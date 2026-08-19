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Explainer: एल निनोमुळं भारतात भयानक परिस्थिती येणार, ऐन पावसाळ्यात दुष्काळाची शक्यता, सप्टेंबरचा पाऊस धडकी भरवणार

एल निनोचा प्रभाव वेगाने वाढत असल्याने त्याचा फटका मान्सूनवर होणार आहे. भारतातील हवामानाचा अंदाज वर्तवणाऱ्या स्कायमेट या खासगी संस्थेने मान्सूनबाबत नवा अंदाज जाहीर केला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 19, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:51 AM IST
Explainer: एल निनोमुळं भारतात भयानक परिस्थिती येणार, ऐन पावसाळ्यात दुष्काळाची शक्यता, सप्टेंबरचा पाऊस धडकी भरवणार
Image Credit: India Stares Down a 70 percent Drought Risk

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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