांत पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या स्थितीवरून संजय राऊतांनी सरकारवर टीका केली. मराठवाड्यातील दुष्काळाची स्थिती गंभीर आहे मात्र मुख्यमंत्री दिल्लीला तर उपमुख्यमंत्री लंडनला फिरण्यात व्यस्त असल्याचा हल्लाबोल राऊतांनी केला.. यावर भाजपकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुष्काळाच्या प्रश्नावर प्रतिक्रिया दिली. सामान्य माणसाच्या जीवनातील संकटं दूर व्हावीत आणि सर्वात आधी दुष्काळाचं संकट दूर व्हावं अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. दुष्काळाच्या निर्णयासाठी पीक कापणीचे प्रयोग महत्त्वाचे ठरतात. सहसा हे प्रयोग ऑक्टोबरमध्ये होतात. मात्र तोपर्यंत पीक शेतात टिकेल का? हा प्रश्न आहे.
पिकं टिकली नाहीत तर पीक कापणीचा अहवाल कसा येणार? त्यामुळे पाहणी सप्टेंबरअखेरीसच करावी अशी मागणी गुलाबराव पाटील यांनी केलीय. पाऊस थांबला की फक्त आभाळ कोरडं होत नाही. शेतकऱ्याच्या घरातली गणितंही कोलमडतात.. कर्जाची चिंता वाढते. मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उभा राहतो. घरखर्चाचा ताळमेळ बिघडतो आणि पुढचं पीक कसं उभं करायचं ? हा सवाल सतावतो. आज महाराष्ट्रातील 83 तालुक्यांमध्ये हीच चिंता आहे. 47 दिवसांपासून पावसाची वाट पाहणाऱ्या बोडकेंसारख्या हजारो शेतकऱ्यांची नजर अजूनही आभाळाकडे आहे.. पावसाची एक सर त्यांच्यासाठी केवळ पाणी नाही. ती आहे उभ्या पिकाची आशा. घरच्या चुलीची आशा आणि वर्षभराच्या कष्टाचं चीज होण्याची आशा. आभाळ कधी बरसेल हे कुणाला ठाऊक नाही. पण संकटात सापडलेल्या बळीराजाला आता मदतीचा हात मिळणं गरजेचं आहे. कारण पिकं वाचली, तरच शेतकऱ्याचं स्वप्न वाचेल.