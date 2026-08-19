/Explainer: एल निनोमुळं भारतात भयानक परिस्थिती येणार, ऐन पावसाळ्यात दुष्काळाची शक्यता, सप्टेंबरचा पाऊस धडकी भरवणार

देशात एल-निनोचं संकट आणखी गहिरं झालं आहे. त्यामुळे आता दुष्काळाचा धोका वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येतेय. देशात यंदा केवळ 85 टक्के पाऊस होण्याची भीती वर्तवण्यात येतेय. एल निनोचं प्रमाण वाढल्यानं पाऊसमान घटणार आहे. परिणामी ऐन पावसाळ्यात दुष्काळाची भीती वाढण्याची शक्यता आहे. स्कायमेट या खासगी संस्थेने मान्सूनबाबत नवा अंदाज जाहीर केला आहे.
हवामानाची पूर्वकल्पना देणारी संस्था स्कायमेटने सोमवारी 2026 साठी मोठं भाकित केलं आहे. एल निनोचा प्रभाव वाढत जात असल्याने मान्सूनचा पॅटर्न बदलतोय. त्यामुळं यंदा देशात 70 टक्के दुष्काळ पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. स्कायमेटने एप्रिल महिन्यात सरासरीच्या 94 टक्के पावसाचा अंदाज दिला होता. मात्र आता स्कायमेटने त्यांच्या आधीचाच अंदाज बदलवून देशात फक्त 85 टक्के पाऊस होण्याचं भाकित वर्तवलं आहे. एल निनोची अधिक तीव्र होत जाणारी स्थिती आणि हिंद महासागरातील आयओडीची अनिश्चितता याचा परिणाम उर्वरित मान्सूनच्या हंगामावर होणार आहे.
एल निनो अधिक सक्रिय होणे आणि पॉझिटिव्ह इंडियन ओशन डायपोलबाबत अनिश्चितता याचा परिणाम मान्सूनवर होण्याची शक्यता आहे, असं स्कायमेटने म्हटलं आहे.
1 जून ते 31 जुलै दरम्यान, देशभरातील पर्जन्यमान सरासरीच्या पातळीपेक्षा 13% कमी होते. स्कायमेटने म्हटले आहे की, ऑगस्टमध्ये पर्जन्यमान सरासरीच्या 84% आणि सप्टेंबरमध्ये 80% असण्याची शक्यता आहे. स्कायमेटचे व्यवस्थापकीय संचालक, जतीन सिंग म्हणाले, "एल निनो अधिक तीव्र होत आहे." त्यांनी पुढे सांगितले की, सप्टेंबरच्या सुरुवातीला हवामानाचा हा प्रकार 'तीव्र' श्रेणीतून 'अति तीव्र' श्रेणीत बदलू शकतो.
2023 मधील एल निनो परिस्थितीमुळे मान्सून अनियमित झाला, परिणामी 2023-24 या वर्षात (जुलै-जून) भारताच्या धान्य उत्पादनात 6.1% घट झाली. यापूर्वी, भारतीय हवामान विभागाने 2026 च्या नैऋत्य मान्सून मोसमी पावसाचा अंदाज पूर्वीच्या 92% वरून कमी करून एलपीएच्या (LPA) 90% केला होता.
प्रादेशिक हवामान विभागाने ऑगस्ट ते सप्टेंबर या दरम्यान पावसाचा अंदाज 94 टक्कांहून कमी वर्तवला होता. भारताला वार्षिक पावसापैकी 75-80% पाऊस चार महिन्यांच्या मान्सून हंगामात पडतो आणि देशाच्या एकूण धान्य उत्पादनापैकी निम्म्याहून अधिक उत्पादन याच काळात होते. ऑगस्ट-सप्टेंबर कालावधीत पर्जन्यमान वार्षिक सरासरीच्या 94% पेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे, असं हवामान विभागाने म्हटलं आहे.
2023 मध्येही एल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस अनियमित झाला होता, त्यामुळे देशातील अन्नधान्य उत्पादनात 6.1 टक्क्यांची घट झाली होती. आता पुन्हा तशीच परिस्थिती निर्माण होत असल्याने शेतकरी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची चिंता वाढली आहे. भारतातील निम्म्याहून अधिक शेती आणि अन्नधान्याचे उत्पादन हे मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून असते. भात, कापूस, कडधान्ये आणि तेलबिया यांसारख्या प्रमुख खरीप पिकांसाठी ऑगस्ट- सप्टेंबरमधील पाऊस अत्यंत महत्त्वाचा असतो. विशेष म्हणजे स्कायमेट आणि हवामान विभाग दोघांच्याही अंदाजानुसार मान्सूनचा उत्तरार्ध कोरडा जाण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे पाण्याचा साठा आणि पिकांचे नियोजन अत्यंत काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे.
1 जून ते 31 जुलै दरम्यान देशात सरासरीपेक्षा 13 टक्के कमी पाऊस झाला.
ऑगस्ट : या महिन्यात सरासरीच्या फक्त 84 टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता.
सप्टेंबर : मान्सूनच्या शेवटच्या महिन्यात पावसाचे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत घसरू शकते.
स्कायमेटच्या अंदाजानुसार, उत्तर-पश्चिम आणि मध्य भारतातील अनेक भागांत याचा परिणाम होणार आहे. या भागात कमी पावसाची शक्यता आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश सारख्या क्षेत्रात सामान्यापेक्षा कमी पर्जन्यमान असेल, अशी शक्यता वर्तवली आहे.
इतकंच नव्हे तर, पूर्वेकडील राज्यात पावसाची स्थिती उत्तम असू शकते. पश्चिम बंगाल, विहार, ओडिशासारख्या अनेक भागात आणि पूर्वेत्तर राज्यात मान्सून अधिक सक्रिय राहणार आहे.
IOD इंडियन ओशन डायपोल (हिंद महासागरातील द्विध्रुवीयता) होय. हा हवामानाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे जो प्रामुख्याने मान्सून आणि पावसावर परिणाम करतो. हा हवामानाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे जो प्रामुख्याने मान्सून आणि पावसावर परिणाम करतो .