Explainer: IAS, IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कोणाच्या आदेशाने होतात? बदली झाल्यावर कोणत्या सुविधा मिळतात? IAS, IPS पदांमध्ये काय फरक आहे?

IAS, IPS Transfer : महाराष्ट्रात प्रशासकीय पातळीवर मोठे फेरबदल झाले आहेत. एकाचवेळी 10 बड्या IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. मंत्रलायातून IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा GR काढण्यात आला आहे. यात सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचेही नाव आहे. 20 वर्षात मुंढेंची 24वी बदली आहे. राज्याच्याच नाही तर देशाच्या प्रशासकीय यंत्रणेत IAS प्रमाणे IPS अधिकाऱ्याचे पद देखील तितकेच महत्वाचे आहे. IAS, IPS पदांमध्ये काय फरक आहे? IAS, IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कोणाच्या आदेशाने होतात? बदली झाल्यावर कोणत्या सुविधा मिळतात? जाणून घेऊया सर्व काही.
IAS म्हणजे इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस) आणि IPS म्हणजे इंडियन पोलीस सर्व्हिस ही दोन्ही UPSC द्वारे निवडली जाणारी सर्वोच्च नागरी सेवा पदे आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेतील ही सर्वात पावरफुल पद देखील मानली जातात. IAS प्रशासकीय धोरणे, विकास आणि जिल्हा प्रशासनासाठी जिल्हाधिकारी पदाची धुरा सांभाळतात. तर IPS पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी कायदा व सुव्यवस्था, सुरक्षा आणि पोलीस दलाच्या नियंत्रणासाठी (SP) काम करतात. IAS हे जिल्ह्यातील प्रशासकीय प्रमुख असतात.
IAS आणि IPS पदांचे प्रशिक्षण मसुरी येथे (Foundation Course) होते. परंतु नंतरचे प्रशिक्षण वेगळे असते. IPS चे विशेष प्रशिक्षण हैदराबादमधील SVP नॅशनल पोलीस अकॅडमी येथे होते. आयएएस आणि आयपीएस दोन्ही पदावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या असतात. IAS अधिकारी हे IPS पेक्षा अधिक शक्तिशाली मानले जातात. कारण, त्यांच्याकडे त्यांच्या जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे नियंत्रण असते, तर IPS अधिकाऱ्यांचे फक्त त्यांच्या विभागावर नियंत्रण असते.
प्रामुख्याने संबंधित राज्य सरकारच्या आदेशाने IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात. मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या शिफारशीनुसार अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय घेतला जातो. वरिष्ठ पातळीवरील बदल्यांसाठी गृह मंत्रालय किंवा मुख्यमंत्री कार्यालयाची मंजुरी आवश्यक असते, तर केंद्र सरकारच्या नियुक्त्यांच्या बदल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाने होतात. राज्यांतर्गत कामासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव (Chief Secretary) बदल्यांचे आदेश जारी करतात. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केंद्रीय गृह मंत्रालय किंवा संबधित आस्थापनाच्या आदेशानुसार होतात. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकांदरम्यान निवडणूक आयोगाकडे अधिकारी बदण्याचे अधिकार असतात. प्रशासकीय गरज, कामाची कार्यक्षमता आणि कार्यकाळ पूर्ण होणे या आधारावर सामान्यतः बदल्या केल्या जातात. मात्र, अनेकदा इतर कारणांमुळे देखील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात.
IAS आणि IPS दोघांनाही 7 व्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळतो. दोन्ही पदावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना 56,100 रुपये प्रति महिना ते 2.50 लाख रुपये इतका पगार मिळतो. पगारासोबत, आयएएस अधिकाऱ्यांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय भत्ता आणि वाहतूक भत्ता देखील मिळतो.
IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांना सरकारी निवास, वाहन, सुरक्षा यासह इतर सुविधाही मिळतात. बदली झाल्यावर देखील त्यांना या सुविधा कायम राहतात. पगाराच्या बाबातीत मात्र, कोणत्या खात्याता? कोणत्या पदावर नियुक्ती झालेय किंवा बढती मिळाली आहे का? यावर पगार अवलंवून असतो.